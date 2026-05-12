El Chelsea se reúne con Andoni Iraola tras rechazar el técnico del Bournemouth la oferta del Crystal Palace, mientras los Blues valoran a Xabi Alonso y Marco Silva

Pese al interés de clubes londinenses, Iraola se centra en la temporada del Bournemouth. Sobre el Crystal Palace, afirmó: «No tengo prisa. No hablaré de mi futuro. Estoy totalmente centrado en acabar la temporada con una recompensa para los jugadores y aficionados».

El Palace ya se había puesto en contacto con Iraola en dos ocasiones en su búsqueda de un sucesor para Oliver Glasner. Sin embargo, el técnico del Bournemouth rechazó esas propuestas, aunque el club no ha abandonado del todo la esperanza de convencerlo para que se incorpore a Selhurst Park.