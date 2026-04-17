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El copropietario del Chelsea admite que la salida de Enzo Maresca fue «misteriosa» y asegura que el club no lo despidió, pese a los rumores que lo vinculan con el Manchester City
Eghbali desmiente las acusaciones de despido
En el Congreso Mundial del Deporte de la CAA, Eghbali admitió que la salida de Maresca fue repentina y no dependió del club.
Según se informa, su salida ha tenido un «impacto negativo» en la campaña del Chelsea, pues la plantilla se adapta a otro cambio en la dirección. Eghbali reconoció que el club debe ahora «salir adelante» de la perturbación causada por el cambio, que se produce en medio de rumores cada vez más intensos que vinculan a Maresca con un puesto en el Manchester City.
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Cuestiones legales ensombrecen la salida
Eghbali ha eludido los detalles de la salida por restricciones legales, pero insiste en que la directiva no quería despedir al exentrenador del Leicester City tan pronto.
«El cambio no fue decisión del club, por motivos de los que no puedo hablar por cuestiones legales», declaró Eghbali al Sports Business Journal. «Creo que los motivos quedarán más o menos claros a su debido tiempo. Pero no, no es un cambio que quisiéramos hacer. Es un cambio que ha afectado la temporada al modificar sistemas y personal, y debemos superarlo».
La trayectoria de Maresca en el Chelsea
Este técnico de 46 años llegó al Chelsea en verano de 2024, reemplazando a Mauricio Pochettino. Dirigió 92 partidos (55 victorias, 16 empates, 21 derrotas) hasta su cese en enero de 2026, decidido tras perder 2-1 con el Aston Villa y empatar 2-2 contra el Bournemouth.
A pesar de los buenos resultados anteriores, como la victoria 3-0 sobre el Barcelona en la Liga de Campeones y su nombramiento como Entrenador del Mes de la Premier League en noviembre, los propietarios, tras una ruptura con la directiva, decidieron prescindir del ex técnico del Leicester. Con Maresca al frente, el Chelsea ganó la Europa Conference League y el Mundial de Clubes.
- AFP
El Blues se enfrenta a un futuro incierto
A pesar de la llegada de Liam Rosenior como entrenador este año, el equipo no convence: 11 victorias y 8 derrotas en 21 partidos. Ahora los Blues se miden al Manchester United en la Premier League en su lucha por un puesto en la Liga de Campeones.