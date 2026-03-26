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Nils-Ole BookIMAGO / Sven Simon
Christian Guinin

Traducido por

El «dúo perfecto» de Kovacs y un fichaje sorpresa: así podría el BVB, bajo la dirección de Ole Book, resolver sus principales problemas

Bundesliga
FEATURES
Borussia Dortmund
N. Kovac
Niklas Süle
N. Schlotterbeck
W. Anton
R. Bensebaini
L. Reggiani
F. Mane
R. Hendriks
F. Nmecha
J. Bellingham
M. Sabitzer
C. Chukwuemeka
S. Ozcan
P. Gross
K. Sano
K. Eichhorn
J. Brandt
L. Ben Farhat
A. Gray
K. Adeyemi
J. Duranville
J. Sancho
Fichajes

El BVB se enfrenta a una reestructuración de plantilla el próximo verano, y no solo por los cambios en el puesto de director deportivo. Varios jugadores veteranos abandonarán el club y, aun sin contar con estas bajas, hay carencias en la plantilla que deben subsanarse con urgencia.

Como sucesor de Sebastian Kehl, recae sobre todo en el nuevo responsable, Nils-Ole Book, la tarea de abordar estos temas.

Como director deportivo en Elversberg, Book se labró, entre otras cosas, una excelente reputación por haber descubierto a tiempo a jugadores como Nick Woltemade (Newcastle United), Fisnik Asllani (TSG Hoffenheim) y Younes Ebnoutalib (Eintracht de Fráncfort), a pesar de las claras limitaciones económicas del pequeño club. En su presentación del miércoles, el exjugador de la segunda división afirmó que no cambiaría realmente su enfoque, aunque ahora las posibilidades sean otras: «En principio, creo que los buenos futbolistas son buenos futbolistas en cualquier liga. Intentaremos encontrar joyas que mejoren al Borussia Dortmund. Aquí tengo otras posibilidades en cuanto a ojeo y análisis, y las voy a aprovechar. (...).»

El director deportivo Lars Ricken destacó, en relación con la planificación de la plantilla y la reputación del sucesor de Kehl: «En el futuro no jugaremos con un equipo sub-21. No podemos decir que apostamos por la juventud y, al final, quedar séptimos y echarnos las manos a la cabeza. Necesitamos una mezcla».

En cualquier caso, hay varios frentes abiertos en el BVB. ¿En qué posiciones hay que actuar? ¿Quiénes son los nombres que suenan? ¿Y qué jugadores le irían bien al Borussia Dortmund, más allá de los rumores actuales?

  • Ramon Hendriks Stuttgartgetty

    Punto débil n.º 1 del BVB: la defensa central. ¿Volverá a ser el VfB Stuttgart el que pague las consecuencias?

    Probablemente el mayor punto débil de cara a la próxima temporada. Debido a la preferencia del entrenador Niko Kovac por una defensa de tres, la zaga central ya se ha visto a menudo mermada en esta temporada por lesiones de larga duración. Para colmo, el Chelsea FC también reclamó al jugador cedido Aaron Anselmino durante el pasado mercado de invierno, quien hasta entonces había cuajado actuaciones muy convincentes con la camiseta del BVB y, según se dice, incluso había despertado en algunos responsables del equipo negro y amarillo la esperanza de que se quedara más allá del final de la temporada.

    Sobre el papel, con Nico Schlotterbeck, Waldemar Anton, Ramy Bensebaini, Niklas Süle, Luca Reggiani, Emre Can y Filippo Mane, hay actualmente seis jugadores para tres puestos en el once inicial. Lo que a primera vista no parece realmente precario, se revela al observarlo más de cerca. Can estará de baja durante un largo periodo debido a una rotura de ligamentos cruzados que sufrió a finales de febrero en el partido estrella contra el FC Bayern; su regreso a los terrenos de juego no se producirá, como muy pronto, hasta finales de otoño. Mane también tiene molestias en estos momentos, aunque su situación no es tan grave como la de Can. De todos modos, teniendo en cuenta las ambiciones del Dortmund, no parece que el jugador de 21 años vaya a ser titular fijo, ya que sus actuaciones hasta la fecha han sido demasiado irregulares e inconsistentes.

