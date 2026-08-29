El Liverpool se vio obligado a emplearse a fondo para evitar una sorprendente derrota en casa y acabó rescatando un empate 2-2 ante el Forest. El equipo de Andoni Iraola tuvo problemas para encontrar su ritmo en una lenta primera parte en Anfield y se vio por detrás muy pronto. Los visitantes se adelantaron merecidamente en el minuto 24 por medio de Dan Ndoye.

El Forest estaba perfectamente preparado para replegarse en un bloque bajo y golpear al contraataque, frustrando con frecuencia a los locales. El Liverpool creyó haber empatado antes del descanso cuando Florian Wirtz mandó el balón a la red. Sin embargo, una revisión del VAR anuló el gol después de que Jeremie Frimpong fuera cazado por un fuera de juego milimétrico en la jugada previa.