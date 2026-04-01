El coste del parón internacional... ¿Está pagando el Barcelona un precio muy alto?

El FC Barcelona afronta un delicado periodo de transición tras el parón internacional, en el que los jugadores internacionales se preparan para reincorporarse progresivamente al equipo.
La participación de los 15 jugadores internacionales en las concentraciones de sus selecciones ha estado llena de retos físicos y psicológicos, en medio de un calendario de partidos muy apretado previo a la reanudación de las competiciones nacionales.
El cuerpo técnico del Barça, liderado por el alemán Hans Flick, espera que el cansancio acumulado no afecte negativamente al rendimiento del equipo en los próximos partidos, especialmente ahora que se acerca la fase decisiva de la temporada actual, tanto a nivel nacional como continental.