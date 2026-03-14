El director del Borussia Dortmund confirma que las negociaciones por el contrato de Nico Schlotterbeck siguen en curso, a pesar del interés del Real Madrid y del Liverpool

En declaraciones a Ruhr Nachrichten, Ricken destacó que la relación entre el club y el jugador sigue siendo sólida, a pesar de que aún no se haya firmado ningún contrato. «Con Nico seguimos manteniendo un diálogo fluido y de confianza. Eso demuestra el aprecio mutuo, porque en ese aspecto tenemos las cosas muy claras. Además, compartimos unas expectativas comunes y actuamos en consecuencia», explicó el directivo de 49 años.

Aunque el tono de las conversaciones es positivo, el club es consciente de que no puede dejar que la situación se prolongue indefinidamente. El contrato actual de Schlotterbeck expira en el verano de 2027, pero los responsables del BVB están presionando para que se tome una decisión cuanto antes, a fin de poder planificar la plantilla. Esperan evitar llegar al último año de su contrato, lo que debilitaría significativamente su posición negociadora en caso de que un grande europeo formalizara su interés durante la próxima ventana de fichajes.