    Por su parte, Süle abandonará el BVB en verano tras cuatro años en el club; el contrato del jugador de 30 años no se renovará. Dado que el futuro de Schlotterbeck también es incierto —aunque últimamente se han multiplicado los indicios de una renovación—, el BVB contaría con Anton, Bensebaini y Reggiani, ascendido desde el equipo sub-19, como únicos tres jugadores para la defensa central con los que podría planificar a largo plazo. Por lo tanto, no hay duda de que es necesario actuar.

    El VfB Stuttgart podría ser la solución, como ya ha ocurrido tantas veces en el pasado reciente. Allí milita Ramon Hendriks, un jugador sumamente interesante que podría ayudar al BVB en varios aspectos. Por un lado, el neerlandés de 24 años, que el equipo suabo fichó hace apenas dos años por el módico precio de un millón de euros procedente del Feyenoord de Róterdam, es uno de los mejores y más sólidos defensas centrales de la actual temporada de la Bundesliga. Dado que el Stuttgart, bajo la dirección de Sebastian Hoeneß, también juega de vez en cuando con una línea defensiva de tres, la posición no sería en absoluto un terreno desconocido para Hendriks.

    Además, el jugador de 24 años es extremadamente versátil. En el VfB, además de desempeñar el papel de central izquierdo, también ha jugado como lateral izquierdo en una línea de cuatro e incluso como extremo izquierdo en un 3-4-1-2, es decir, exactamente el sistema que Kovac utiliza en Dortmund. Si bien el BVB cuenta con Daniel Svensson, una opción muy sólida en esta posición, hasta ahora no había alternativas en la plantilla. Cabe dudar de que Kaua Prates, de solo 17 años y ya fichado para la próxima temporada, pueda cubrir este hueco de inmediato. El fichaje de este gran talento brasileño debe interpretarse más bien como una promesa de futuro.

    • Anuncios
  • Kaishu Sano Mainz 02132026(C)Getty Images

    Punto débil n.º 2 del BVB: el centro del campo defensivo: ¿Kovacs, una combinación perfecta o un supertalento?

    En total, el BVB ha gastado 71,5 millones de euros en fichajes durante los últimos tres años para incorporar a Carney Chukwuemeka, Jobe Bellingham, Pascal Groß, Marcel Sabitzer y Salih Özcan. El objetivo de encontrar un sucesor adecuado para Jude Bellingham, que se marchó al Real Madrid en 2023, aún no se ha cumplido (por ahora). Mientras que Groß ya no está —en invierno regresó a su antiguo club, el Brighton & Hove Albion, en la Premier League—, y Özcan abandonará el club al finalizar su contrato en verano, Chukwuemeka, el hermano menor de Bellingham y Sabitzer no son (todavía) los refuerzos que los responsables del BVB posiblemente esperaban.

    Solo Felix Nmecha, fichado ese mismo verano procedente del VfL Wolfsburgo por 30 millones de euros, ha acabado de cuajar tras más de dos años y medio de adaptación y, al menos desde esta temporada, es un pilar fundamental dentro del equipo. Sobre todo en defensa, a Kovac le falta una alternativa real en el doble seis, ya que, al fin y al cabo, Nmecha, Bellingham, Chukwuemeka y Sabitzer tienen sus puntos fuertes más bien en el juego ofensivo o en la construcción del juego. Özcan, el único jugador con mentalidad verdaderamente defensiva, ya no estará disponible a partir de la próxima temporada, por lo que solo quedaría el capitán Can, quien, en teoría, también podría desempeñar ese papel, pero, como ya se ha mencionado, lleva tiempo de baja por lesión y, de todos modos, rinde mejor en el centro de la defensa.

    En las últimas semanas y meses se ha mencionado repetidamente como opción a Kennet Eichhorn, del Hertha BSC. Con solo 16 años, ha dado el salto esta temporada en el Hertha y, por su talento, ya se le considera una gran promesa para el futuro. El BVB sin duda le vendría muy bien a Eichhorn como siguiente paso en su carrera, sobre todo porque, a pesar de su corta edad, ya posee una madurez física excepcional. Además, tiene una resistencia brutal, destaca en la salida de balón y no rehúye los duelos físicos (7 tarjetas amarillas en 15 partidos).

    Ventaja absoluta para el BVB: hay necesidad en la posición estrella de Eichhorn, el joven de 16 años podría asumir directamente un papel importante en un gran club y en su contrato, vigente hasta 2029, hay una cláusula de rescisión de entre diez y doce millones de euros. Así lo informó Sky. Esto significa que, si Book, Kovac y Ricken pudieran ofrecer a Eichhorn unas perspectivas claras en Dortmund que le convenzan, podría gestarse un auténtico golpe de efecto en el mercado de fichajes a un precio razonable.

