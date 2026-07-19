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Morgan Rogers Chelsea GFXGetty/GOAL
Mark Doyle y Krishan Davis

Traducido por

El Chelsea pagó 117 millones de libras por Morgan Rogers. ¿Qué pasará con Enzo Fernández?: GOAL analiza los fichajes del mercado de verano de 2026

Opinion
Chelsea
M. Rogers
Manchester United
Y. Tielemans
A. Santos
Tottenham
S. Tonali
M. Fernandes
Real Madrid
D. Dumfries
I. Konate
B. Silva
M. Cucurella
Manchester City
E. Anderson
Bayern Múnich
I. Saibari
M. Palestra
AC Milán
G. Ramos
Liverpool
Víctor Muñoz
J. van Hecke
A. Robertson
Barcelona
A. Gordon
Paris Saint-Germain
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Para muchos aficionados, el verano es la época más esperada, no solo por el Mundial cada cuatro años, sino porque el final de la temporada significa una cosa: ¡abre el mercado de fichajes! En 2026 la ventana vuelve a estar caliente, con grandes estrellas cerrando traspasos millonarios antes del 1 de septiembre.

Algunos fichajes benefician a todos, pero en muchos casos algún club o el propio jugador se pregunta qué habría pasado con otra decisión en la mesa de negociaciones.

Por eso, en GOAL analizamos quién gana y quién pierde en cada gran fichaje, incluso antes de la presentación oficial. Durante el mercado de verano calificaremos cada operación al instante, para que sigas a los grandes ganadores y perdedores.

Consulta todas nuestras valoraciones a continuación y cuéntanos qué opinas en la sección de comentarios.

  • Morgan Rogers Aston Villa 2025-26Getty

    19 de julio: Morgan Rogers (del Aston Villa al Chelsea, 117 millones de libras)

    Para el Villa, un duro recordatorio de su lugar en la Premier League. Si Rogers se hubiera ido al Arsenal, recién campeón, sería distinto. Sin embargo, el Villa terminó cuarto la temporada pasada, seis puestos y 13 puntos por encima del Chelsea, y jugará la Liga de Campeones este año, mientras que los Blues no tienen ninguna competición continental a la que aspirar; y, sin embargo, los actuales campeones de la Europa League se mostraron totalmente impotentes para impedir que su jugador más preciado se marchara a Stamford Bridge. Desde el punto de vista financiero, el acuerdo es excepcional: lo ficharon del Middlesbrough hace dos años y medio por 8 millones de libras y ahora lo han vendido por casi 15 veces esa cifra, dinero que ayudará a encontrar un sustituto y a reforzar otras posiciones. Aun así, los aficionados están frustrados porque ven en ello otra muestra de que los ricos propietarios del club están limitados por las normas financieras de la Premier. Nota: B+

    Para el Chelsea: Un golpe maestro. Se esperaba que Rogers fichara por el Arsenal, pero, pese a sus problemas de presupuesto tras quedarse fuera de la Champions, el Chelsea lo ha contratado. ¿Cómo? Muchos especulan con la salida de algún miembro del «escuadrón de bombas» a Villa Park antes del cierre del mercado. Lo más probable, sin embargo, es que la venta de Enzo Fernández, que quiere marcharse, financie casi por completo el fichaje de Rogers. Es cierto que el Chelsea ha pagado una cifra desmesurada por un jugador de 23 años con solo dos temporadas destacadas en la Premier y un gol en 22 partidos con Inglaterra. Aun así, una delantera con Rogers, Cole Palmer, Estevao y João Pedro puede hacer mucho daño bajo la dirección de Xabi Alonso. Nota: B

    Para Rogers: giro sorpresivo. Se daba por hecho que su destino era el Emirates, donde reemplazaría a Leandro Trossard en el ataque gunner. Sin embargo, ahora se informa de que Alonso le ha convencido, quien, evidentemente, hizo un gran trabajo con jugadores como Florian Wirtz en el Bayer Leverkusen. No obstante, sospechamos firmemente que el dinero y la garantía de minutos de juego en un equipo más débil desempeñaron un papel aún más decisivo en el sorprendente fichaje de Rogers por Stamford Bridge. Aun así, aunque el Chelsea es un club mal gestionado y en constante cambio, este fichaje podría salirle muy bien a Rogers, sobre todo porque ahora podrá jugar en la Premier League junto a su amigo y excompañero en las categorías inferiores del Manchester, Palmer. De hecho, ¡quizá veamos muchas celebraciones «frías» la próxima temporada! Nota: B

    Mark Doyle

    • Anuncios
  • Youri Tielemans Manchester United 2026Getty Images

    14 de julio: Youri Tielemans (del Aston Villa al Manchester United, 35 millones de libras)

    Para el Villa es un golpe duro. La fragilidad de Tielemans frustra en Villa Park, pero cuando está en forma es clave en el sistema de Emery. Cuando se lesionó el tobillo a principios de año, el equipo ganó solo uno de siete partidos de Liga; al volver, el Villa acabó cuarto y conquistó la Europa League, con un gol suyo en la final. Aún le quedaban dos años de contrato, así que venderlo por solo 35 millones de libras duele, sobre todo con Amadou Onana lesionado de gravedad. Nota: D

