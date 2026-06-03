«El cuerpo no es eterno»: Portugal quiere que Cristiano Ronaldo gane el Mundial antes de que la superestrella de 41 años se retire

A sus 41 años, Ronaldo se prepara para liderar a Portugal en su sexto Mundial, y la idea de su retirada inminente ya planea sobre la selección. Godinho, exdirector de la FPF, admite que desea que el astro del Al-Nassr se despida con el único gran título que le falta.

Aunque admite que su longevidad es única, reconoce que el final se acerca. «Ojalá pueda retirarse —no sé cuándo, pero el cuerpo no es eterno— con un título así», declaró a Lusa. «Pero no será fácil para Portugal ni para otras selecciones europeas. Se juega en tres países, con futbolistas que ya tienen muchos partidos, y la distancia complica todo».