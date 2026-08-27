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El entrenador del AC Milan, Ruben Amorim, deja una bombsheel sobre Rafael Leao en medio del culebrón de su traspaso con Aston Villa y Galatasaray
Amorim deja a Leao fuera para el duelo ante el Venezia
A pesar de que el jugador se está entrenando en Milanello, Amorim sugirió que el extremo no se encuentra actualmente en las condiciones adecuadas para aportar al primer equipo. La decisión llega en un momento de enorme especulación sobre el futuro del internacional portugués, con un fuerte interés procedente tanto de la Premier League como de la Superliga turca. Amorim dejó claro que su proceso de selección se basa estrictamente en la preparación y el estado físico, y no en la reputación.
En la rueda de prensa previa al partido, Amorim explicó que Leao solo ha entrenado una vez y que no está tan en forma como sus compañeros. "Sobre los jugadores que van a participar en el partido, vais a recibir la lista de convocados. Leao ha hecho un entrenamiento con nosotros. Todavía no está realmente en forma en comparación con los demás. No va a estar en el partido. Voy a elegir a los mejores", declaró Amorim.
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Aston Villa y Galatasaray rondan a Leao
Mientras Amorim intentaba mantener el foco en el terreno de juego, el ruido en torno a la posible salida de Leao empieza a ser imposible de ignorar. Los informes indican que el Galatasaray ya ha alcanzado un acuerdo preliminar con el Milan por una cantidad en torno a 45 millones de euros más bonus. Mientras tanto, el Aston Villa sigue firmemente en la pelea, y, según se informa, ha propuesto una lucrativa cesión valorada en 8 millones de euros con una opción de compra obligatoria de 42 millones de euros. La discrepancia en las exigencias salariales sigue siendo un obstáculo, ya que, según las informaciones, el jugador busca un paquete de 12 millones de euros más variables, una cifra significativamente superior a la que se le ha ofrecido hasta ahora.
Amorim no rehuyó la realidad de la situación y admitió que un cambio de aires podría ser necesario para el talentoso extremo. "Leao es un jugador muy, muy fuerte. Se lo dije a Leao y se lo dije al equipo: Leao es un jugador que, si está en el estado mental adecuado, puede jugar en cualquier equipo del mundo, pero necesita tener el estado mental adecuado. A veces llega un momento en el que necesitas ir a otro lugar, así que estamos en ese momento. Vosotros sabéis mejor que yo lo que está pasando", explicó Amorim.
"Esperemos, centrémonos en el Venezia, porque no hemos hablado de Giovanni Stroppa, de cómo juegan, ganaron casi todos los partidos en la Serie B, así que estoy muy preocupado por este partido, el primero para nosotros en San Siro. Os lo prometo, en la próxima rueda de prensa hablaré con vosotros sobre el mercado. Lo explicaré todo".
La dura realidad para Fofana, Tomori y Gimenez
Leao no es el único nombre de alto perfil que afronta un futuro incierto bajo el nuevo régimen. Amorim ofreció una actualización contundente sobre Youssouf Fofana, Santiago Gimenez y Fikayo Tomori, al confirmar que no entran en sus planes para la nueva temporada. A estos jugadores no se les han asignado dorsales y se les ha informado de que se les prohibirá entrenarse con el primer equipo si no logran cerrar sus salidas del club antes de que se cierre el mercado.
El técnico explicó la necesidad logística detrás de la decisión y subrayó que una plantilla sobredimensionada perjudica la calidad de los entrenamientos. «Sabéis que algunos jugadores, aunque no se vayan del club, no formarán parte del equipo porque es imposible. No es porque sean malos jugadores. Son muy buenos jugadores y muy buenas personas, pero es imposible entrenar durante la semana con 27 jugadores. Nadie va a estar preparado, nadie va a estar satisfecho, así que hay algunos jugadores que, si se quedan, no formarán parte de la plantilla. Pero tenemos una responsabilidad y pondremos todas las facilidades, todo lo que tengamos para cumplir con nuestro trabajo como club», añadió Amorim.
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La atención se centra ahora en el debut en San Siro
A pesar del caos en el mercado de fichajes, Amorim está desesperado por causar una impresión positiva en su primer partido oficial en San Siro. Después de una trabajada victoria por 2-1 sobre el Torino en la jornada inaugural, el técnico quiere que su equipo mantenga la intensidad y muestre humildad ante un Venezia al que respeta profundamente.
"Será un día especial para mí. Sentiré la responsabilidad de ser el entrenador del AC Milan. Estaré centrado en el partido, pero intentaré disfrutarlo todo. Será un partido muy difícil. Debemos ser inteligentes, humildes y estar dispuestos a presionar y correr mucho. Necesitamos gestionar muy bien el balón. Intentarán marcar por todo el campo: espero un buen partido", señaló Amorim.
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