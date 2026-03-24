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El Chelsea toma una decisión sobre el futuro de Liam Rosenior tras una desastrosa racha de cuatro derrotas consecutivas
El Chelsea apuesta por la estabilidad a largo plazo
Se da por hecho que el puesto de Rosenior como entrenador del Chelsea está asegurado, incluso si el club no logra clasificarse para la Liga de Campeones de la próxima temporada.
Según informa The Telegraph, la directiva de los Blues no tiene previsto evaluar formalmente el rendimiento de Rosenior antes del verano de 2027 y no tiene intención de realizar ningún cambio al final de esta temporada.
El único escenario en el que esa postura podría cambiar sería si el Chelsea se viniera abajo en las últimas semanas de la temporada, pero actualmente no hay expectativas de que eso ocurra dentro del club.
Aunque el objetivo final sigue siendo terminar entre los cuatro o cinco primeros, la directiva reconoce que Rosenior no asumió el cargo hasta enero y no se le puede considerar el único responsable del resultado de la temporada.
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Aprender de los errores tácticos
A pesar del voto de confianza general, internamente se reconoce que se han cometido errores durante esta racha difícil.
Uno de los errores de Rosenior ha sido crear un problema innecesario con sus porteros al dejar fuera a Robert Sánchez para el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, en el que cayeron derrotados ante el París Saint-Germain, antes de tener que volver a alinearlo después de que Filip Jorgensen cometiera un error costoso y luego sufriera una lesión.
Esa decisión provocó inestabilidad en una posición clave y parece haber afectado a Sánchez, que fue el culpable de al menos uno de los goles en la reciente derrota por 3-0 ante el Everton.
Sin embargo, el Chelsea cree que el entrenador está abierto a recibir opiniones y críticas constructivas, y confía en que pueda aprender rápidamente de estos contratiempos tácticos a medida que va adquiriendo experiencia al más alto nivel.
Un proyecto a largo plazo en Stamford Bridge
La visión del club respecto a Rosenior es a largo plazo, como demuestra el contrato de larga duración que firmó hasta 2032 al fichar procedente del club hermano, el Estrasburgo.
Según se informa, fuentes internas del Chelsea creen que solo se podrá empezar a juzgar al entrenador de forma justa tras un periodo de entre 65 y 70 partidos, en lugar de los 17 encuentros que ha dirigido desde que sustituyó a Enzo Maresca.
Estadísticamente, el club apunta a un ligero progreso a pesar de las recientes apariencias, ya que los Blues han ganado 10 y perdido siete de los 19 partidos que han disputado bajo la dirección del nuevo entrenador. La directiva atribuye en gran medida el carácter «irregular» de la campaña al cambio de entrenador a mitad de temporada, que se vio obligada a realizar cuando Maresca dimitió de su cargo.
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Contrataciones y objetivos de verano
De cara al futuro, el próximo verano se considera crucial en lo que respecta al fichaje de jugadores. El Chelsea está decidido a mejorar la fortaleza mental de la plantilla y a proporcionar a Rosenior un mayor equilibrio de opciones en todas las posiciones del campo.
Entre los objetivos clave se incluyen al menos un nuevo defensa central, un centrocampista y un delantero para reforzar la columna vertebral del equipo.
También hay que tomar decisiones respecto a la portería titular, ya que es probable que el portero Mike Penders regrese de su cesión de una temporada en el Estrasburgo para competir por un puesto en el once inicial.