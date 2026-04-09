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Josh Acheampong Chelsea 2025Getty Images
Yosua Arya

Traducido por

El Chelsea se niega a vender a Josh Acheampong, aunque apenas ha jugado en la temporada 2025-26

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El Chelsea insiste: Josh Acheampong no se vende, pese a su poco juego este curso. El polivalente defensa es clave en los planes futuros del club, aunque el Bayern de Múnich muestre interés.

  • La directiva del Blues se mantiene firme con respecto al canterano

    El Chelsea no planea dejar marchar a Acheampong, pese a su actual rol secundario. A sus 19 años, el jugador despertó interés en los mercados de verano e invierno, pero el club lo considera «intransferible», según el Daily Express. El internacional sub-21 inglés apenas ha sido titular desde principios de año, pero el club prefiere aguardar a venderlo pese a sus problemas defensivos.

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  • Acheampong(C)Getty images

    El elogioso respaldo de Maresca frente a la realidad

    La situación actual contrasta con los elogios que Acheampong recibió de su exentrenador, Enzo Maresca. Tras destacar contra el Legia de Varsovia en abril de 2025, el técnico italiano alabó su flexibilidad táctica.

    «Esta noche me ha encantado Josh Acheampong», declaró Maresca. «Tiene el potencial para ser un jugador fantástico, de primer nivel, tanto para este club como para el fútbol en general. Un buen jugador te demuestra que puede jugar en diferentes posiciones y que lo hace bien».

    “Un buen jugador muestra que puede actuar en varias posiciones y hacerlo bien. De lateral: bien; de centrocampista: bien; de defensa central: bien. No se trata de decir: ‘Sí, juego en esa posición y solo en esa posición’. Si eres un buen jugador, puedes jugar en diferentes posiciones”.

  • Las partes interesadas están frustradas por la postura del Chelsea.

    El Bayern y el Crystal Palace han visto rechazadas sus ofertas por Acheampong. El Palace lo veía como sucesor de Marc Guehi, mientras que el Bayern buscaba reforzar su defensa con su versatilidad. Sin embargo, la directiva del Chelsea confía en su talento, recordando sus actuaciones ante delanteros de élite, como su dominio frente al Liverpool y su gol clave contra el Nottingham Forest. Para los responsables de Stamford Bridge, esos destellos justifican su escasa participación reciente bajo Liam Rosenior.

  • Atalanta BC v Chelsea FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6Getty Images Sport

    Una encrucijada para el joven defensa

    El camino hacia el primer equipo se complica. El Chelsea prioriza fichar un defensa central con experiencia este verano, tras perder a Jeremy Jacquet, quien se fue al Liverpool. Como Reece James y Malo Gusto ocupan el lateral derecho, la versatilidad de Acheampong podría ser su única vía para volver al once.

    El Chelsea es sexto en la Premier y el domingo visita al Manchester City. Se espera que Acheampong sea convocado, pero solo ha jugado seis partidos de liga desde enero.