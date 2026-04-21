El declive del Leicester City: de su inesperada victoria en la Premier League a estar al borde del descenso a la League One en solo 10 años

El descenso del Leicester de la Premier League al final de la temporada 2022-23 fue una sorpresa. No solo porque habían sido campeones siete años antes, sino porque también ganaron la FA Cup dos años antes bajo la dirección de Brendan Rodgers, quien los llevó a terminar dos temporadas consecutivas en quinta posición.

Sin embargo, el norirlandés ya había advertido de que el club ya no gozaba de una situación financiera sólida, y los propietarios tailandeses del Leicester, The King Power International Group, se vieron obligados a apretarse el cinturón debido al devastador impacto económico que la pandemia había tenido en su negocio de tiendas libres de impuestos.

«Quiero mejorar y desarrollar la plantilla, pero es difícil por la situación financiera; respeto mucho al club y no quiero entrar en conflicto», declaró Rodgers en julio de 2022.

«Es una pena. Tenemos que trabajar en ello y, si lo conseguimos, esperemos que podamos mejorar la plantilla, porque si queremos competir a un nivel parecido al que hemos tenido, necesitamos poder hacerlo. Si no, entonces las expectativas son otras».

Pese a que esos refuerzos nunca llegaron, nadie esperaba el descenso.