    Para el United: Una grata sorpresa. No había señales de que el club preparara su fichaje hasta que la operación estuvo a punto de cerrarse, lo que demuestra decisión y discreción. Es cierto que Tielemans no encaja en el perfil de edad que buscaba el United este verano y acumula muchos kilómetros a sus 29 años. Su fichaje calma el pánico en Old Trafford tras el fracaso de Ederson, la lesión de Ugarte y la imposibilidad de cerrar a Anderson, Tonali o Fernandes por su alto coste. Tielemans ya ha demostrado su nivel en la Premier y en el Mundial. Aportará profundidad, experiencia, versatilidad y calidad a un centro del campo que perdió a Casemiro, y por este precio puede ser uno de los fichajes del curso. Nota: B+

    Para Tielemans: la oportunidad que quizá creía perdida. Desde hace años se rumoreaba su salto a un grande de la Premier, pero, tras cumplir 29 años en mayo, parecía que ya no ocurriría para el excentrocampista del Leicester City. El Villa es un gran club, pero el United está en otro nivel de prestigio. Para Tielemans es un paso enorme, y disfrutará mostrando su gran pase y técnica en uno de los escenarios más importantes del fútbol. Nota: A

    Mark Doyle

  • Andrey Santos Manchester United 2026Getty Images

    13 de julio: Andrey Santos (del Chelsea al Manchester United, 50 millones de libras)

    El Chelsea sigue su extraño verano al vender a Andrey Santos, una de sus jóvenes promesas, a un rival directo por un puesto entre los cuatro primeros de la Premier League. Tras brillar en su cesión al Estrasburgo, el centrocampista jugó con regularidad en la temporada 2025-26 y dejó buena impresión al sustituir a Enzo Fernández y Moisés Caicedo. Si Fernández se marcha, como parece probable, el nuevo entrenador, Xabi Alonso, se quedará con muy pocas opciones. Sin embargo, el jugador de 22 años no se ha considerado intocable y la oferta del United de 48 millones de libras (64 millones de dólares), más 2 millones en complementos, por un centrocampista que aún no es titular indiscutible era, evidentemente, demasiado buena como para rechazarla. Es el modelo «BlueCo» en acción: el Chelsea logrará una plusvalía importante con un jugador fichado en 2023 por 16 millones de libras. Es una decisión empresarial cínica que deja mal sabor de boca, pero la enorme oferta hizo que fuera difícil de rechazar. Si Santos se convierte en un crack en Old Trafford, este fichaje no se recordará con cariño. Nota: B-

    Para el Man Utd: Fichaje algo desconcertante. Tras perder a sus objetivos prioritarios, Elliot Anderson (Man City) y Matheus Fernandes (Tottenham), el United recurrió de forma precipitada a Santos para evitar quedarse solo con Mason Mount en el centro del campo al inicio de la pretemporada, el 18 de julio, con Kobbie Mainoo aún en el Mundial. Se informa que los directivos del United se mantuvieron «tranquilos» tras fracasar con Fernandes, pero Santos no está al mismo nivel que sus objetivos anteriores y pagar 50 millones de libras por un jugador que Chelsea estaba dispuesto a ceder es excesivo. Los «Red Devils» necesitaban refuerzos tras la salida de Casemiro y la lesión de Manuel Ugarte, pero pagaron demasiado por un jugador que no tiene la titularidad asegurada. A sus 22 años, se espera que aún tenga margen de mejora. Nota: C

    Para Santos: Tras quedarse fuera de la selección brasileña por decisión de Carlo Ancelotti y alternar titularidades en el Chelsea, busca “minutos de juego” en Old Trafford. Aún así, no hay certeza de que vaya a jugar más en Old Trafford, pues todo dependerá de los demás fichajes que haga el United. Santos quizá busque un nuevo comienzo lejos del caos directivo y la inestabilidad técnica del Chelsea, aunque en Old Trafford tampoco tiene garantías de estabilidad. Lo que sí garantiza es la Liga de Campeones, competición que su actual club no disputará. Al final, dependerá de él consolidarse como figura clave. Nota: B

    Krishan Davis

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  • Newcastle United v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    6 de julio: Sandro Tonali (del Newcastle al Tottenham, 100 millones de libras)

    La burbuja del Newcastle ha estallado. Tras clasificarse para la Champions y ganar la Carabao Cup al Liverpool, los aficionados soñaban con un club estatal que rivalizara con el PSG. Pero los Reds les devolvieron a la realidad arrebatándoles a Alexander Isak. Si el club hubiera invertido bien esa cifra récord, las cosas podrían haber funcionado; sin embargo, gastó millones en fichajes precipitados como los de Yoane Wissa, Nick Woltemade y Anthony Elanga, y el equipo de Eddie Howe terminó 12.º. La marcha de Anthony Gordon se veía venir, pero la de Tonali al Tottenham ha sido el golpe más duro. Y lo peor es que Bruno Guimaraes también se irá pronto. Con los propietarios saudíes recortando la inversión deportiva, lo peor está por llegar y ni siquiera el traspaso de nueve cifras consuela, pues se malgastará. Nota: F

    Para el Tottenham: Otro fichaje espectacular. Un día después de pagar 85 millones de libras por Mateus Fernandes, los Spurs batieron su récord con Tonali. ¿Desesperación o ambición? Quizá solo sea la locura del mercado: si Elliot Anderson vale 116 millones, ¿por qué no Tonali? El internacional italiano ha demostrado ser uno de los mejores centrocampistas de la Premier League en las últimas dos temporadas y parece una apuesta aún más segura para brillar bajo las órdenes de su compatriota Roberto De Zerbi que Fernandes. Por supuesto, pagar tanto dinero por un jugador de 26 años que aún tiene mucho que demostrar al más alto nivel sigue siendo una apuesta arriesgada, y una que los Spurs necesitan desesperadamente que dé sus frutos. Por ahora, a la afición no parece importarle. Tras años de frustración por la prudencia —o tacañería— en los fichajes bajo Daniel Levy, ven que su club ha dejado atrás a sus rivales de la Premier para contratar a uno de los centrocampistas más codiciados. Nota: B+

