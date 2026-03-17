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Nick Woltemade Newcastle GFXGetty/GOAL
James Westwood

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El dilema de Nick Woltemade en el Newcastle: por qué los Magpies podrían plantearse vender a su delantero de 65 millones de libras tras solo una temporada

Cuando el Newcastle se impuso al Bayern de Múnich en el fichaje del imponente delantero del Stuttgart Nick Woltemade en agosto, se consideró un gran golpe maestro tras su clasificación para la Liga de Campeones 2025-26. De hecho, Eddie Howe se mostró encantado de que se cerrara el acuerdo, por un valor récord para el club de 65 millones de libras (88 millones de dólares), a finales del mercado de fichajes de verano, tras hacerse con los servicios del alemán para sustituir a Alexander Isak, que se marchaba al Liverpool.

«Encaja perfectamente en el perfil que buscábamos para reforzar nuestras opciones en ataque», declaró el entrenador del Newcastle. «Destaca en muchos aspectos: tiene una gran habilidad técnica y ha demostrado ser una auténtica amenaza en una de las mejores ligas de Europa, pero además se encuentra en una edad en la que aún tiene mucho margen para desarrollarse y crecer aquí. Nick también tiene una gran personalidad, y estamos muy contentos de darle la bienvenida al equipo».

Woltemade añadió: «Dejar Alemania supone un gran paso en mi vida, pero todo el mundo me ha acogido muy bien y ya me siento como en familia. Tras hablar con el entrenador, tengo la sensación de que este es el lugar adecuado para alcanzar mi mejor nivel».

Los Magpies también ficharon a Yoanne Wissa, procedente del Brentford, en el último día del mercado, pero el delantero de la República Democrática del Congo se vio apartado de los terrenos de juego por una grave lesión de rodilla pocos días después, lo que dejó a Woltemade sin competencia como primera opción de Howe en el puesto de delantero centro. Sin embargo, apenas seis meses después, se ha sugerido que el jugador de 24 años anhela volver a su país natal. BILD afirmó, aunque en tono jocoso, que Woltemade se ha vuelto «infeliz» con su situación en St James’ Park y espera volver a fichar por el Stuttgart o incorporarse al Bayern en verano. Esa información procedía de un periodista conocido por su tono sarcástico, pero talkSPORT ha informado desde entonces de que el Newcastle estaría dispuesto a vender al delantero por el precio adecuado.

Aunque sería una sorpresa que el Newcastle se deshiciera de Woltemade tan pronto, es justo decir que no ha alcanzado su «mejor nivel» en Tyneside, y una separación podría beneficiar a todas las partes si Howe no consigue sacar lo mejor de él de aquí a mayo.

  • Eintracht Braunschweig v VfB Stuttgart - DFB Cup: Round OneGetty Images Sport

    El Bayern critica a los «idiotas» del Newcastle

    Apodado el «Lionel Messi de dos metros», Woltemade es venerado en el Stuttgart por su capacidad para aguantar el balón y su sorprendente rapidez de pies. Se convirtió en un nombre muy conocido en Alemania tras fichar por el Stuttgart procedente del Werder Bremen en agosto de 2024, ya que llegó a marcar 17 goles en 33 partidos, lo que ayudó al club a ganar la DFB-Pokal en su primera temporada. 

    Woltemade desempeñó un papel clave en la trayectoria de la selección alemana sub-21 hasta la final del Campeonato de Europa de 2025, donde ganó la Bota de Oro con seis goles en cinco partidos. También debutó con la selección absoluta en junio, jugando 61 minutos en la derrota de Alemania por 2-1 ante Portugal en las semifinales de la Liga de Naciones. 

    Sin embargo, su precio de 65 millones de libras siguió causando sorpresa. La leyenda del Bayern y miembro de la junta directiva, Karl-Heinz Rummenigge, llegó incluso a sugerir que el Stuttgart le había bajado los pantalones al Newcastle, en sentido figurado, al declarar a BR Sport: «Seré sincero: cuando surgió esta historia con Woltemade y luego la demanda del Stuttgart, tanto yo como Uli Hoeness, Herbert Hainer, Jan Dreesen y Max Eberl (compañeros en la junta directiva del Bayern) dijimos: “Chicos, poco a poco estamos llegando a un nivel que, sencillamente, ya no me parece aceptable. No deberíamos satisfacer todas las demandas para contentar a alguien, especialmente a los financieros del Stuttgart”.

    «Solo puedo felicitar a los de Stuttgart por haber encontrado —utilizaré comillas aquí— a un “idiota” que pagó tanto dinero. Porque nosotros, desde luego, no lo habríamos hecho en Múnich».

