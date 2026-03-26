El delantero del Tottenham, Randal Kolo Muani, ya ha dado el «sí» a su próximo fichaje, a pesar de que el equipo se encuentra inmerso en la lucha por evitar el descenso

Kolo Muani nunca ha perdido la esperanza de volver de forma definitiva a la Juventus tras su exitosa cesión en Turín durante la temporada 2024-25. A pesar de una etapa frustrante en Londres, el delantero de 27 años ha dejado claro al club italiano que está listo para volver a jugar con ellos, según informa La Gazzetta dello Sport.

El francés está atravesando actualmente una campaña difícil con los Spurs, tras haber marcado solo cinco goles mientras el club lucha por mantener su permanencia en la máxima categoría. Sin embargo, su entorno ya ha abierto la puerta a una salida en verano, ya que el jugador ha decidido no quedarse en el Tottenham independientemente de si el equipo logra evitar el descenso. Busca la estabilidad que sintió en Italia, donde anteriormente marcó 10 goles y se convirtió en uno de los favoritos de la afición.