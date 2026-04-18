La gastroenteritis que sufrió Asencio y que le impidió jugar la vuelta contra el Bayern en Múnich no ha mejorado. Este sábado por la mañana el jugador acudió al hospital para hacerse pruebas y recibir tratamiento. Miguel Ángel Díaz, de COPE, dio la noticia, confirmada después por AS.

Sufre un virus grave que azota la Comunidad de Madrid, donde se han multiplicado los casos. No es el único empleado del club afectado, aunque sus síntomas son especialmente persistentes.