Ilicali cree que la solución más lógica a la crisis de la Championship es enviar a los Tigers directamente a la máxima categoría. Tras la expulsión del Southampton por espiar a sus rivales, la EFL decidió poner al Middlesbrough en la final, aunque el Boro no ganó su semifinal. Sin embargo, Ilicali afirma que, como único finalista original, el Hull no debería jugar contra un rival sustituto.

En declaraciones a Asist Analiz, el propietario turco explicó la postura de su equipo legal: «En circunstancias normales, dos equipos llegan a la final y uno es descalificado. Nuestros abogados creen que deberíamos ascender directamente a la Premier League, pero aún lo están estudiando. Es una situación complicada».