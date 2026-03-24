El Crystal Palace intensifica su interés por Andoni Iraola, ya que los Eagles se fijan en el entrenador del Bournemouth para sustituir a Oliver Glasner

Sin embargo, el Palace se enfrentará a una dura competencia para hacerse con sus servicios. El entrenador ha sido fuertemente vinculado con clubes de la Liga de Campeones, así como con un regreso al equipo de su ciudad natal, el Athletic Club. Disputó más de 500 partidos con el conjunto español durante su carrera como jugador. La vacante en San Mamés surge tras el anuncio de la marcha del veterano entrenador Ernesto Valverde al final de la temporada. Aunque el exentrenador del Borussia Dortmund, Edin Terzic, se considera un firme candidato para el puesto en Bilbao, el tirón emocional de un regreso a casa podría influir en la decisión final.

«No, no tiene nada que ver conmigo», respondió Iraola a los periodistas cuando le preguntaron si se planteaba volver al club vasco. «Probablemente como aficionado, porque es mi club, pero no, eso no afecta a la situación. Lo he dicho muchas veces: estoy muy feliz aquí. Tengo una excelente relación con el club y es cierto que tendremos que tomar una decisión en función de ello, pero es una situación que he vivido durante la mayor parte de mis años como entrenador. No es nada nuevo para mí».