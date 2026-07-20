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Melvine Malard Chelsea transfer gfx 16:9Getty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

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El Chelsea necesitaba refuerzos en ataque, pero ha pagado de más por Melvine Malard, del Manchester United. GOAL valora los fichajes más destacados del mercado femenino de verano de 2026

Women's football
Chelsea FC Women
M. Malard
Manchester United Women
London City Lionesses
K. Diani
A. Putellas
M. Earps
M. Leon
Liverpool FC Women
K. Keating
Manchester City Women
N. Charles
B. Mead
Barcelona
Arsenal Women
O. Batlle
G. Stanway
L. Baum
G. Reuteler
S. Cerci
M. Matsukubo
K. McCabe
North Carolina Courage
E. Parkinson
N. Anyomi
A. Medina
Gotham FC
S. Kerr
Real Madrid Femenino
Felicia Schroeder
OL Lyonnes
J. Rytting Kaneryd
C. Weir
NWSL
Paris Saint Germain
Bayern Múnich
Atlético Madrid
BK Haecken FF
WSL Serie Primavera
FEATURES
Valadares Gaia
Eintracht Frankfurt
TSG 1899 Hoffenheim
RB Leipzig
A. Sombath
Tottenham Hotspur Women

Ya está aquí el mercado de fichajes de verano de 2026, y se prevé intenso en el fútbol femenino. Alexia Putellas, Georgia Stanway y Sam Kerr ya han cambiado de equipo, y los rumores apuntan a más movimientos y sorpresas.

El año pasado hubo varios traspasos destacados: el Manchester United y el Manchester City intercambiaron a Grace Clinton y Jess Park, y el London City Lionesses batió el récord mundial al fichar a Grace Geyoro del París Saint-Germain. Este verano se esperan nuevas operaciones millonarias; la sueca Felicia Schroder ya se ha unido al Real Madrid en un movimiento de envergadura.

Sin quedar libre, fichó por el Madrid; otras como la delantera del PSG Romee Leuchter y la atacante del Chelsea Mayra Ramírez podrían marcharse si sus clubes reciben la oferta adecuada. A ellas se suman las agentes libres, destacando Salma Paralluelo, muy codiciada tras dejar el Barcelona.

Algunos traspasos benefician a todos, pero en otros las decisiones de clubes o jugadoras llaman la atención. En GOAL evaluaremos cada movimiento del mercado estival para que sepas quién gana y quién pierde.

Consulta todas nuestras notas a continuación y déjanos tu opinión en los comentarios.

  • Alice Sombath Tottenham signing 2026Tottenham Hotspur FC

    21 de julio: Alice Sombath (del Lyon al Tottenham)

    Para el Lyon, dejar marchar a Sombath parece un error. Con solo 22 años, la defensa ha mostrado su talento desde su debut y aún tiene margen de crecimiento. Entiendo que busque más minutos, pero el club podría arrepentirse de no habérselos dado. Aun así, la zaga del OL sigue sólida y la indemnización compensa. Nota: D

    Para los Spurs: El Tottenham está cuajando un gran mercado de fichajes y esto no es más que una continuación de esa tendencia. Sombath es una joven jugadora excelente con muchísima experiencia y exposición al más alto nivel. Es versátil, técnicamente magnífica y no hará más que mejorar, sobre todo jugando cada semana en una liga de primer nivel como la WSL. Formará pareja con otra joven central de primer nivel, Toko Koga, y, si el equipo mantiene su progresión, esta dupla puede llevarlos lejos. Llega por una cifra récord para el club, pero vale la pena. Nota: A

    Para Sombath: Dejar el Lyon, ocho veces campeón de Europa, parece un paso atrás, pero para ella es una decisión acertada. Se pierde la Liga de Campeones —solo fue titular en dos de los once partidos europeos del club la temporada pasada—, pero ganará minutos en la WSL. A cambio, en un año de Mundial, podrá ser más protagonista en un equipo ambicioso de una de las mejores ligas y así seguir creciendo. Nota: B+

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  • Melvine Malard Chelsea signing 2026Ian Walton/Chelsea FC

    20 de julio: Melvine Malard (del Manchester United al Chelsea)

