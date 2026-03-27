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El duelo de la Premier League entre el Manchester United y el Liverpool se ha trasladado a una hora de inicio insólita, mientras que el partido del Chelsea también se ha reprogramado a un horario poco habitual
El derbi del noroeste se disputará en un horario poco habitual los domingos
En una decisión que habrá sorprendido a muchos aficionados que suelen acudir al estadio, el gran duelo entre el United y el Liverpool en Old Trafford se ha reprogramado para el domingo 3 de mayo. Sin embargo, en lugar de la tradicional franja horaria de última hora de la tarde, los dos rivales se enfrentarán ahora a una hora inusual: las 15:30 (hora británica).
El partido sigue siendo uno de los más vistos del fútbol mundial, y Sky Sports ha optado por conservar los derechos de retransmisión de este enfrentamiento. Aunque el inicio el domingo por la tarde es habitual, la hora concreta de las 15:30 supone una desviación de la franja habitual de las 16:30 del «Super Sunday».
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El Chelsea y el Manchester City se preparan para la locura del lunes
Las peculiaridades del calendario no terminan con el partido del United. El Chelsea ha visto cómo su partido en casa contra el Nottingham Forest se trasladaba al lunes 4 de mayo, con una extraña hora de inicio a las 15:00 (BST). Un partido a media tarde de un lunes es algo poco habitual en la Premier League y sin duda supondrá un reto logístico para los aficionados que se desplacen a Stamford Bridge en este día festivo.
Más tarde esa misma noche, la lucha por el título del Manchester City continúa con un desplazamiento a Merseyside para enfrentarse al Everton. Ese partido se ha fijado para las 20:00 (BST), lo que crea un lunes repleto de acción en la máxima categoría. Ambos partidos se retransmitirán en directo por Sky Sports como parte de una doble jornada que podría resultar decisiva en ambos extremos de la tabla.
El calendario del Villa sigue siendo incierto
El Aston Villa de Unai Emery también podría ver modificado su calendario de forma significativa en función de sus resultados en las competiciones europeas. Su partido contra el Tottenham Hotspur está programado actualmente para el sábado 2 de mayo a las 12:30 (hora británica) y se retransmitirá por TNT Sports, aunque esto podría cambiar.
La Premier League ha confirmado: «Este partido se trasladará al domingo 3 de mayo, a las 19:00 BST, si el Aston Villa alcanza las semifinales de la Europa League».
Dado que el Villa lucha por terminar en una buena posición en la liga al tiempo que cumple con sus compromisos europeos, el posible cambio a una franja horaria del domingo por la noche añade otra capa de complejidad al calendario de la jornada 35. Los aficionados de los Spurs seguirán de cerca la trayectoria de los Villanos en la Europa League para confirmar sus planes de viaje a Villa Park.
- AFP
El Arsenal y el Leeds, protagonistas de las recomendaciones televisivas
La acción del fin de semana comenzará, de hecho, el viernes por la noche bajo los focos, cuando el Leeds United reciba al Burnley a las 20:00 (hora británica) en un partido crucial para el descenso. Este encuentro abrirá la retransmisión televisiva en Sky Sports, marcando el tono de un fin de semana de fútbol de alto nivel. El Arsenal también será el centro de atención televisiva al recibir al Fulham en un derbi londinense el sábado por la tarde.
El partido de los Gunners en el Emirates Stadium se ha adelantado al sábado 2 de mayo a las 17:30 (BST). Mientras que el Arsenal y el Leeds se enfrentan a franjas horarias de retransmisión más tradicionales, la atención sigue centrada en los extraños cambios impuestos al Manchester United y al Chelsea. La liga ha recordado a los aficionados que, aunque estas son las selecciones actuales, las últimas semanas de la temporada siempre están sujetas a nuevos ajustes en función de los resultados de las copas.