    Para Tonali: fichaje inesperado. Se esperaba que, tras su sanción por apuestas ilegales, fichara por un grande de Europa, no por un equipo que ha terminado 17.º en las dos últimas temporadas. ¿Qué pasó? Ningún club de la Serie A pudo pagar su regreso a Italia y la élite inglesa reculó ante el precio del Newcastle. Así que Tonali termina en el Tottenham, donde pasará sus mejores años, algo extraño. Si De Zerbi permanece más de dos temporadas —gran incógnita—, el fichaje podría salirle a Tonali. Nota: C+

    Mark Doyle

  • FBL-ITA-SERIEA-INTER-PARMAAFP

    5 de julio: Denzel Dumfries (del Inter al Real Madrid, 20 millones de euros)

    La decisión del Inter de incluir una cláusula de rescisión tan baja en el contrato de Dumfries, pese a su lesión de tobillo en la temporada 2025-26, es cuestionable. Aun así, cuando está en forma es uno de los mejores laterales ofensivos, así que 20 millones de euros (17 millones de libras/23 millones de dólares) son un mal negocio para los nerazzurri, que podrían haber sacado mucho más por un jugador con dos años de contrato. Eso sí, quizá el Inter no tuvo más remedio: al renovar en septiembre de 2024, el holandés exigió esa cláusula, fijada en 25 millones para equipos extranjeros en 2025 y rebajada este año. Nota: C

    Para el Madrid: Parece otro fichaje muy astuto por parte del Real Madrid, que se está labrando una reputación de cazadores de gangas mientras se las arregla con las estrictas normas financieras de La Liga. Dumfries vale al menos el doble de lo que han pagado los blancos, y esa cifra está muy por debajo de los 30 millones de euros que, según se informa, el club había reservado para un nuevo lateral derecho que compitiera con Trent Alexander-Arnold tras la salida de la leyenda del club, Dani Carvajal. Sin embargo, al igual que su homólogo inglés, Dumfries es un lateral derecho más incisivo en ataque que seguro en defensa, lo que deja al Madrid con cierto desequilibrio en esa posición que los equipos más fuertes podrían aprovechar. A sus 30 años no es una solución de futuro, pero por ese precio puede ser útil un par de temporadas. Nota: A

    Para Dumfries: Este fichaje, en su etapa actual de carrera, explica por qué el jugador pidió incluir esa cláusula de rescisión. Desde su llegada del PSV en 2021, ha sumado 55 participaciones en goles en 207 partidos como lateral derecho y ha ayudado al Inter a ganar la Serie A en las temporadas 2023-24 y 2025-26, además de llegar a dos finales de la Liga de Campeones. Se ha ganado este que puede ser su último gran fichaje, y su bajo precio le quita algo de presión en el Bernabéu. Será interesante ver si deja a Alexander-Arnold fuera del equipo, pues se informa que ya habló con José Mourinho sobre su papel. Nota: A+

    Krishan Davis

  • Elliot Anderson Man City GFXGetty Images

    2 de julio: Elliot Anderson (del Nottingham Forest al Manchester City, 116 millones de libras)

    Para el Forest: sentimientos encontrados. Por un lado, la marcha de Anderson entristece, pues fue clave en la clasificación a la Europa League y en llegar a semifinales. Era el eje del equipo y sustituirlo no será fácil. Al menos el dinero no será un problema: si la cifra es de 116 o 130 millones de libras —el Forest asegura la segunda—, sigue siendo una cantidad colosal para un jugador fichado por solo 35 millones hace dos años. Así pues, aunque se echará de menos a Anderson en el City Ground, en la junta directiva predominará la satisfacción por la lección dada al City. Nota: A

    Para el Man City: su nuevo Rodri. O, al menos, más le vale que lo sea. Aunque Rodri aún no ha dejado claras sus intenciones, todo apunta a que el ganador del Balón de Oro abandonará el Etihad este verano para regresar a su España natal; e incluso si no lo hace, el City necesitaba de todos modos un digno sucesor para el trono del jugador de 30 años. Nico González y Matheus Nunes nunca convencieron como ‘6’, pero Anderson, ya consolidado en la Premier, lideró la liga en toques y duelos ganados, así que encaja a la perfección en el centro del campo de Enzo Maresca. Sin embargo, es el ejemplo más claro del «impuesto inglés». A sus 23 años, Anderson es muy bueno y puede convertirse en uno de los grandes, pero llega tras solo dos buenas temporadas en el Forest y sin haber jugado la Liga de Campeones. Si siguiera jugando con Escocia en lugar de con Inglaterra, el City no habría pagado una cifra de nueve cifras por él. Nota: C

    Para Anderson: el paso lógico en el momento justo. Ya le quedaba pequeño el Forest y ahora podrá mostrar su potencial en el City. El alto precio generará presión, y no sería el primer mediocentro inglés que sufre en el Etihad. Aun así, a sus 23 años parece más completo que Kalvin Phillips a la misma edad, y la gran diferencia es que Rodri no parece un obstáculo para su titularidad. Aunque el futuro del City tras Pep Guardiola es incierto, Anderson tiene la chance de consolidarse como uno de los mejores centrocampistas de Europa. Nota: A+

