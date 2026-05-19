El Manchester City negocia los últimos detalles para fichar a Maresca como nuevo entrenador del primer equipo con un contrato de tres años. El técnico italiano sucederá a Guardiola, que está a punto de cerrar su legendaria etapa de diez años repletos de títulos en Manchester.

Aunque el fichaje está a punto de cerrarse, se espera que el Chelsea reciba una indemnización para formalizar el traspaso.

talkSPORT añade que el Chelsea estudia opciones legales si no hay acuerdo, aunque fuentes cercanas a Maresca y al City aseguran que el italiano asumirá el cargo.