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  • Nick Woltemade of Newcastle United celebrates scoringGetty Images

    «Un comienzo emocionante»

    Las palabras de Rummenigge se descartaron inicialmente como meras declaraciones de resentimiento, ya que Woltemade logró arrancar con buen pie con la famosa camiseta blanquinegra del Newcastle. Marcó cinco goles en sus primeras seis titularidades y se unió a Alan Shearer y Les Ferdinand como el tercer jugador del Newcastle en marcar en cada uno de sus tres primeros partidos en St James' Park. 

    El delantero de 1,98 m recibió elogios especiales de Howe tras la goleada por 4-0 del Newcastle al Union Saint-Gilloise en la segunda jornada de la Liga de Campeones, tras abrir el marcador e impresionar como delantero centro.

    «Ha jugado muy bien. Su juego de conexión es una parte muy importante de lo que hace y hoy ha sido excelente. Tiene un gran potencial», afirmó Howe. «Hay ciertas cosas en las que queremos sacarle más partido. Sus cualidades más destacadas son su habilidad técnica y su olfato goleador, algo fantástico. Y, por supuesto, su altura y su presencia. Es un comienzo emocionante para él. Y lo más importante, tiene ganas. Quiere trabajar y quiere mejorar. Aún le queda mucho por ofrecer».

    En ese momento, nadie en el Newcastle echaba demasiado de menos a Isak. Woltemade también se ganó un puesto en el once inicial de Alemania durante la fase de clasificación para el Mundial, marcando cuatro goles en los parones internacionales de octubre y noviembre, lo que dejó igualmente satisfecho a Julian Nagelsmann.

    «Su evolución ha sido muy positiva. Mudarse a otro país, donde se juega un estilo de fútbol diferente, nunca es del todo fácil», dijo el seleccionador alemán. «Ya ha marcado varios goles, se siente cómodo en la ciudad y creo que la situación general es fantástica tanto para él como para nosotros».

  • Sunderland v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    La humillación del derbi

    Por desgracia, Woltemade no pudo mantener su buen nivel inicial con el Newcastle, y solo anotó tres goles en los últimos 13 partidos de la Premier League de 2025. Además, sufrió la vergüenza de marcar un gol en propia puerta en el primer derbi Tyne-Wear de la Premier League desde 2016, lo que le dio al Sunderland una victoria por 1-0 en el Stadium of Light.

    En los primeros compases de la segunda parte, Nordi Mukiele envió un centro peligroso desde la banda derecha y Woltemade se lanzó a por el balón para intentar despejarlo de cabeza. Por desgracia, calculó mal el momento y desvió el balón más allá del indefenso portero del Newcastle, Aaron Ramsdale. Malick Thiaw también tuvo la culpa por no avisar a Woltemade, ya que estaba mejor situado para despejar justo detrás de su compañero de la selección alemana, pero fue un error extraño teniendo en cuenta que ningún jugador del Sunderland le estaba presionando.

    Shearer, sin embargo, estaba más preocupado por el rendimiento general de Woltemade que por ese momento calamitoso.

    «Técnicamente es muy bueno, con el balón en los pies es muy bueno, aunque el domingo no lo fuera. Pero supone un problema para el Newcastle porque no sabe presionar», dijo el icono de los Magpies en el podcast Rest is Football. «Nos replegamos en un 4-5-1 y no ejercimos ninguna presión sobre el balón, nada. No tiene mucha energía, no es rápido. Aporta otras cualidades, pero el éxito del Newcastle [bajo la dirección de Howe] no se ha basado en eso. Se ha basado en una gran energía y una presión alta, y él no puede hacer eso. Es una de las razones por las que el Newcastle ha tenido dificultades fuera de casa».

  • Newcastle United v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Falsa esperanza

    De hecho, el resultado dejó al Newcastle estancado en el puesto 12 de la tabla a mediados de diciembre, a cuatro puntos del Sunderland y a la friolera de 14 del líder, el Arsenal. La euforia por el triunfo de la Carabao Cup del año pasado y el quinto puesto en la Premier League había dado paso a la frustración entre una afición que había visto cómo el equipo fracasaba estrepitosamente a la hora de dar el salto al siguiente nivel, y gran parte de las críticas recayeron sobre Woltemade debido a su elevado precio.

    Aun así, acalló brevemente a algunos de sus críticos en el siguiente partido de los Magpies, al marcar los dos goles en un emocionante empate 2-2 contra el Chelsea. El exdelantero del Werder Bremen se desahogó tras el pitido final, y declaró a los periodistas: «Tuve que asumir [el gol en propia puerta]. En el fútbol, estas cosas pueden pasar, forman parte del juego. Ahora he marcado dos goles; la semana pasada marqué un gol en propia puerta y fui el malo. Quiero seguir adelante, lo habéis visto en mi reacción; me alegré de la reacción de la afición, no es normal que respondan así. 

