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El defensa del Arsenal Cristhian Mosquera recibe su primera convocatoria con la selección española; Rodri y Lamine Yamal, que regresan al equipo, también forman parte de la convocatoria para los partidos amistosos
Mosquera ha sido convocado
Mosquera ha sido convocado por primera vez por De La Fuente para los amistosos de España contra Serbia y Egipto. Mosquera fichó por el Arsenal procedente del Valencia el pasado verano en una operación por valor de unos 13 millones de libras, y ha tenido un gran impacto bajo las órdenes del entrenador Mikel Arteta, disputando 25 partidos en todas las competiciones. Sufrió una lesión de tobillo entre diciembre y enero, lo que afectó en cierta medida a sus apariciones, pero ha seguido siendo titular en el equipo que parece destinado a ganar el título de la Premier League.
Mosquera ya había sido convocado por la selección olímpica española para los Juegos de 2024, en los que cayeron por 2-1 ante Egipto, pero esta es su primera convocatoria con la selección absoluta. «Mosquera es un jugador comprometido, el capitán de la selección sub-21, que quiere jugar con España», declaró De la Fuente el viernes. «Está haciendo una buena temporada con el Arsenal».
El joven prodigio del Barcelona, Lamine Yamal, por supuesto, también forma parte de la convocatoria tras sus brillantes actuaciones esta temporada; ha marcado 21 goles y ha dado 16 asistencias en 39 partidos en todas las competiciones.
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Otros convocados
Junto a Mosquera, Joan García también ha sido convocado por primera vez, tras una gran temporada bajo los palos del Barcelona.
«Es un gran portero», afirmó De la Fuente. «No es algo que acabemos de descubrir; lleva cinco años siendo internacional sub-21. Creímos que era el momento adecuado para que se uniera a nosotros».
Además, el centrocampista del Manchester City Rodri ha vuelto a la selección española tras superar su lesión de larga duración en el ligamento cruzado anterior.
«Celebramos el buen estado de forma actual de Rodri», dijo De la Fuente. «Es un jugador clave. Está en proceso de recuperar su forma física y seguirá mejorando».
Rodri no ha jugado con España desde septiembre de 2025, cuando disputó un partido de clasificación para el Mundial contra Turquía; desde entonces se ha perdido cuatro encuentros por una lesión en el tendón de la corva.
Convocatoria completa de la selección española
La convocatoria completa de la selección española para los próximos amistosos es la siguiente:
Porteros: Unai Simón (Athletic Club), David Raya (Arsenal), Álex Remiro (Real Sociedad), Joan García (Barcelona).
Defensas: Pedro Porro (Tottenham), Marcos Llorente (Atlético de Madrid), Pau Cubarsí (Barcelona), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen), Aymeric Laporte (Athletic Club), Dean Huijsen (Real Madrid), Marc Cucurella (Chelsea/ING), Cristhian Mosquera (Arsenal).
Centrocampistas: Rodri (Manchester City), Pedri (Barcelona), Pablo Fornals (Betis), Martín Zubimendi (Arsenal), Carlos Soler (Real Sociedad), Fermín López (Barcelona).
Delanteros: Dani Olmo (Barcelona), Ander Barrenetxea (Real Sociedad), Álex Baena (Atlético de Madrid), Víctor Muñoz (Osasuna), Lamine Yamal (Barcelona), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Yéremy Pino (Crystal Palace), Ferran Torres (Barcelona), Borja Iglesias (Celta).
Solo hay un jugador del Real Madrid en la lista: Dean Huijsen, que competirá por un puesto en el centro de la defensa; la ausencia de Dani Carvajal, el veterano lateral derecho, resulta notable.
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¿Y ahora qué?
España se enfrentará a Serbia y Egipto en marzo, mientras intensifica sus preparativos para el Mundial de 2026 que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. En el torneo, se enfrentará a Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay en un grupo que se presenta muy interesante; Mosquera, García y Rodri esperan formar parte de la convocatoria para la fase final.
Sobre la exclusión de Carvajal, De la Fuente dejó la puerta abierta a su eventual regreso, y añadió: «No tengo que decirle nada a (el entrenador del Real Madrid, Álvaro) Arbeloa.
Le tengo un respeto absoluto. Espero que Dani recupere su forma de la Eurocopa 2024... Le echamos de menos, y es muy importante. Tiene que seguir trabajando. Él lo sabe, al igual que Álvaro Morata. Necesitan jugar, volver a su nivel habitual, y entonces estarán con nosotros».
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