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El contrato de Neymar ha desatado pedidos de renuncia del presidente del Santos, tras calificar de ilegal la deuda de 18 millones de libras con el astro brasileño
Orígenes de la crisis de deuda de 18 millones de libras
El Santos se enfrenta a una batalla legal por un acuerdo de 18 millones de libras con NR Sports, empresa de derechos de imagen dirigida por el padre de Neymar. El fiscal del club, Iván Luduvice, pidió la destitución de Teixeira tras hallar una modificación del contrato firmada el 30 de diciembre, que considera ilegal porque impone una carga financiera desproporcionada al club en caso de cambio de dirección, violando los estatutos internos.
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Denuncias de protección política ilegal
El recurso judicial se centra en un controvertido mecanismo de vencimiento anticipado. Si Teixeira no es reelegido a finales de este año o si el Santos pasa a una estructura de propiedad corporativa, los acreedores —la empresa de la familia de Neymar— podrían exigir el pago inmediato en efectivo. El fiscal, que rechaza esta cláusula, afirma: «Ni siquiera en la Constitución de Sudán del Sur un presidente condiciona la renovación de un contrato a su propia reelección. ¿Te imaginas si el alcalde de tu ciudad hiciera eso? Iría a la cárcel inmediatamente. Al vincular una obligación financiera de decenas de millones de reales a un resultado electoral interno, el presidente actuó con un claro abuso de poder, utilizando la autoridad contractual del club para crear un escudo político personal».
Campo de entrenamiento utilizado como garantía
Los aficionados están preocupados porque el club ha puesto como garantía legal su histórico campo de entrenamiento, Meninos da Vila, para un plan de amortización que exige pagos mensuales desde enero de 2026. El fiscal asegura que esa garantía es nula, ya que el consejo deliberativo no fue consultado. Pese a estas alarmas y a una deuda total de 146 millones de libras, la junta aprobó las cuentas de 2025 con 109 votos a favor. Luduvice pide anular esa aprobación, pues pone en riesgo de expropiación a la cantera.
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¿Qué les depara el futuro a los gigantes brasileños?
La comisión interna debe decidir ya si investiga las graves infracciones. Con deudas a corto plazo en aumento y el riesgo de que un solo impago active una cláusula de aceleración, la batalla por los inmuebles más valiosos del club marcará el próximo ciclo electoral. Según ESPN, Luduvice se presentará a las elecciones.