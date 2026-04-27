AFP
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El Chelsea negocia con los representantes de Andoni Iraola, exentrenador del Bournemouth, para sustituir a Liam Rosenior
El Blues inicia la búsqueda del sucesor de Rosenior
Según Football London, los Blues han contactado a los representantes de Iraola. El español es prioridad para el Chelsea, que quiere olvidar el breve paso de Rosenior, destituido tras menos de cuatro meses.
Aunque el entrenador interino Calum McFarlane dirige el día a día, un equipo de cinco directores deportivos busca al líder del proyecto a largo plazo de BlueCo. La disponibilidad de Iraola al final de la temporada lo convierte en un candidato atractivo para la directiva londinense.
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Iraola no se deja ver las cartas
Pese a los rumores de contacto, Iraola mantiene su profesionalidad y se centra en sus últimas semanas con los Cherries. Al preguntarle por la posibilidad de entrenar al Chelsea, el técnico de 43 años lo desmintió: «Ya dije que no seguiría aquí; ahora lo importante es el Bournemouth».
Su negativa a hablar de su futuro refleja respeto hacia su actual club. «Esta semana me habéis preguntado por otros equipos, pero, por respeto al Bournemouth, no puedo hablar de mi futuro; ahora solo importa la afición del Bournemouth», añadió.
Otros candidatos en consideración
Aunque Iraola es el favorito, los responsables del Chelsea exploran otras opciones para encontrar el entrenador ideal. También suenan Cesc Fábregas y Marco Silva. Sin embargo, pueden tachar a Francesco Farioli, quien ha brillado con el Oporto y está a punto de ganar la liga en Portugal.
El técnico italiano se ha descartado de la carrera por el puesto en Stamford Bridge. Al preguntarle si se quedaría en el Oporto pese al interés del Chelsea, Farioli fue rotundo: «Sí, por supuesto».
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No hay prisa por el nombramiento definitivo
Aunque negocia con el entorno de Iraola, el Chelsea no anunciará entrenador hasta el final de la temporada. La interinidad de McFarlane, que llevó al equipo a la final de la FA Cup tras ganar 1-0 al Leeds en Wembley, ha dado respiro.
De momento, la prioridad es recopilar información y valorar el interés de candidatos de primer nivel como Iraola, quien ha liderado un notable crecimiento en el Bournemouth: terminó noveno la temporada pasada y mantuvo al equipo competitivo pese a varias bajas.