    Sin embargo, la situación se complica si se tiene en cuenta la competencia a la que se enfrentaría el Borussia en caso de traspaso. Aunque parece que el FC Bayern ya no muestra interés, siguen en liza algunos pesos pesados como el FC Barcelona, el Manchester United, el París Saint-Germain y el Real Madrid. De todos modos, es dudoso que el cambio de club pueda llevarse a cabo este mismo verano. Por un lado, Eichhorn sufrió en enero una grave lesión en el tobillo, por lo que es muy posible que se pierda el resto de la temporada. Por otro lado, el Hertha quiere a toda costa renovar al supertalento, lo que elevaría considerablemente la cláusula de rescisión y haría más probable que se quedara al menos una temporada más en el Hertha.

    Según se rumorea, aunque (todavía) no está en la lista del BVB, también sería muy interesante Kaishu Sano, del 1. FSV Mainz 05. El japonés de 25 años es exactamente el tipo de jugador con el que un entrenador como Kovac debería soñar. Fuerte en el juego sin balón, buen luchador en los duelos y, además, con una excelente visión de juego, lo que le permite leer con antelación las líneas de pase y cerrar espacios con inteligencia. Al mismo tiempo, Sano también sabe hacer cosas con el balón en los pies, como se pudo observar de forma impresionante en la victoria del Mainz contra el Eintracht de Fráncfort el pasado fin de semana.

    Allí no solo participó de manera decisiva en la creación de ambos goles, sino que también asistió con precisión milimétrica en dos ocasiones a su compañero Sheraldo Becker, quien falló por poco ante el portero del SGE, Michael Zetterer, y el poste interior, lo que impidió a Sano anotarse una asistencia. Los dos influencers futbolísticos Niklas Levinsohn y Nico Heymer también se mostraron a favor de un traspaso del japonés al BVB en su podcast «50+2»: «Kaishu Sano y Niko Kovac son, en realidad, una combinación perfecta. Todo lo que Kovac quiere ver como entrenador, Sano lo aporta sobre el terreno de juego. Es una oportunidad de mercado que el BVB debería considerar sin duda alguna. Si tiene una cláusula que estipula que puede marcharse por 30 millones de euros, entonces el Dortmund debe dar el golpe».

  • FBL-ENG-PR-TOTTENHAM-CRYSTAL PALACEAFP

    Punto débil n.º 3 del BVB: el centro del campo ofensivo. ¿Un talento de la segunda división o un fichaje de 40 millones procedente de la Premier League?

    Al igual que en la defensa central y en el centro del campo defensivo, también se registra una baja destacada este verano en la posición situada detrás de los delanteros. No se renovará el contrato de Julian Brandt, con lo que la etapa del jugador de 29 años en el BVB llega a su fin tras siete años juntos. Aparte de Chukwuemeka, que, sin embargo, también puede actuar una posición más atrás como parte de un doble seis y sigue teniendo enormes carencias físicas (¡ningún partido de su carrera de más de 90 minutos!), apenas hay en la actual plantilla del BVB un candidato que pueda asumir el papel de Brandt. Por consiguiente, también aquí hay una necesidad urgente de actuar si Kovac quiere mantener su sistema con un número 10 detrás de una doble punta o dos centrocampistas ofensivos que actúen en los espacios intermedios detrás de un delantero.

    En este sentido, últimamente se han barajado tres opciones: Louey Ben Farhat, del Karlsruher SC; Archie Gray, del Tottenham Hotspur; y Nikola Vlasic, del FC Torino. El primero sería, por un traspaso que se rumorea de entre diez y doce millones de euros, la opción claramente más económica, aunque tendría que acostumbrarse primero al ritmo de la Bundesliga. En Karlsruhe, el jugador de 19 años está cuajando una gran temporada; desde su regreso tras una fractura en el metatarso, que lo dejó fuera de combate desde finales de agosto hasta finales de diciembre, se ha convertido en un titular indiscutible bajo las órdenes del entrenador del KSC, Christian Eichner. En 13 partidos de la segunda división ha marcado cinco goles y ha dado dos asistencias, lo que, según los rumores, también ha despertado el interés del Eintracht de Fráncfort, el Bayer 04 Leverkusen, el Atalanta de Bérgamo, el Como Calcio, el Olympique de Lyon y el OGC Niza.

