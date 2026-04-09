El Leeds prioriza la profundidad y la calidad de su plantilla para afianzarse en la Premier League. Aunque la salida de Joseph parece segura, el club lucha por retener a sus piezas clave en defensa. Según Football Insider, los Whites hacen todo lo posible por retener a Pascal Struijk, quien interesa al Tottenham y al Newcastle. A pesar de la inminente ventana de fichajes, el objetivo inmediato del club es cerrar la temporada con fuerza. Ha sido una campaña histórica para el club de Elland Road, que recientemente se aseguró su plaza en las semifinales de la FA Cup con una dramática victoria en los penaltis contra el West Ham United. Mantener a sus mejores talentos probablemente dependa de conservar su lugar en la máxima categoría.