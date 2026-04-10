El defensa de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos, John Tolkin, se lesiona en la victoria del Holstein Kiel

Tolkin ha sido una presencia constante en el Kiel desde que se trasladó a Europa en enero de 2025 y ha disputado 26 partidos con el club de la 2. Bundesliga esta temporada. El partido de esta semana contra el Düsseldorf podría resultar decisivo.

A los siete minutos, Tolkin se lesionó la pierna y fue reemplazado por Marko Ivezic. El Kiel ganó 2-1 en un duelo clave, pero la dolencia del centrocampista podría afectar al club, a la selección y al propio jugador.