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El delantero del Nottingham Forest, Chris Wood, hace historia con Nueva Zelanda, que sufre una goleada humillante ante Haití, rival de Escocia en el Mundial
Una noche de récords que acaba mal
Wood disputó el martes su 89.º partido con la selección, superando por uno a Iván Vicelich y batiendo el récord histórico. A pesar de este hito personal, el delantero del Forest se mostró frustrado al ver cómo la selección peor clasificada del Mundial caía 4-0 ante Haití en el Chase Stadium. Pudo celebrarlo con un gol: su chilena fue despejada sobre la línea por el portero Jhony Placide en la primera parte.
Tras el partido, el legendario delantero admitió su decepción: «No es lo que vinimos a hacer; estamos muy lejos de donde queríamos estar. Tenemos mucho trabajo en poco tiempo; debemos mostrar carácter y recuperarnos. Es decepcionante, no hay forma de evitarlo. Esta noche no estuvimos a la altura”.
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Haití arrasa en el partido amistoso de Florida
La selección caribeña, 82 del mundo, fue más letal bajo el calor de Florida. Rubén Providence abrió el marcador a los 12 minutos y el suplente Lenny Joseph amplió la ventaja poco después del descanso. Frantzdy Pierrot marcó el tercero de cabeza y Markhus Lacroix cerró el 4-0 con un disparo lejano que atónitos a los All Whites.
El técnico neozelandés, Darren Bazeley, coincidió con Wood y admitió que su equipo había recibido una «lección realmente dura» de una implacable selección haitiana. «Trabajamos duro, pero nos faltó calidad en algunos momentos», admitió Bazeley. «Si analizas el partido, la posesión fue bastante igualada y las ocasiones también, pero Haití fue muy certero y despiadado en esos momentos, y es una lección muy dura para nosotros, sobre todo de cara a los partidos difíciles que se avecinan. Nos espera Inglaterra y los partidos del Mundial. Los chicos en el vestuario están muy decepcionados».
Los problemas defensivos persiguen a los All Whites
La defensa neozelandesa, con el joven del Forest Tyler Bindon —cedido al Sheffield United en la 2025-26—, tuvo una noche difícil. Encajó cuatro goles por primera vez desde la derrota ante Portugal en 2017. Los porteros Alex Paulsen y Max Crocombe sufrieron ante una defensa que, presionada, perdía orden y no podía contener los rápidos contraataques haitianos.
El resultado es una dura llamada de atención para la selección de Bazeley, que se prepara para su primer Mundial desde 2010. Con partidos clave próximos, el cuerpo técnico buscará urgentemente reforzar una defensa que lució frágil durante los 90 minutos en Fort Lauderdale.
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A Wood y su equipo les esperan duras pruebas.
Los All Whites no tienen tiempo para lamentarse: el sábado enfrentarán a Inglaterra en Tampa. En ese duelo, Wood y Bindon se medirán a su compañero del Nottingham Forest, Elliot Anderson, en una prueba exigente antes del Mundial. Nueva Zelanda integra el Grupo H con Irán, Egipto y Bélgica.
La mirada está puesta en Los Ángeles, donde Nueva Zelanda debutará ante Irán el 16 de junio. Tras la dolorosa derrota frente a Haití, Wood y su equipo están bajo presión para demostrar su nivel. Como el jugador con más experiencia de la selección, el delantero del Forest debe asumir el liderazgo y guiar el cambio de rumbo.