    Mark Doyle

  • Matheus Fernandes West Ham 2025-26Getty Images

    2 de julio: Matheus Fernandes (del West Ham al Tottenham, 85 millones de libras)

    Para el West Ham: una cuantiosa suma que contribuirá en gran medida a amortiguar el impacto económico del descenso de la Premier League. En cuanto los Hammers descendieron, quedó claro que sería necesario realizar algunas ventas importantes, y Fernandes era uno de sus activos más valiosos, un centrocampista de gran clase que ya atraía numerosas miradas de admiración por parte de los clubes rivales incluso antes de que su destino quedara sellado en la última jornada de la temporada. Su marcha, por lo tanto, no supone ninguna sorpresa. Lo sorprendente es que el West Ham haya obtenido justo lo que pedía pese a su débil posición negociadora. Por ello, su directiva, tan criticada, merece un raro elogio. Nota: A

    Para el Tottenham: Una confirmación más de que el club va en serio este verano. Tras dos campañas desastrosas, la segunda a punto de acabar en descenso, los Spurs han actuado con rapidez para no repetir esa situación. Si pagar 52 millones de libras por Jan Paul van Hecke fue una declaración de intenciones, esto va más allá. Fernandes, de 21 años, es un jugador talentoso y polivalente que siempre pareció destinado a brillar en un equipo más fuerte. Roberto De Zerbi lo ve ideal para su estilo. Sin embargo, el fichaje transmite cierta desesperación: los Spurs, que ya mostraron interés en Sandro Tonali, quieren renovar su mediocampo a cualquier precio y pagaron de más para alejar al Manchester United. Por eso el fichaje debe funcionar ya o se volverá en contra de los propietarios. Para dimensionar la cifra, el PSG pagó 60 millones de euros al Benfica por João Neves, y Fernandes aún está lejos de ese nivel, así que tendrá que demostrar que puede estar a la altura. Nota: C+

    Para Fernandes: A primera vista, un fichaje extraño. Se le vinculó con United, Liverpool y PSG, pero ha acabado en los Spurs, un paso lateral. Pero el equipo londinense debería ser más fuerte la próxima temporada y Fernandes es el tipo de centrocampista que De Zerbi puede elevar de nivel. Preocupa cuánto durará el italiano en los Spurs, pues ambas partes carecen de estabilidad, pero el portugués entrará directo en el once, algo que quizá no habría logrado en otro sitio. Nota: B

    Mark Doyle

  • Ismael Saibari Bayern Munich 2026Getty Images

    1 de julio: Ismael Saibari (del PSV al Bayern de Múnich, 50 millones de euros)

    Para el PSV: una salida decepcionante, pero inevitable. Saibari ganó tres títulos consecutivos con el PSV y su influencia creció progresivamente durante ese tiempo. Por lo tanto, era solo cuestión de tiempo que uno de los mejores equipos de Europa se hiciera con sus servicios. Algunos creen que el PSV debió esperar al Mundial para venderlo, pues podría haber brillado en Norteamérica, pero la cifra sigue siendo buena para un futbolista fichado al Genk por algo más de 5 millones de euros hace cuatro años. Es probable que el dinero se invierta bien en un club que, pese a vender a sus mejores jugadores, sigue ganando títulos en los Países Bajos. Nota: B 

    Para el Bayern: un fichaje brillante. El valor de mercado de Saibari no había hecho más que aumentar en las últimas semanas gracias a sus actuaciones con Marruecos; marcó en los tres partidos de la fase de grupos del Mundial y transformó el penalti decisivo en la victoria contra Holanda en octavos. Sin embargo, como reconoció el director deportivo Max Eberl, el Bayern llevaba meses negociando el fichaje. No fue una decisión impulsiva tras su buen Mundial; los bávaros ya estaban convencidos de que Saibari aporta la técnica, el esfuerzo y la versatilidad necesarias para reforzar un ataque estelar. Nota: A

    Para Saibari: el mejor verano de su vida. El Mundial no podría irle mejor: sus actuaciones con Marruecos han llamado la atención de todos. Ahora ha firmado el clásico fichaje “de ensueño” por “uno de los clubes más grandes del mundo”, aunque hacerse un hueco en una delantera con Harry Kane, Luis Díaz, Michael Olise y Jamal Musiala puede ser una pesadilla. Aun así, sus mejores años están por llegar y ahora mismo se siente en la gloria, convencido de que puede aportar mucho al Bayern. Vincent Kompany lo ve igual: Saibari encaja mejor en su estilo que Nicolas Jackson. Nota: A

    Mark Doyle

  • Marco Palestra Chelsea 2026Getty Images

    1 de julio: Marco Palestra (del Atalanta al Chelsea, 47 millones de libras)

    Para el Atalanta: Tras vender a Ederson al Manchester United, esta operación parece otro negocio inteligente. Los 55 millones de euros (47 millones de libras/62 millones de dólares) recibidos por Palestra, formado en la cantera pero con pocos partidos en el primer equipo, se convierten en beneficio neto, pues el club ya había decidido venderlo tras su cesión al Cagliari. El jugador de 21 años se convierte en la cuarta venta más cara de la historia del club. Aunque es una pena que Palestra no se quede en Bérgamo y deje huella en el club al que llegó con 10 años, una vez que equipos como el Inter y el Chelsea mostraron interés, se le subieron los humos y retenerlo siempre fue una tarea ardua. Nota: A

