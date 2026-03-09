getty
Traducido por
El director del Bayern de Múnich confirma que las negociaciones contractuales con el lateral están «en suspenso», a pesar de que el gigante de la Bundesliga espera llegar a un nuevo acuerdo
Las negociaciones llegan a un punto muerto.
En declaraciones realizadas en el aeropuerto de Múnich antes del viaje del club a la Liga de Campeones para enfrentarse al Atalanta, Eberl fue transparente sobre la situación actual del jugador de 28 años, al que le queda poco más de un año de contrato con el gigante alemán. «Nos gustaría renovar con Konny. Ha habido conversaciones, pero por el momento están en suspenso», declaró el director deportivo. Se apresuró a restar importancia a cualquier sugerencia de fricción entre el club y el jugador, añadiendo que la situación «tampoco es mala, no hay resentimiento ni malicia».
- (C)Getty Images
Una importante brecha financiera
El quid de la cuestión parece ser una diferencia sustancial en las expectativas salariales entre el entorno del jugador y la directiva del club. Según algunas informaciones, Laimer, que actualmente gana entre 8 y 9 millones de euros al año, busca un aumento significativo de su salario. Dado que el centrocampista cumplirá 29 años en mayo, sus representantes estarían buscando un contrato por valor de aproximadamente 15 millones de euros al año, incluyendo bonificaciones, ya que consideran que esta es su última oportunidad para firmar un contrato importante en su carrera.
Sin embargo, el Bayern se muestra reacio a satisfacer esas demandas, ya que busca mantener una estructura salarial sostenible. Para poner las cifras en contexto, se cree que los fichajes de alto perfil Luis Díaz y Michael Olise ganan aproximadamente 14 y 13 millones de euros, respectivamente. Según se informa, la jerarquía del Allianz Arena se muestra cautelosa a la hora de inflar la masa salarial más allá de los límites establecidos para el fiable lateral.
Eberl mantiene la calma a pesar del estancamiento
A pesar de la falta de avances actuales, Eberl sigue siendo optimista y cree que finalmente se encontrará una solución. Reconoció que ambas partes tienen sus propias perspectivas sobre lo que constituye un acuerdo justo en el mercado actual. «Tú tienes tus ideas, los demás tienen las suyas, y tienen que encajar de alguna manera. Por el momento no es así, pero eso no es malo», explicó el director deportivo al hablar de la situación actual.
Eberl no es ajeno a las negociaciones difíciles, ya que recientemente ha llevado a cabo un complicado proceso de renovación con el defensa francés Dayot Upamecano. Sus comentarios públicos sugieren un enfoque sensato respecto a la situación de Laimer, dando prioridad a las contribuciones actuales del jugador en el campo por encima de las distracciones fuera de él.
- Getty
La atención sigue centrada en el campo
La versatilidad y el ritmo de trabajo de Laimer lo han convertido en uno de los favoritos de Vincent Kompany, y el principal objetivo del club por ahora es asegurarse de que se mantenga en forma para la recta final de la temporada. «Estamos muy contentos de que esté ahí, de que vuelva a estar sano y de que ahora esté disponible para los partidos», concluyó Eberl.
Mientras el Bayern se prepara para partidos cruciales tanto en la Bundesliga como en la Liga de Campeones, la saga del contrato probablemente permanecerá en segundo plano. Aunque el estado «en espera» confirma que no se espera ningún avance inmediato, tanto el club como Laimer parecen contentos con dejar que su fútbol hable por sí mismo por el momento. La gran pregunta en Múnich sigue siendo si las dos partes podrán salvar la diferencia de millones de euros a finales de este año.
Anuncios