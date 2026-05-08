El director deportivo lo confirma: el hermano menor de una estrella mundial ficha por el Bayern de Múnich

Como Kvaratskhelia es menor y Georgia no pertenece a la UE, no firmará un contrato profesional hasta los 18 años. Una opción es que juegue primero en un club asociado de la red Red&Gold y luego se traspase.

Ya hay un precedente: Bara Sapoko Ndiaye siguió esa ruta desde Gambino Stars Africa y, tras cuatro partidos en la Bundesliga, fichará este verano por el Bayern.

Su hermano enfrentó el mismo obstáculo: el Bayern, convencido de su talento, no halló un club de cesión adecuado. Tras pasar por el Rubin Kazan y el Dinamo Batumi, terminó en el Napoli y luego en el PSG, donde hoy figura entre los mejores delanteros del mundo.