    Para el Chelsea: muestra la influencia de Xabi Alonso como director deportivo. El español aprobó el fichaje y el club actuó con rapidez, adelantando al Inter en 24 horas. Se esperaba que Palestra fichara por el campeón de la Serie A, así que fue un golpe de efecto. Se trata de un lateral versátil, veloz y potente, nombrado Mejor Defensor de la Serie A 2025-26, que debería encajar en el sistema de Alonso, ya sea en defensa de tres o de cuatro, y adaptarse a la Premier League. Sin embargo, haber pagado 55 millones de euros parece un sobrecoste: es una cifra descomunal para la Serie A, muy superior a la oferta del Inter, y el jugador, con solo una temporada destacada a sus 21 años, aún está verde. Hay riesgo. Nota: B

    Para Palestra: solo él puede explicar por qué escogió al Chelsea en vez del Inter, club de su infancia y del que se dice que era seguidor. Pero la oferta salarial de los blues, cercana a las 100 000 libras semanales, doblaba la de los nerazzurri y probablemente inclinó la balanza. Aun así, Palestra tiene todo lo necesario para triunfar en la Premier y no dudó en medirse al reto. Le animará el éxito de Riccardo Calafiori en el Arsenal, mientras que Giovanni Leoni fichó por el Liverpool el verano pasado, lo que muestra que cada vez más italianos abandonan la Serie A pronto. Además, la insistencia de Alonso por ficharlo sugiere que será pieza clave en sus planes. Nota: A

    Krishan Davis

  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    30 de junio: Gonçalo Ramos (del París Saint-Germain al AC Milan, 75 millones de euros)

    Para el PSG: ¡Bingo! Los campeones de Europa se ríen de camino al banco tras encontrar a alguien dispuesto a pagarles una suma ridícula por un suplente que no fue titular en la Liga de Campeones la temporada pasada. Ramos llegó como solución ofensiva, pero pasó la temporada en el banquillo, pues Luis Enrique prefirió a Ousmane Dembélé como «falso nueve». Tampoco ayuda que, en la selección, siga siendo suplente de un Cristiano Ronaldo de 41 años. Así pues, los grandes equipos no se peleaban por ficharlo este verano, y menos por la absurda cifra de 75 millones de euros. Con esta venta, el PSG ha recaudado más de la mitad del dinero que necesita para fichar a Yan Diomande, un jugador que sí mejorará su ataque. Nota: A+

    Para el Milan: Alucinante. Ramos es un buen delantero: mostró potencial en el Benfica y marcó 45 goles en tres temporadas con el PSG, aunque saliendo desde el banquillo. Pero su precio no tiene sentido, menos aún para un Milan que no está precisamente nadando en dinero. Por eso, aficionados, comentaristas y periodistas italianos se preguntan qué ha pasado. Algunos especulan con la salida de Rafael Leão y recuerdan que la presencia de Jorge Mendes ha avivado las teorías de conspiración, mientras que Gerry Cardinale, dueño del Milan, tiene buena relación con Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG. Nadie sabe por qué el Milan pagó esa cifra récord. De nuevo: creemos que marcará goles en la Serie A, sobre todo porque debería dar todo lo que Rubén Amorim espera de su ‘9’. Pero es el fichaje más caro en Italia desde que el Inter fichó a Romelu Lukaku, y Ramos no ofrece la misma garantía de goles. Nota: D+

    Para Ramos: por fin llega su oportunidad de ser protagonista. Cuando marcó un hat-trick con Portugal en el Mundial 2022, pareció el nacimiento de una estrella. Sin embargo, Roberto Martínez prefirió mantener a Ronaldo y el joven perdió años de crecimiento. En París ocurrió algo similar: aunque el PSG tenía una plantilla repleta de delanteros de nivel, Ramos no era uno de ellos; solo un buen revulsivo. Ahora, por fin, puede cambiar esa narrativa. Será la punta de lanza de un nuevo AC Milan, que sigue siendo uno de los clubes más importantes del fútbol mundial. La presión para justificar su fichaje será enorme, porque la cifra es astronómica para la Serie A. Ahora te toca demostrar tu valía, Gonçalo. Nota: A

    Mark Doyle

  • Sunderland v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    18 de junio: Jan Paul van Hecke (del Brighton al Tottenham, 52 millones de libras)

    El Brighton vuelve a demostrar su habilidad en el mercado: vende por 52 millones de libras (70 millones de dólares) a un jugador fichado hace seis años por solo 2 millones. Además, el contrato del defensa holandés expiraba en 12 meses, así que cobrar esa cifra es un éxito. Reinvertirán parte del dinero en un sustituto de gran potencial, como el joven Luka Vuskovic, aunque cuentan con Lewis Dunk, Olivier Boscagli e Igor Julio, próximo a regresar del West Ham. Nota: A

    Para el Tottenham: Es un fichaje impulsado por el nuevo entrenador, Roberto De Zerbi, quien ya trabajó con Van Hecke en el Brighton. Parece que los Spurs han pagado de más por el central, pese a que estaba a punto de entrar en el último año de su contrato en la costa sur. Podría haberse cerrado en unos 40 millones de libras (54 millones de dólares), pero el Brighton es un negociador duro y el Tottenham quizá sintió la presión de actuar; se había informado de que sus rivales de la Premier League, el Chelsea y el Liverpool, estaban interesados en Van Hecke, mientras que parece casi seguro que el capitán del club, Cristian Romero, se marchará este verano tras una temporada turbulenta, y su compañero en el centro de la defensa, Micky van de Ven, podría seguir sus pasos. Al menos se aseguran un defensa consolidado en la Premier, de 26 años, buen pasador y con el carácter que les ha faltado. Podría formar pareja con el fichaje libre Marcos Senesi. Nota: B-

