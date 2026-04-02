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El doble fichaje del Manchester United por 140 millones de libras de Antony y Lisandro Martínez, procedentes del Ajax, en el centro de una agria disputa por los derechos de ojeador
Scout lleva al Ajax a los tribunales por una demanda de varios millones de libras
El ojeador de fútbol Peter Gerards ha presentado una demanda contra el Ajax, en la que reclama un pago de 2 millones de euros en relación con los traspasos multimillonarios de Antony y Martínez. Ambos jugadores eran pilares fundamentales del equipo de Ámsterdam antes de seguir al entrenador Erik ten Hag al Manchester United en el verano de 2022 por un importe total superior a los 140 millones de libras esterlinas.
Gerards alega que, según los términos de su acuerdo con el club, tenía derecho a un porcentaje de las tasas de traspaso de los jugadores que él identificó y señaló al club. En su comparecencia ante el Tribunal de Apelación de Ámsterdam, Gerards defendió su contribución a las recientes ganancias económicas del club, afirmando: «Sin nosotros, Antony y Martínez no habrían jugado en el Ajax».
- AFP
El acuerdo de la era de Marc Overmars, bajo la lupa
El litigio se remonta a un acuerdo firmado en 2016 entre Gerards International Consultancy y el exdirector deportivo del Ajax, Marc Overmars. El contrato se diseñó específicamente para operaciones de ojeo en Sudamérica, donde se descubrió tanto a Martínez como a Antony. Aunque el equipo jurídico del Ajax no discute que Gerards identificara a los jugadores, sostiene que la obligación económica ha caducado.
El tribunal escuchó los detalles de cómo la relación profesional terminó de forma abrupta. Gerards afirma que, en 2020, Overmars le informó de que el contrato quedaba rescindido en una reunión que duró solo cinco minutos, y Het Parool señala que los trámites posteriores generaron un importante «ruido» legal.
Conflicto legal por la rescisión y la expiración de un contrato
La defensa del Ajax, liderada por los abogados Dolf Segaar y Bram Bollen, se basa en la afirmación de que el acuerdo con Gerards quedó totalmente rescindido en 2020, dos años antes de que se produjeran los sonados fichajes del Manchester United. Sostienen que cualquier derecho a una parte de los ingresos por traspaso quedó extinguido al romperse la relación laboral. Sin embargo, la empresa de ojeadores tiene una visión diferente de la situación y alega protecciones específicas incluidas en el acuerdo original.
Gerards International Consultancy afirma que la rescisión del contrato no significaba que renunciaran a sus derechos sobre ingresos futuros. Argumentan que una cláusula específica otorgaba a la empresa de ojeadores derechos sobre los ingresos por traspaso durante un periodo de cuatro años tras la incorporación de un jugador al club. Si esta interpretación se mantiene, las ventas de Antony y Martínez en 2022 entrarían directamente dentro de ese plazo protegido.
- AFP
Se establece un ultimátum mientras el tribunal de Ámsterdam prepara su fallo
Según se informa, este conflicto legal lleva gestándose entre bastidores desde 2023, pero ahora ha alcanzado un punto crítico. Tras el fracaso de los intentos previos por llegar a un acuerdo extrajudicial, el Tribunal de Apelación ha lanzado un ultimátum estricto a ambas partes. Se les ha concedido una semana para llegar a un acuerdo; de lo contrario, el tribunal dictará una sentencia vinculante.
Si no se llega a un acuerdo dentro del plazo de gracia de siete días, está previsto que el tribunal dicte su veredicto definitivo el 9 de junio. Para el Ajax, el caso supone un posible quebradero de cabeza de varios millones de libras derivado del estilo de gestión del régimen anterior. Para los aficionados del Manchester United, sirve como recordatorio de la enorme inversión realizada para traer a las estrellas de la Eredivisie a la Premier League.