Tras reinventarse como un incansable mediocampista de área a área en el Arsenal, es probable que Arteta pida a la estrella inglesa que vuelva a lo básico en la final de la Liga de Campeones: el trabajo defensivo en el que muchos aficionados y expertos ven el fuerte de Rice.
Los ‘Gunners’ pasarán largos ratos sin balón, y rivales como Vitinha, Neves y Ruiz buscarán dominar el centro del campo. Por eso Rice deberá centrarse en cortar sus jugadas, marcar sus carreras y realizar las intervenciones cruciales que lo convierten en uno de los mejores ‘6’.
Rice tiene piernas para actuar como un ocho agresivo, pero sus modestas cifras ofensivas sugieren que su mayor valor radica en la contención. Centrarse en proteger la zaga, por tanto, podría sentarle bien en esta ocasión. De hecho, el entrenador rival reconoce que ahí es donde el Arsenal da lo mejor de sí mismo.
«Ya hemos jugado contra este Arsenal [en la semifinal de la temporada pasada], así que sabemos de lo que son capaces», declaró Luis Enrique en una reciente rueda de prensa. «Sin el balón, son el mejor equipo del mundo, y con él pueden marcar muchos goles. Es una combinación maravillosa para ellos.
Si miramos sus estadísticas, se ve que Mikel Arteta es un líder que ha inculcado una mentalidad ganadora; llevan varias temporadas mejorando y son los mejores de Europa sin el balón».