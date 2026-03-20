El defensa del Arsenal Cristhian Mosquera recibe su primera convocatoria con la selección española; Rodri y Lamine Yamal, que regresan al equipo, también forman parte de la convocatoria para los partidos amistosos

Mosquera ha sido convocado por primera vez por De La Fuente para los amistosos de España contra Serbia y Egipto. Mosquera fichó por el Arsenal procedente del Valencia el pasado verano en una operación por valor de unos 13 millones de libras, y ha tenido un gran impacto bajo las órdenes del entrenador Mikel Arteta, disputando 25 partidos en todas las competiciones. Sufrió una lesión de tobillo entre diciembre y enero, lo que afectó en cierta medida a sus apariciones, pero ha seguido siendo titular en el equipo que parece destinado a ganar el título de la Premier League.

Mosquera ya había sido convocado por la selección olímpica española para los Juegos de 2024, en los que cayeron por 2-1 ante Egipto, pero esta es su primera convocatoria con la selección absoluta. «Mosquera es un jugador comprometido, el capitán de la selección sub-21, que quiere jugar con España», declaró De la Fuente el viernes. «Está haciendo una buena temporada con el Arsenal».

El joven prodigio del Barcelona, Lamine Yamal, por supuesto, también forma parte de la convocatoria tras sus brillantes actuaciones esta temporada; ha marcado 21 goles y ha dado 16 asistencias en 39 partidos en todas las competiciones.