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El dueño del Hull pide ascender directamente a la Premier League en vez de jugar la final de play-offs contra el Middlesbrough, tras la exclusión del Southampton por espionaje
Iniciativa legal para el ascenso automático
Ilicali cree que la solución más lógica a la crisis de la Championship es enviar a los Tigers directamente a la máxima categoría. Tras la expulsión del Southampton por espiar a sus rivales, la EFL decidió poner al Middlesbrough en la final, aunque el Boro no ganó su semifinal. Sin embargo, Ilicali afirma que, como único finalista original, el Hull no debería jugar contra un rival sustituto.
En declaraciones a Asist Analiz, el propietario turco explicó la postura de su equipo legal: «En circunstancias normales, dos equipos llegan a la final y uno es descalificado. Nuestros abogados creen que deberíamos ascender directamente a la Premier League, pero aún lo están estudiando. Es una situación complicada».
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El caos tras el veredicto del «Spygate»
La polémica surge tras revelarse que el Southampton envió a un becario a espiar los entrenamientos del Middlesbrough antes de las semifinales. El club ha admitido la infracción, pero recurre la sanción. El director ejecutivo, Phil Parsons, confirmó que han apelado la exclusión de los play-offs y la futura deducción de puntos.
La incertidumbre ha complicado la preparación del Hull City, que lleva más de una semana ensayando un plan táctico concreto contra un rival determinado, y ahora debe readaptarse a pocos días de la final en Wembley. Para Ilicali, esta situación supone una desventaja deportiva injusta que justifica un ascenso automático.
Contratiempos en los preparativos para Wembley
Ilicali criticó los cambios de última hora que complicaron la preparación de su equipo para la final más importante del fútbol mundial. Pasaron de entrenar para enfrentar al Southampton a hacerlo contra el Middlesbrough con muy poco tiempo para ajustar la táctica. El propietario de los Tigers reconoció la pesadilla logística que vive el club a la espera de la resolución de la apelación de los Saints.
«Llevábamos diez días preparándonos para el Southampton. Toda la planificación, el análisis y el trabajo se centraban en ellos. Ahora, a pocos días de la final, el rival ha cambiado. Mañana los jugadores tienen libre, el jueves es la última sesión de entrenamiento seria. Nos prepararemos para el nuevo rival con una sola sesión de entrenamiento», añadió Ilicali.
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Comparación con escándalos anteriores
Mientras el Hull lucha por el ascenso, el Southampton insiste en que su expulsión es «desproporcionada». Los Saints recuerdan el caso del Leeds United en 2019, que se resolvió solo con una multa. Aseguran que perder un partido valorado en más de 200 millones de libras es un castigo sin precedentes en el fútbol inglés.
Mientras, la directiva del Hull se considera la verdadera víctima: al tener que jugar con poca antelación contra el “afortunado perdedor” Middlesbrough, cree que se compromete la integridad de los play-offs. De momento, la final sigue fijada para el 23 de mayo, pero las impugnaciones legales de ambos clubes complican el ascenso a la Premier.