    Para el United: Es difícil valorar este fichaje, pues el club ha recibido al menos 750 000 £ (1 millón de dólares), lo que lo convertiría en el undécimo fichaje más caro de la historia del fútbol femenino. Se estima que la cifra podría subir a entre 850 000 £ (1,13 millones de dólares) y 1 millón de libras (1,33 millones de dólares). Es un gran negocio y una oferta difícil de rechazar. Sin embargo, mientras el United sigue sin anunciar fichajes, cuesta ser optimista. Malard era una pieza clave del equipo, así que reemplazarla no será fácil. Además, se marcha a un rival de la WSL. Calificación: C-

    Para el Chelsea: buen fichaje. La entrenadora Sonia Bompastor la conoce de su etapa en el Lyon y sabe cómo sacarle partido. Tras la temporada con menos goles en siete años, el Chelsea necesitaba refuerzos en ataque; las salidas de Guro Reiten y Johanna Rytting Kaneryd dejaban cojas las bandas, aunque la prioridad pareciera la delantera. Malard, que ya jugaba por las bandas con Bompastor en el Lyon y luego en el United, cubre esa necesidad y puede actuar también como delantera si hace falta. Es goleadora, crea juego y trabaja sin balón. El único pero es el elevado coste del traspaso: parece que las Blues han pagado de más por esta jugadora de 26 años. Nota: C+

    Para Malard: ¡Gran movimiento! Tras brillar en el Lyon, la internacional francesa dejó al ocho veces campeón de Europa en 2023 buscando más minutos y se consolidó como titular en el United, lo que le permite regresar al máximo nivel con el Chelsea. Con las «Red Devils» ganó un título, disputó otras dos finales y jugó la Liga de Campeones, pero en Chelsea tendrá aún más exposición y la oportunidad de volver a ganar los títulos más importantes. Nota: A

  • Kadidiatou Diani London City Lionesses announcement 2026London City Lionesses

    15 de julio: Kadidiatou Diani (del Lyon a las Lionesses de London City)

    La llegada de Johanna Rytting Kaneyrd y la posterior salida de Diani, más la noticia de Le Progres que sitúa a la sueca como lateral-extremo, son movimientos llamativos. Perder a Diani, una de las mejores extremos del mundo, parece un golpe duro para el Lyon, como demostró su ausencia por lesión en la final de la Liga de Campeones. Si, como parece, Jonatan Giraldez modifica el sistema y no encuentra sitio para ella, su salida cobra sentido. Pese a todo, perder a una futbolista así solo se compensa con los 500.000 libras (670.000 dólares) de traspaso. Nota: D

    Para el London City: Tras incorporar a Alexia Putellas y Mapi León, la llegada de Diani es el tercer fichaje de talla mundial en este mercado. El club, apenas un año después de ascender a la WSL, se convierte en candidato a títulos. Aunque el técnico Eder Maestre debe lograr la cohesión tras un mercado tan ajetreado, es difícil no creer en el optimismo que rodea al London City este año. Diani refuerza esa idea, pues mejorará un ataque que marcó solo 28 goles en 22 partidos de liga la temporada pasada. Nota: A

    Sobre Diani: Lástima que se marche de Lyon sin ganar la Liga de Campeones. Llegó tras brillar en el PSG, sumó muchos títulos, pero quedarse sin el europeo debe ser frustrante. Sus opciones de conquistarlo con el London City son limitadas, pues ambos clubes pertenecen a Michele Kang y podría haber incompatibilidad. A sus 31 años, afronta un reto ilusionante en una liga y un país nuevos, con un proyecto ambicioso y un contrato importante, quizá el último de su carrera. Nota: B-

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  • Lisa Baum Arsenal announcement 2026David Price/Arsenal FC via Getty Images

    14 de julio: Lisa Baum (del RB Leipzig al Arsenal)

    Para el RB Leipzig: Es una pena que Baum se vaya tras solo una temporada, pero la compensación récord les permitirá seguir creciendo. Nota: B

    Para el Arsenal: Las Gunners necesitaban reforzar las bandas tras la marcha de Beth Mead y han optado por un talento más joven y sin pulir. Esto podría preocupar, pues el Arsenal no ha destacado en los últimos años en la formación de jugadoras fichadas. Sin embargo, los primeros pasos de Smilla Holmberg en el club indican que esto puede estar cambiando, pues Olivia Smith llegó hace solo un año por una cuantiosa suma y también ha rendido bien. La tendencia de Renee Slegers a rotar y a sustituir con frecuencia a sus extremos también debería permitir que Baum se adapte. Pese a las dudas, su talento a los 19 años invita al optimismo. Nota: B