    Por su parte, para fichar a Gray y Vlasic, los amarillos y negros tendrían que rascarse mucho más el bolsillo. Al igual que Farhat, el inglés, de 20 años, es todavía relativamente joven, pero cuenta con una experiencia mucho mayor. En un equipo de los Spurs que, en general, ha sido muy decepcionante, Gray es uno de los pocos rayos de esperanza. Dado que el Tottenham se perderá las competiciones internacionales y tendrá que vigilar que no descienda, el 16 veces internacional sub-21 será difícil de retener en verano.

    El problema para el BVB: al parecer, los londinenses piden una cifra de traspaso nada desdeñable por el jugador de 20 años: se habla de entre 35 y 40 millones de euros. En Dortmund solo podrían permitirse un traspaso de este tipo si otros jugadores abandonaran el club y generaran a su vez ingresos por traspaso. La venta de Nmecha, que se barajaba hace poco, ha quedado descartada tras su renovación anticipada, lo que dejaría a Karim Adeyemi como único candidato posible. Sin embargo, tampoco en este caso las posibilidades parecen óptimas, ya que, al parecer, cada vez más compradores potenciales se están alejando de su fichaje.

    Por su parte, Vlasic parece tener un gran defensor dentro del BVB en la figura de Kovac. Es prácticamente una copia de Brandt, ya que puede jugar como mediapunta, número 10 y también en la banda izquierda. En el Torino es, junto a Giovanni Simeone, el jugador ofensivo más importante y está viviendo la mejor temporada de su carrera en cuanto a goles se refiere. Pero tampoco parece que vaya a salir barato. Aunque su contrato expira en 2027, el club tiene la opción de renovarlo hasta 2028. El West Ham llegó a ofrecer en su día 30 millones de euros por Vlasic, y es probable que el Torino se guíe ahora por ese precio. Al menos, según Tuttosport, el BVB ya habría establecido contacto.

  • Jadon SanchoGetty

    Punto débil n.º 4 del BVB: la banda ofensiva. ¿Podrán arreglarlo dos jugadores que regresan?

    Si finalmente Adeyemi y el BVB no logran llegar a un acuerdo para renovar el contrato, vigente hasta 2027, su venta el próximo verano sería prácticamente inevitable. Esto, a su vez, abriría otra brecha en la plantilla del Dortmund, donde el Borussia ya no cuenta precisamente con una plantilla brillante. Y es que, en la actual plantilla del BVB, Adeyemi es el único extremo clásico. Aunque Kovac suele prescindir de uno de estos en su 3-4-2-1, su marcha supondría una pérdida de variabilidad táctica.

    Por un lado, el BVB podría cubrir este hueco con recursos propios, apostando en el futuro por el cotizado Julien Duranville tras su regreso de la cesión en el FC Basilea. Al menos en Suiza, Duranville parece estar adaptándose bien y sin sufrir lesiones. El jugador de 19 años suma diez partidos y dos participaciones en goles.

    Por otro lado, se multiplican los rumores sobre un nuevo regreso de Jadon Sancho. El que fuera el favorito del público estará disponible sin coste de traspaso el próximo verano tras su interludio totalmente fallido en el Manchester United, lo que lo hace increíblemente atractivo para el BVB. Según un informe de Sky, el presidente del BVB, Hans-Joachim Watzke, estaría esforzándose «intensamente entre bastidores» para que el inglés vuelva a vestir la camiseta amarilla y negra en el futuro. Según esto, la puerta estaría abierta para un regreso y el Dortmund da por hecho que Sancho estaría dispuesto a aceptar una reducción salarial considerable en comparación con su contrato XXL en el Manchester United. Según Bild, Sancho debería cumplir dos condiciones para fichar por el Dortmund: renunciar a la prima de fichaje, habitual en el sector, y aceptar un salario máximo de cinco millones de euros al año.

    Al parecer, Ricken y Kovac también han dado señales positivas y se han mostrado cada vez más abiertos a una operación de recuperación. En las conversaciones en curso, parecen prevalecer los argumentos a favor. Sin embargo, queda por ver si la llegada del nuevo director deportivo podría haber cambiado algo al respecto.

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