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El entrenador del Bournemouth, Andoni Iraola, rompe su silencio tras convertirse en el principal candidato para ocupar un puesto en La Liga, ante el interés del Tottenham y del Crystal Palace
El Athletic lidera la carrera por Iraola
Iraola se ha situado en cabeza de la lista de candidatos del San Mamés, ya que el equipo vasco lo considera el sucesor ideal de Ernesto Valverde. Dado que se espera que Valverde dimita al final de la presente temporada, el club de La Liga está actuando con rapidez para asegurarse un sustituto.
El interés se debe a una profunda conexión histórica, ya que Iraola disputó más de 500 partidos con el club durante su etapa como jugador. Este vínculo emocional ha situado al club vasco en una posición privilegiada para ficharlo cuando termine su contrato en el Vitality Stadium en junio.
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Iraola responde a los rumores sobre su salida
Tras el reciente empate 2-2 del Bournemouth contra el Manchester United, el español no tardó en pronunciarse sobre los crecientes rumores acerca de su futuro y los vínculos con su antiguo club.
«No, no tiene nada que ver conmigo», declaró Iraola a los periodistas. «Probablemente como aficionado, porque es mi club, pero no, eso no afecta a la situación. Lo he dicho muchas veces: estoy muy feliz aquí. Tengo una excelente relación con el club y es cierto que tendremos que tomar una decisión en función de esto, pero es una situación que he vivido la mayor parte de mis años como entrenador. No es nada nuevo para mí».
Aumenta el interés de la Premier League
A pesar del atractivo que supone volver a España, Iraola sigue siendo un entrenador muy codiciado en la máxima categoría del fútbol inglés. Según el Daily Mail, tanto el Tottenham como el Palace han barajado al español como posible candidato para renovar su cuerpo técnico durante el mercado de fichajes de verano.
Su trabajo en la costa sur ha permitido que el Bournemouth se transforme en un equipo capaz de luchar por una plaza europea. Esta evolución táctica ha potenciado significativamente su reputación entre los clubes de la Premier League, lo que complica las esperanzas del Bournemouth de lograr una simple renovación.
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El Bournemouth busca una aclaración urgente
El Bournemouth está desesperado por retener a su entrenador, pero actualmente se enfrenta a una ardua tarea. Iraola, cuyo contrato expira este verano, se ha mostrado dispuesto a renovar con el Bournemouth, pero el atractivo de su antiguo club y el interés de equipos más importantes de la Premier League han complicado las negociaciones.
La directiva de los Cherries está presionando ahora para obtener una respuesta definitiva y poder comenzar a planificar la próxima temporada. El club espera recibir una indicación de su decisión en los próximos días, ya que busca asegurar el futuro a largo plazo del líder de su proyecto.
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