    Para Baum: A pesar de su gran potencial, solo cuenta con una temporada en la Bundesliga. Llegar a uno de los mejores clubes de Europa, donde podrá jugar con regularidad, es un paso adelante en su carrera. Es cierto que persisten dudas sobre la capacidad del Arsenal para desarrollar talentos extranjeros, pero los minutos que sumará deberían impulsarla. Nota: B

  • Khiara Keating Liverpool unveiling Liverpool FC

    13 de julio: Khiara Keating (del Manchester City al Liverpool)

    Para el Manchester City: La marcha de Keating, pese a la oferta de renovación, es un golpe duro pero previsible. La portera, sin minutos en el City, se queda fuera de la selección inglesa y busca salir este verano para jugar la Copa del Mundo Femenina 2027. Ahora el City debe buscar una sustituta de garantías, y que se marche gratis tras 11 años en la cantera es un contratiempo. Nota: D

    Para el Liverpool: Fichaje excelente y gratuito que cubre una necesidad. Los Reds buscaban una portera tras no poder hacer permanente el fichaje de Jennifer Falk, y en Keating encuentran a una guardameta que Gareth Taylor conoce bien —la dirigió en el City—, con gran calidad, margen de mejora y un estilo que encaja con su propuesta de juego. Es joven y con poca experiencia, así que cometerá errores, pero la continuidad en el once le permitirá pulirlos y explotar su talento. Nota: A

    Para Keating: Con 22 años y fuera de la selección inglesa, este verano era el momento ideal para buscar la titularidad. Aunque en Liverpool tendrá menos opciones de títulos, lo que necesita es jugar, tanto de cara al Mundial como para seguir creciendo. Y eso lo conseguirá en Merseyside, con un técnico que la conoce y un estilo que le conviene. Un gran movimiento. Nota: A-

  • Mapi Leon London City Lionesses announcement 2026London City Lionesses

    13 de julio: Mapi León (del Barcelona al London City Lionesses)

    La marcha de León, una de las mejores centrales del mundo, será dura para elBarça pese a no ser la más mediática. Sustituirla será complicado aunque el club no sufra las restricciones económicas del pasado verano. Por ahora, La Masía cuenta con algunas jóvenes promesas que podrían dar un paso al frente, aunque aún no están listas para asumir el mismo protagonismo. Nota: D

    Para el London City Lionesses: Este fichaje supone un gran paso adelante respecto a anteriores ventanas. Aunque algunas de las estrellas experimentadas que llegaron recientemente tuvieron impacto —con Kosovare Asllani a la cabeza—, la mayoría ya pasaron su mejor momento. Leon se incorpora en la cima de su carrera y elevará el nivel del equipo. Además, su excelencia en la posesión encaja con la filosofía del club. Nota: A

    Para Leon: Dejar al Barcelona, campeón de Europa, es un paso atrás. En Inglaterra no sumará tantos títulos y, además, podría quedarse sin Champions, pues la propietaria, Michele Kang, también dirige al Lyon, al que el Barça venció en la final de mayo. A sus 31 años, le permite probar una nueva liga, asumir un reto distinto y mantener un buen nivel con un calendario menos exigente de cara al Mundial. Además, cobrará un buen salario en lo que probablemente sea su último gran contrato. Nota: B

  • Niamh Charles Man City signing 2026Manchester City FC

    10 de julio: Niamh Charles (del Chelsea al Manchester City)

    En el Chelsea, Charles es una lateral izquierda sólida, aunque no es su posición natural. Aunque comenzó como delantera, se ha adaptado bien en los últimos años. Sin embargo, cuando el Chelsea tuvo la oportunidad de fichar a Katie McCabe en junio, la aprovechó. La capitana de Irlanda es una de las mejores laterales izquierdas y su llegada permite que otras, como Sandy Baltimore y Veerle Buurman, jueguen en sus posiciones naturales. Su salida reduce el fondo de plantilla, pero otras pueden cubrir el puesto si hace falta y, según informes, las 500 000 libras (670 000 dólares) recibidas por la internacional inglesa en su último año de contrato son un gran negocio. Nota: A

