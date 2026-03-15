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El derbi del livornés Pavoletti: marca contra el Pisa y celebra con la L: «Una rivalidad deportiva sana»

El delantero del Cagliari, natural de Livorno, marca un gol contra el Pisa y celebra con un gesto provocador

Para Leonardo Pavoletti, el Pisa-Cagliari no fue un partido como cualquier otro. El encuentro de hoy contra el Pisa tuvo para él el sabor del derbi más auténtico, ese que va más allá de la clasificación. A pesar de la derrota de su Cagliari por 3-1, el delantero de Livorno explicó el significado de su celebración tras el gol: una L dibujada con las manos, dedicada a su ciudad.

«Para mí este es un partido especial, es mi derbi», contó al final del partido, según se lee en Sportmediaset. «Cuando marqué hice el gesto de la L de Livorno: era un detalle para mi ciudad y para la histórica rivalidad entre Pisa y Livorno».

Pavoletti suavizó luego el tono con una broma, sin ocultar, sin embargo, la decepción por el resultado: «Ha sido una celebración de derbi, sí, pero el gol no cuenta para nada. Hay poco que celebrar si miramos el rendimiento global del equipo. Ahora tenemos que ponernos manos a la obra de inmediato y reaccionar lo antes posible».

  • El delantero del Rossoblù era consciente de que ese gesto provocaría la reacción del público local. «Sabía que, al celebrar de esa manera, me ganaría la reacción de los aficionados de Pisa, y han hecho bien. Porque es la rivalidad deportiva que debe existir entre dos ciudades "hermanas"». 

    Un ambiente que Pavoletti conoce bien desde que era un chaval en las gradas: «Como aficionado he visto muchos derbis, los de Igor Protti, los de Giovanni Carruezzo y los de otros protagonistas. Como futbolista siempre he soñado con vivir un partido así, que para un livornés —pero también para un pisano— tiene un significado especial». 

    Por último, palabras de elogio para el ambiente que ha encontrado en Pisa: «Aquí he encontrado un estadio acogedor y una afición muy apasionada. Las rivalidades sanas y sentidas como esta son la verdadera sal del fútbol».

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