    «Quería marcar los goles y dar las gracias. Ya habéis visto que hoy tenía confianza, y parte de esa confianza se debía a que sabía que la afición me apoyaba. Mi Instagram estaba lleno de mensajes. Creo que hoy se ha visto que, si tratas bien a un jugador, recibes lo mismo a cambio. Me siento muy bien aquí». 

    Sin embargo, esta actuación no acabó siendo un trampolín. Desde entonces, Woltemade lleva 12 partidos de liga sin marcar y ya no tiene garantizada una plaza en la alineación de Howe.

  • Aston Villa v Newcastle United - Emirates FA Cup Fourth RoundGetty Images Sport

    Un cambio de papel sorprendente

    Y eso a pesar de las dificultades de Wissa, que solo suma tres goles en todas las competiciones desde que debutó con el Newcastle en diciembre, tras una larga espera. Howe solo ha alineado de titular a la antigua estrella del Brentford en ocho ocasiones; sorprendentemente, ha sido Anthony Gordon quien se ha convertido en la mayor amenaza para el puesto de Woltemade.

    Howe ha estado probando de forma intermitente a Woltemade en el centro del campo y a Gordon como punta, con resultados generalmente positivos. El Newcastle ha subido al noveno puesto de la Premier League, de nuevo a la vista de los puestos europeos, mientras que también tiene opciones de alcanzar los cuartos de final de la Champions League, tras empatar a 1-1 en casa el partido de ida de los octavos de final contra el Barcelona. 

    «Siempre hemos considerado a Nick como un jugador muy retrasado, un número nueve retrasado. Todo lo mejor que ha hecho ha sido partir más arriba y bajar», ha dicho Howe al explicar el cambio de Woltemade. «Ahora, partir más atrás y quedarse en la línea media, no creo que sea un gran cambio. Me ha impresionado mucho».

    Sin embargo, esto no ha sido una repetición de la historia de éxito de Joelinton. Woltemade nunca va a encajar de forma natural en una posición híbrida de número 8, como aprendió el Newcastle la semana pasada en su derrota por 3-1 ante el Manchester City en la quinta ronda de la FA Cup. Solo logró 28 toques, nueve pases precisos y dos entradas exitosas antes de ser sustituido al final del partido, acorralado hasta el anonimato por el trío de centrocampistas del City formado por Nico O'Reilly, Tijjani Reijinders y Nico González.

    Woltemade tiene las cualidades necesarias para situarse detrás del delantero, pero el 4-3-3 de Howe no lo permite, y sigue siendo demasiado lento con y sin el balón como número 9, lo que sin duda explica por qué William Osula jugó en la delantera por delante de él contra el Barcelona mientras Gordon se recuperaba de una enfermedad. Diga lo que diga Howe ante los medios, es obvio que aún no confía plenamente en Woltemade.

  • Newcastle United v Manchester City - Emirates FA Cup Fifth RoundGetty Images Sport

    El gigante dormido

    Según The Telegraph, el Newcastle cree que Woltemade aún puede convertirse en su delantero centro indiscutible tras una pretemporada completa en el club, y se le han marcado dos objetivos sencillos: mover el balón más rápido y aprovechar su físico para rematar más centros y jugadas a balón parado. Sin embargo, seguramente surgirá la tentación de buscar otras opciones si no empieza a dar señales de mejora pronto. 

    No es exagerado decir que esta semana podría ser decisiva para su futuro. Los Magpies viajan primero al Camp Nou para su crucial enfrentamiento de la Liga de Campeones, con el Atlético de Madrid probablemente esperándoles en cuartos de final si logran dar la sorpresa en el Spotify Camp Nou, y la atención se centrará entonces en el derbi de vuelta contra el Sunderland en la liga. Si Woltemade puede brillar en Cataluña y redimirse ante el rival más acérrimo del Newcastle, sus perspectivas podrían cambiar. Sin embargo, tendrá que mejorar notablemente su juego tras otra actuación decepcionante en la victoria por 1-0 del sábado en el campo del Chelsea. 

    Los Blues dominaron la posesión y acumularon 21 tiros frente a los seis del Newcastle, aunque les costó crear ocasiones claras, y Woltemade estuvo muy al margen del partido antes de ser sustituido poco después de la hora de juego. Hay mucho que destacar del alemán, que tiene la capacidad técnica y la visión para decidir partidos, pero tiene que empezar a imponerse.

    Eso significa irrumpir en el área en cada oportunidad, incluso si sigue jugando en el centro del campo. Woltemade es actualmente la definición de un gigante dormido, y es hora de que despierte, o de lo contrario su carrera en la Premier League será efímera.

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