El director general del Newcastle se pronuncia sobre una posible venta de Sandro Tonali ante el interés del Manchester United por ficharlo

Aunque la situación de Tonali es uno de los principales temas de conversación, el futuro del entrenador Eddie Howe también está en el punto de mira. El Newcastle ocupa actualmente el duodécimo puesto en la clasificación de la Premier League y recientemente sufrió una dura derrota en casa ante su rival en el derbi, el Sunderland, lo que ha suscitado dudas sobre si se avecina un cambio en el banquillo este verano. Cuando se le preguntó directamente sobre la situación de Howe, Hopkinson no se pronunció sobre el futuro a largo plazo.

«No tengo una postura sobre su futuro», añadió Hopkinson. «Lo que puedo decirte es que la derrota en el derbi dolió. Nos lo tomamos en serio. No hay nada en nosotros que piense “bueno, solo son tres puntos y seguimos adelante”. Ha calado hondo.

«Hace poco pasé un par de horas en una comida a solas con Eddie [Howe] y hablamos de un montón de cosas, incluido eso. Eddie es nuestro entrenador. Espero que tengamos una gran racha hasta el final de la temporada aquí y hablaremos del futuro cuando llegue el momento. Ahora mismo, estamos centrados en la competición de esta temporada».