    Para Van Hecke: El movimiento le conviene. Tras anunciar que no renovaría en el Amex, avanza en su carrera y podría ver este paso como un trampolín hacia metas mayores tras consolidarse en la Premier League. Al no concretar Chelsea ni Liverpool su interés, el Tottenham le ofrece la titularidad en un “Big Six”, aunque sin Europa. Ya conoce el estilo de De Zerbi, lo que agilizará su adaptación. Los Spurs solo pueden mejorar tras otra temporada decepcionante, y la pareja con Senesi se antoja sólida sobre el papel, ofreciendo una base defensiva mientras el club atraviesa un periodo de transición tras evitar el descenso en 2025-26. Nota: A

    Krishan Davis

  • Victor Munoz Osasuna 2025-26Getty Images

    18 de junio: Víctor Muñoz (del Osasuna al Liverpool, 34,5 millones de libras)

    Osasuna fichó al jugador el verano pasado por 5 millones de euros, pero una cláusula del 50 % con el Real Madrid limita su ganancia. De los 40 millones de su cláusula de rescisión (34,5 millones de libras/45 millones de dólares), 20 millones irán a Real Madrid, así que Osasuna se queda con 15 millones (13 millones de libras/17 millones de dólares), una cifra notable para su tamaño. Su salida era previsible tras una temporada en la que contribuyó a 12 goles y se ganó la convocatoria para el Mundial, y la cláusula de rescisión les dejó sin margen de negociación. Nota: B-

    Para el Liverpool: Es el primer fichaje de la era Andoni Iraola y aviva la rivalidad en el mercado con el Newcastle. Los Magpies lo tenían cerrado como recambio de Anthony Gordon, fichado por el Barcelona, pero los Reds, oliendo la oportunidad, lo arrebataron pese a que la oferta de los de Tyneside ya estaba aceptada. Para los Reds es un golpe maestro: fichan a un extremo joven y valorado por una cifra que puede parecer de ganga. Muñoz puede actuar por ambas bandas o por dentro, aportando la calidad y profundidad que el equipo necesita tras la salida de Mohamed Salah y la lesión de Hugo Ekitike. Su velocidad, trabajo defensivo y polivalencia lo convierten en el perfil ideal para el estilo de Iraola, quien habría empujado por su fichaje. Ahora solo falta que su llegada no frene el crecimiento de Rio Ngumoha, algo que, según el club, no ocurrirá. Nota: A 

    Para Muñoz: tras aceptar ambas ofertas, la elección final fue suya, y es lógico que optara por Anfield. A sus 22 años ya ha cambiado varias veces de equipo y este será su tercer gran club. Formado en La Masía del Barcelona, pasó luego al Real Madrid y de ahí al Osasuna hace solo un año. Ahora busca asentarse y consolidarse como estrella, y su compatriota Iraola puede ser el técnico ideal para lograrlo. Deberá pelear por un puesto en el once, sobre todo si llega el extremo del RB Leipzig, Yan Diomande; aun así, su versatilidad le brindará muchas oportunidades en la renovada delantera. Nota: A

    Krishan Davis

  • Ibrahima Konate Real Madrid GFXGetty/GOAL

    18 de junio: Ibrahima Konaté (del Liverpool al Real Madrid, libre)

    Liverpool estaba entre la espada y la pared con el futuro de Konaté. Podría haberse evitado si no se hubiera dejado que el contrato del defensa expirara. Si los Reds le hubieran renovado en su mejor momento, durante la temporada 2024-25 en la que ganaron el título, habrían obtenido una buena cantidad al venderlo; sin embargo, el francés se marchó gratis tras una temporada individual desastrosa. En ese contexto, habría sido extraño que el Liverpool aceptara las exorbitantes exigencias salariales de Konaté (alrededor de 250 000 libras a la semana, según se informa) tras una temporada desastrosa, llena de errores y negociaciones interminables que no llegaron a nada, pese a que el jugador afirmó en abril que estaba cerca de un acuerdo. Al menos el Liverpool ya fichó a Giovanni Leoni y Jeremy Jacquet como posibles reemplazos, pero todo el proceso fue una pérdida de tiempo. Nota: D

    Para el Real Madrid: Es de suponer que el club blanco, que lleva tiempo tras el jugador, le ofrecerá el salario astronómico que busca. Aunque no pagará traspaso, es un riesgo, sobre todo tras su floja temporada en Liverpool. Recordemos que, según la prensa, el Real ya había retirado su interés en noviembre, lo cual dice mucho. A sus 27 años, el francés sigue siendo un central sólido cuando está en forma, y el club confía en que recupere su mejor nivel. Es una apuesta relativamente barata para un puesto clave. David Alaba se marcha, Antonio Rüdiger ya no está en su mejor momento, Éder Militão sigue lesionado y Dean Huijsen aún es muy joven. Sin embargo, Konaté no es una solución de primer nivel, y la operación puede fracasar pronto bajo el intenso escrutinio de afición y medios. Nota: B

