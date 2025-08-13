- El líder de Evergreen sigue en plena forma
- Ha firmado un nuevo contrato en Oriente Medio
- Seguirá mientras lo disfrute
|¡Sigue a GOAL en WhatsApp! 🟢📱
|¡Sigue a GOAL en WhatsApp! 🟢📱
A sus 40 años, el cinco veces ganador del Balón de Oro no afloja. Sigue siendo clave en el Al-Nassr de la Liga Profesional de Arabia Saudí y recientemente llevó a su selección a su segundo título de la Liga de Naciones de la UEFA.
Ronaldo quiere llegar a 1.000 goles antes de retirarse y su nuevo contrato de dos años en Oriente Medio le ayuda. Quizá no sea su último contrato, pues se sigue hablando de un posible regreso al Sporting.
CR7 quiere igualar a su eterno rival, Lionel Messi, en longevidad. El argentino parece dispuesto a renovar con el Inter de Miami de la MLS, así que aún no sabemos cuándo estos dos gigantes se retirarán.
Brown, quien trabajó con Ronaldo en Old Trafford, declaró a GOAL sobre el incansable portugués y su compromiso con el fútbol de alto nivel: «¡Deberían entregar su cuerpo a los científicos cuando se retire! Es una máquina.
Está claro que le gusta estar en el Al-Nassr; le tratan bien y, si no quisiera seguir, no lo haría. Ama el fútbol, se divierte y sigue rindiendo al máximo, que es lo único que se puede pedir.
Podría retirarse y relajarse, pero quiere seguir en el fútbol, batir récords y marcar hitos. Es algo muy positivo, sobre todo para los jóvenes que llegan: ven su entrega total y su disposición a seguir esforzándose.
«Someterse a cualquier esfuerzo con tal de seguir jugando demuestra su pasión. Por él, me alegro de que pueda hacerlo».
El lugar de Ronaldo entre los inmortales está asegurado, pero quiere ampliar su legado antes de colgar las botas con las que ha batido récords. Además, fuera del campo ha encontrado la felicidad: CR7 se ha comprometido con su pareja de toda la vida, Georgina Rodríguez.