    Para el Man City: Necesitaban un lateral izquierdo tras la salida de Leila Ouahabi y, aunque solían usar a Alex Greenwood ahí, fichar a Charles les da más opciones. Su fichaje permite a Greenwood regresar al centro de la defensa y, aunque Charles no alcanza el nivel de McCabe —objetivo prioritario del City antes de que el Chelsea se adelantara—, es una opción sólida que mejora la actual. Nota: B

    Para Charles: Con el fichaje de McCabe, salir del Chelsea era lo mejor para jugar con regularidad. Esto también es clave para su futuro en la selección inglesa, donde ha perdido la titularidad como lateral izquierda. Ahora será la primera opción en el Man City, vigente campeón de la WSL y la FA Cup, que volverá a pelear por títulos y a disputar la Liga de Campeones. Nota: A

  • Ona Batlle Arsenal 2026Getty Images

    10 de julio: Ona Batlle (del Barcelona al Arsenal)

    Para el Barcelona: La marcha de Batlle, de solo 27 años y una de las mejores laterales del mundo, es la baja más frustrante del verano. Putellas y León ya superan los 30 y las exigencias salariales de Paralluelo eran inalcanzables. El Barça quería retenerla, pero se marcha gratis a Inglaterra. Un golpe duro. Nota: F

    Para el Arsenal: Tras la marcha de Katie McCabe, había una vacante en el lateral izquierdo y el Arsenal ha optado por cubrirla con una jugadora de talla mundial. Batlle es, por naturaleza, lateral derecha, pero cuenta con mucha experiencia en la banda contraria, donde puede desenvolverse con gran eficacia como lateral invertida, lo que plantea nuevos problemas a las rivales. La dupla titular Fox-Batlle puede ser la mejor de la liga, y su llegada, unida a la profundidad de plantilla con Taylor Hinds y Smilla Holmberg, puede llevar al Arsenal a pelear por su primer título de la WSL desde 2019. Nota: A

    Para Batlle: aunque sorprenda que deje el Barça, su club de infancia, la lateral ya lo ganó todo en Cataluña y busca un nuevo reto tras sus tres años sin títulos en el Manchester United. En el Arsenal tiene nuevos objetivos y mantiene opciones de volver a ganar la Liga de Campeones, título que los Gunners conquistaron el año pasado, aunque con menos dominio que en el Barça. Nota: B

  • Alexia Putellas London City Lionesses 2026Getty Images

    8 de julio: Alexia Putellas (del Barcelona al London City Lionesses)

    Para elBarcelona: Perder a Putellas, con su calidad mundial, liderazgo y peso en la plantilla, es un golpe duro. Tras 14 años y todos los títulos posibles, la doble ganadora del Balón de Oro buscó un nuevo reto. Al menos no se va a un rival europeo directo, y el club, con una plantilla de calidad y una cantera viva, puede mirar al futuro con optimismo pese al golpe. Nota: C

    Para el London City: Fichaje espectacular. Con solo un año en la Superliga Femenina, Putellas puede impulsar al equipo tras su sexto puesto la pasada temporada. Es una de las mejores jugadoras del mundo y, por sí sola, eleva el nivel del plantel. Además, su llegada puede potenciar el rendimiento de Grace Geyoro, cuya temporada de debut fue decepcionante tras un fichaje récord. Juntas en el centro del campo, deberían sacar más partido al talento de la francesa. Nota: A+

    Para Putellas: Rara vez una estrella cierra una etapa por todo lo alto, pero ella lo logró con el Barça y su cuádruple corona. Ahora busca nuevos retos en Inglaterra, aunque con menos opciones de títulos dada la fase del proyecto londinense. A nivel internacional, es un movimiento casi perfecto: jugará en la mejor liga del mundo, pero con menos minutos al no tener competiciones europeas. Llegará al Mundial en condiciones óptimas para brillar con España. Además, cobrará un salario muy alto en un club propiedad de la multimillonaria Michele Kang. Nota: B

  • Geraldine Reuteler Arsenal 2026Getty Images

    8 de julio: Geraldine Reuteler (del Eintracht de Fráncfort al Arsenal)

