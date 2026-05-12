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El Chelsea se reúne con Andoni Iraola tras rechazar el técnico del Bournemouth la oferta del Crystal Palace, mientras los Blues valoran a Xabi Alonso y Marco Silva
El Chelsea intensifica la búsqueda de entrenador
El Chelsea ha acelerado la búsqueda de un entrenador tras reunirse con Iraola, técnico del Bournemouth, según The Sun. El club busca un técnico definitivo tras los despidos de Enzo Maresca y, más recientemente, de Liam Rosenior. Su trabajo en el Vitality Stadium ha llamado la atención en Londres. El español ha llevado al Bournemouth al borde de una histórica clasificación europea, lo que le sitúa en la lista de candidatos del Chelsea. La reunión confirma el fuerte interés de los ‘blues’. Tanto Iraola como Alonso están representados por la agencia IDUB, conexión que habría facilitado las conversaciones.
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Iraola responde a los rumores
Pese al interés de clubes londinenses, Iraola se centra en la temporada del Bournemouth. Sobre el Crystal Palace, afirmó: «No tengo prisa. No hablaré de mi futuro. Estoy totalmente centrado en acabar la temporada con una recompensa para los jugadores y aficionados».
El Palace ya se había puesto en contacto con Iraola en dos ocasiones en su búsqueda de un sucesor para Oliver Glasner. Sin embargo, el técnico del Bournemouth rechazó esas propuestas, aunque el club no ha abandonado del todo la esperanza de convencerlo para que se incorpore a Selhurst Park.
Alonso lidera la lista de favoritos de los aficionados
Aunque Iraola es un candidato serio, el exentrenador del Real Madrid, Alonso, se ha convertido en la opción favorita del grupo propietario del Chelsea, BlueCo. Internamente se le ve como un fichaje de gran prestigio, capaz de reestructurar tácticamente al equipo y guiar a una plantilla joven. Para contratarle podrían ser necesarios cambios estructurales, como otorgar más influencia a la dirección en la contratación de jugadores. El club estaría dispuesto a modificar su modelo deportivo para facilitar la llegada de un técnico de primer nivel, tras los desacuerdos pasados sobre fichajes que tensionaron las relaciones con los anteriores entrenadores.
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Se acerca la decisión a medida que se reduce la lista de candidatos
El Chelsea se centra en una lista de cuatro candidatos: Iraola, Alonso, Silva (Fulham) y Oliver Glasner. Silva es del agrado de la directiva azul, pero el Fulham le ofrece un contrato millonario para que se quede. Con la temporada a punto de acabar, los Blues deben actuar rápido y nombrar al técnico definitivo para preparar la próxima campaña.