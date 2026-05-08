El Bayern de Múnich podría fichar a Tornike Kvaratskhelia, hermano menor de la estrella del PSG, Khvicha. El director deportivo, Christoph Freund, confirmó que el joven se entrena con el equipo sub-17, lo que hace que su incorporación sea una opción seria.
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El director deportivo lo confirma: el hermano menor de una estrella mundial ficha por el Bayern de Múnich
Vísperas del partido contra el VfL Wolfsburgo, Freund confirmó que el hermano menor de la estrella del PSG se entrena con el club alemán. El joven de 16 años ya participó en sesiones de trabajo y jugó un amistoso con el sub-17.
«Sería exagerado decir que ya es tan bueno como su hermano, pero es un joven con talento y seguiremos de cerca su evolución», añadió Freund.
Como Kvaratskhelia es menor y Georgia no pertenece a la UE, no firmará un contrato profesional hasta los 18 años. Una opción es que juegue primero en un club asociado de la red Red&Gold y luego se traspase.
Ya hay un precedente: Bara Sapoko Ndiaye siguió esa ruta desde Gambino Stars Africa y, tras cuatro partidos en la Bundesliga, fichará este verano por el Bayern.
Su hermano enfrentó el mismo obstáculo: el Bayern, convencido de su talento, no halló un club de cesión adecuado. Tras pasar por el Rubin Kazan y el Dinamo Batumi, terminó en el Napoli y luego en el PSG, donde hoy figura entre los mejores delanteros del mundo.