    Para Konaté: El gran ganador es el jugador, que logra el fichaje soñado por el Real Madrid y el sueldo que ansía. Deberá adaptarse rápido como titular junto a Huijsen; en el exigente Bernabéu no se tolerarán los errores que mostró en Anfield. Ha imitado a Trent Alexander-Arnold al llegar gratis, y las dificultades del inglés en su debut deben servirle de advertencia. Si recupera rápido la confianza, podrá ser pieza clave en el nuevo Real Madrid de José Mourinho; de lo contrario, su adaptación será complicada. Nota: A

    Krishan Davis

  • Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport

    17 de junio: Bernardo Silva (del Manchester City al Real Madrid, a título gratuito)

    Para el Manchester City: se marcha una leyenda. Bernardo es, sencillamente, uno de los mejores futbolistas de la historia de la Premier League, un centrocampista ofensivo trabajador e innovador que resultó clave en la etapa dorada del club. Era el jugador perfecto para Guardiola, quien le quería como a un hijo y lloró en su despedida en el Etihad. Guardiola deseaba que el jugador de 31 años acabara su carrera en el City, pero la salida se veía venir. Que se marche gratis no es lo ideal financieramente, pero se lo ganaba tras nueve años de servicio estelar. Se echará de menos su habilidad, su inteligencia y, sobre todo, su personalidad. Nota: D

    Para el Real Madrid: dos motivos para celebrar. Los Blancos no solo han fichado a un jugador de una calidad excepcional a coste cero, sino que además le han ganado la partida a su acérrimo rival, el Barcelona, en la pugna por su fichaje. Tras meses de especulaciones —algunas de las cuales el propio Bernardo llegó a comentar—, su fichaje por el Camp Nou parecía un hecho. Sin embargo, la llegada de José Mourinho al Bernabéu lo cambió todo. El técnico lo convirtió en prioridad y cerró el fichaje en menos de 36 horas. Aunque sus mejores días quedaron atrás, la pasada Premier mostró que aún puede decidir partidos clave, como el Arsenal en el Etihad. Además, es un ejemplo perfecto de talento y trabajo para los jóvenes del Madrid, lo que explica por qué los blancos adelantaron a los culés. Nota: B+

    Para Bernardo Silva: el fichaje por un equipo español que tanto buscaba. Durante al menos los últimos tres veranos, se le vinculó con un traspaso a un grande de La Liga, pero Guardiola siempre le convenció para quedarse. Esta vez no hubo forma de hacerle cambiar de opinión, y por fin jugará en uno de los grandes de Europa. El Madrid atraviesa un momento difícil tras ser desbancado por el Barça, pero ayudar a Mourinho a recuperar el trono será un reto que aceptará y disfrutará. La competencia en el Madrid es intensa y ya no es tan dinámico como antes, pero, como dice Guardiola, las primeras cinco yardas están en la cabeza, y en eso pocos son más rápidos que el ex capitán del City. Aunque quizá sea una pena que no fichara por el Madrid cuando era algo más joven, Bernardo tiene la experiencia y la calidad necesarias para emular a Luka Modrić (a quien Mourinho trajo al Bernabéu) y brillar en España hasta bien entrados los treinta y tantos. Nota: A+

    Mark Doyle

  • Marc Cucurella Real Madrid GFXGetty/GOAL

    15 de junio: Marc Cucurella (del Chelsea al Real Madrid, 60 millones de euros)

    Para el Chelsea: La salida de Cucurella resulta extraña. Llegó en 2022 y, tras un inicio irregular, se convirtió en pieza clave de la defensa. En su mejor momento, está entre los mejores del mundo en su posición. Sin embargo, el Chelsea pagó de más al ficharlo por 60 millones de libras (80 millones de dólares) y, como ya había expresado su deseo de marcharse y criticado la gestión del club, recuperará unos 52 millones de libras (69 millones de dólares), lo que confirma que no era intocable. Además, quizá les hubiera costado obtener más en futuras ventanas por un jugador que cumplirá 28 años en julio. Su salida deja a una plantilla con poca experiencia sin uno de sus elementos más veteranos, pero el Chelsea confía en que el joven Jorrel Hato y el esperado fichaje Valentín Barco cubran el vacío. Nota: B-

    Para el Real Madrid: El club, que ya invirtió fuerte en un lateral izquierdo el pasado verano (Álvaro Carreras, procedente del Benfica), paga ahora una cifra similar por Cucurella, jugador solicitado por su nuevo (y antiguo) entrenador. Pagaron 60 millones, una cifra elevada para un club que suele ser austero, así que esperan un retorno inmediato de un jugador cuyo nivel ha bajado en los últimos meses. Cucurella, que cumplirá 28 años pronto, debería estar en su mejor momento, pero ¿cuántos años más de alto rendimiento podrá dar? Al menos, su energía y agresividad encajan con el perfil «Mourinho». Con este fichaje, el Madrid tiene cuatro laterales izquierdos (Cucurella, Carreras, Mendy y Fran García), así que alguna salida parece inevitable. Nota: C

    Para Cucurella: El lateral cumple su deseo de abandonar un Chelsea inestable y llega a uno de los clubes más grandes del mundo en su mejor momento. Se había informado de su intención de volver a España por desilusión con la gestión de los «BlueCo», aunque pocos esperaban que acabara en el Bernabéu pese al interés del Atlético. No extraña que el acuerdo se cerrara rápido: Cucurella dijo sí en cuanto sonó el teléfono. Con Mourinho ya fijado en él, parte como titular, aunque Carreras rotará. Pero, dada la elevada inversión, deberá rendir desde el primer momento; de lo contrario, la exigente afición del Bernabéu, especialmente crítica con sus lazos barcelonistas, se le echará encima. Nota: A

