Mientras Amorim intentaba mantener el foco en el terreno de juego, el ruido en torno a la posible salida de Leao empieza a ser imposible de ignorar. Los informes indican que el Galatasaray ya ha alcanzado un acuerdo preliminar con el Milan por una cantidad en torno a 45 millones de euros más bonus. Mientras tanto, el Aston Villa sigue firmemente en la pelea, y, según se informa, ha propuesto una lucrativa cesión valorada en 8 millones de euros con una opción de compra obligatoria de 42 millones de euros. La discrepancia en las exigencias salariales sigue siendo un obstáculo, ya que, según las informaciones, el jugador busca un paquete de 12 millones de euros más variables, una cifra significativamente superior a la que se le ha ofrecido hasta ahora.

Amorim no rehuyó la realidad de la situación y admitió que un cambio de aires podría ser necesario para el talentoso extremo. "Leao es un jugador muy, muy fuerte. Se lo dije a Leao y se lo dije al equipo: Leao es un jugador que, si está en el estado mental adecuado, puede jugar en cualquier equipo del mundo, pero necesita tener el estado mental adecuado. A veces llega un momento en el que necesitas ir a otro lugar, así que estamos en ese momento. Vosotros sabéis mejor que yo lo que está pasando", explicó Amorim.

"Esperemos, centrémonos en el Venezia, porque no hemos hablado de Giovanni Stroppa, de cómo juegan, ganaron casi todos los partidos en la Serie B, así que estoy muy preocupado por este partido, el primero para nosotros en San Siro. Os lo prometo, en la próxima rueda de prensa hablaré con vosotros sobre el mercado. Lo explicaré todo".