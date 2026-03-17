El dilema de Nick Woltemade en el Newcastle: por qué los Magpies podrían plantearse vender a su delantero de 65 millones de libras tras solo una temporada

«Encaja perfectamente en el perfil que buscábamos para reforzar nuestras opciones en ataque», declaró el entrenador del Newcastle. «Destaca en muchos aspectos: tiene una gran habilidad técnica y ha demostrado ser una auténtica amenaza en una de las mejores ligas de Europa, pero además se encuentra en una edad en la que aún tiene mucho margen para desarrollarse y crecer aquí. Nick también tiene una gran personalidad, y estamos muy contentos de darle la bienvenida al equipo».

Woltemade añadió: «Dejar Alemania supone un gran paso en mi vida, pero todo el mundo me ha acogido muy bien y ya me siento como en familia. Tras hablar con el entrenador, tengo la sensación de que este es el lugar adecuado para alcanzar mi mejor nivel».

Los Magpies también ficharon a Yoanne Wissa, procedente del Brentford, en el último día del mercado, pero el delantero de la República Democrática del Congo se vio apartado de los terrenos de juego por una grave lesión de rodilla pocos días después, lo que dejó a Woltemade sin competencia como primera opción de Howe en el puesto de delantero centro. Sin embargo, apenas seis meses después, se ha sugerido que el jugador de 24 años anhela volver a su país natal. BILD afirmó, aunque en tono jocoso, que Woltemade se ha vuelto «infeliz» con su situación en St James’ Park y espera volver a fichar por el Stuttgart o incorporarse al Bayern en verano. Esa información procedía de un periodista conocido por su tono sarcástico, pero talkSPORT ha informado desde entonces de que el Newcastle estaría dispuesto a vender al delantero por el precio adecuado.

Aunque sería una sorpresa que el Newcastle se deshiciera de Woltemade tan pronto, es justo decir que no ha alcanzado su «mejor nivel» en Tyneside, y una separación podría beneficiar a todas las partes si Howe no consigue sacar lo mejor de él de aquí a mayo.