    Krishan Davis


  • Andy RobertsonGetty Images

    5 de junio: Andy Robertson (del Liverpool al Tottenham, gratis)

    Para el Liverpool: una despedida emotiva. Robertson es uno de los mejores fichajes de la historia del club. Llegó del Hull City en 2017 por solo 8 millones de libras y, en su mejor momento, fue el mejor lateral izquierdo del mundo. A sus 32 años, la edad ya le pesa, así que el club fichó a Milos Kerkez el pasado verano para sustituirlo y trató de venderlo en invierno tras recuperar a Kostas Tsimikas de la Roma. El problema es que Kerkez aún no se ha adaptado a Anfield, y durante la difícil temporada 2025-26 se notó la falta de experiencia, tenacidad y liderazgo de Robertson. La afición teme que, sumada a la salida de Mohamed Salah, su marcha rebaje aún más el nivel el próximo curso. Nota: D

    Para el Tottenham: Sigue siendo un fichaje sorprendente. Es obvio que los Spurs intentaron fichar a Robertson en enero, pero resultaba difícil entender por qué. Aunque la plantilla carecía de calidad y profundidad en varias zonas, el lateral izquierdo no era una de ellas: Ben Davies se había roto el tobillo, pero los Spurs aún contaban con Destiny Udogie, el versátil Djed Spence y el joven brasileño Souza, recién llegado del Santos. La idea era que su llegada aportara estabilidad a un vestuario convulso y ayudara al nuevo técnico, Roberto De Zerbi, a imponer una cultura de compromiso total. Que llegue gratis ahora es un detalle, pero sigue pareciendo un fichaje innecesario. Nota: C

    Para Robertson: Decisión extraña. Se entiende su salida de Liverpool: era suplente de un jugador irregular y buscaba minutos en la Premier antes del Mundial, algo que los Spurs le prometían. Finalmente fue titular más de lo esperado tras el parón, así que llega en buena forma a Norteamérica. Pero nunca hubo opción de que se quedara en Anfield, pues el Liverpool nunca le ofreció renovar. Tenía otras opciones, como la Juventus, así que extraña que elija un club que apenas evitó el descenso en la última jornada. Quizá ahora lo ve más atractivo, porque De Zerbi puede mejorar al equipo en verano. Aun así, no creemos que vaya a jugar mucho más en Londres que la temporada pasada en Liverpool. Nota: C

    Mark Doyle

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 de mayo: Anthony Gordon (del Newcastle al Barcelona, 80 millones de euros)

    El Newcastle cambió de estrategia. Retuvo a Alexander Isak el verano pasado hasta dejarlo marchar al Liverpool. Habría sido mejor cederlo antes, pues su agitación perjudicó a Eddie Howe y al plantel. Ahora han vendido rápido a otro delantero descontento, Gordon, por una excelente suma. Es un jugador trabajador y versátil, pero nunca ha demostrado valer los 69 millones de libras que costó. El reto es invertir bien ese dinero, algo que ya fallaron con Isak, y atraer talento este verano. Los Magpies ya no pueden ofrecer la Champions League a nuevos fichajes, y su pobre 12.º puesto en la Premier, sumado al deseo de Gordon de seguir a Isak y abandonar St. James’ Park, muestra que el club no es una amenaza seria para la élite inglesa bajo unos propietarios saudíes cada vez más desinteresados. Nota: B-

    Para el Barcelona: Una señal preocupante. El club, que llevaba tiempo sin poder invertir por sus problemas financieros, gastó 80 millones en Gordon nada más sanear sus cuentas. El internacional inglés, capaz de jugar en cualquier posición de la delantera y de presionar sin descanso —a diferencia de Marcus Rashford—, aportará profundidad, pero el precio sigue siendo excesivo. Es innegable que el Barça ha pagado de más. Es cierto que Gordon podría brillar en el Mundial y que marcó 10 goles en la Liga de Campeones esta temporada, pero seis fueron ante Qarabag y Union Saint-Gilloise, y la mitad de penalti. En la Premier marcó solo 12 goles en 60 partidos, cifra más cercana a su verdadera media. Aunque Gordon puede dar a Flick el extremo que busca y cobra menos que Rashford, había opciones más baratas, lo que confirma que el Barça sigue gastando más de la cuenta. Nota: C+

    Para Gordon: El sueño cumplido. A pesar de su irregularidad en la Premier, sobre todo en los últimos dos años, por fin ficha por un grande. Él admitió que se ilusionó con el Liverpool de su infancia y que luego pareció cerca del Bayern. Sin embargo, los bávaros, como es lógico, se echaron atrás por el precio, y ahí radica el gran reto al que se enfrenta ahora Gordon. La posible llegada de Julián Álvarez le restaría protagonismo, pero seguirá bajo enorme presión para justificar su fichaje, porque el Barça no ha pagado 80 millones de euros por un jugador de reparto. Deberá ganarse un puesto en un equipo lleno de estrellas, y eso no es fácil. Basta ver el caso de Rashford, prescindible pese a sus 28 goles y asistencias en su debut. Aun así, Gordon puede considerarse afortunado: de jugar con Anthony Elanga pasa a hacerlo junto a Lamine Yamal. Nota: A

    Mark Doyle