    ¿Debería haber vendido el Eintracht de Fráncfort a Reuteler el verano pasado, cuando su valor era alto tras la Eurocopa y el Arsenal la quería? Sí, habría sido más rentable. La futbolista, de 27 años y en el último año de su contrato, era difícil de retener ante el interés de los grandes. Pero su continuidad permitió al Eintracht acabar tercero en la Bundesliga y lograr el pase a la previa de la Champions, un logro quizá más valioso que el dinero. Ahora bien, no será fácil reemplazarla. Nota: B

    Para el Arsenal: En otro escenario, el club habría fallado en ficharla el año pasado. Sin embargo, la centrocampista llega gratis a Londres un año después. El equipo necesitaba más profundidad y variedad en el centro del campo, y Reuteler aporta precisamente eso, al poder desempeñar varias funciones que amplían las opciones de la entrenadora Renee Slegers. No es un fichaje tan llamativo como otros que ha realizado el Arsenal este verano, pero es una gran incorporación que refuerza la plantilla. Nota: B

    Para Reuteler: Este es un paso emocionante en su carrera. Ha sido clave en un Eintracht que suele ser el mejor del resto de la Bundesliga, tras Bayern y Wolfsburgo, y mostró calidad y carácter con Suiza en la Eurocopa del verano pasado. Llegar a uno de los grandes de Europa es un premio a su esfuerzo y puede ser un éxito si aprovecha las oportunidades en una plantilla amplia con rotaciones. Nota: B

  • Selina Cerci Arsenal 2026Getty Images

    6 de julio: Selina Cerci (del Hoffenheim al Arsenal)

    En el Hoffenheim: Cerci, máxima goleadora de la Frauen-Bundesliga en las dos últimas temporadas, se marcha gratis tras dejar el Colonia en 2024. Que se marche gratis, sobre todo a un grande, decepciona. Reemplazar sus goles, clave para acabar dos cursos seguidos en la parte alta de la Bundesliga, no será fácil. El club confía en su cantera y ya ha fichado a dos jóvenes delanteras de la Masía. Nota: D

    Para elArsenal: la delantera no era prioridad este verano, pero la llegada de Cerci, que se suma a Alessia Russo y Stina Blackstenius, otorga más flexibilidad ofensiva a la técnico Renee Slegers. Cuando Russo retroceda al 10, como hizo el curso pasado, Slegers podrá elegir entre Cerci o Blackstenius arriba. La internacional alemana también puede actuar en la banda, aunque pierde eficacia al alejarse del área. De todos modos, es una opción que aporta variantes. Nota: B+

    Para Cerci: la gran incógnita es cuánto jugará. Ha consolidado su lugar en la selección alemana gracias a la continuidad y a su olfato goleador. Si en el Arsenal dispone de menos minutos, ¿cómo afectará eso a su presencia en la selección a un año del Mundial? La abundancia de partidos y la dinámica de cambios de Slegers pueden compensarlo, pero, dado que varios clubes la codiciaban, Cerci podría haber optado por roles más protagónicos y con mayores opciones de título. Nota: B-

  • Chelsea FC v Tottenham Hotspur - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    6 de julio: Johanna Rytting Kaneryd (del Chelsea al Lyon)

    Rytting Kaneryd llegó al Chelsea en 2022 y siempre se entregó al máximo. Sin embargo, sus números (11 goles y 15 asistencias en 79 partidos de liga) muestran cierta irregularidad. Aun así, un club como el Chelsea exige más de sus extremos, así que recibir dinero por la venta de la jugadora de 29 años para fichar a una futbolista de banda más prolífica no es un mal negocio. Todo dependerá de cómo actúen los Blues a la hora de sustituirla, pues su ética de trabajo, su buen carácter en el vestuario y su velocidad son cualidades que no deben pasarse por alto. Si no lo hacen bien, la nota bajará. Nota: B

    Para el Lyon: Es difícil saber qué pensar de este fichaje. Le Progres informa de que supondrá un cambio de posición para Rytting Kaneryd, que jugará como lateral-extremo en lugar de como extremo. Eso sugiere un cambio de sistema para el Lyon, que el año pasado jugó principalmente con una defensa de cuatro. La marcha de Kadidiatou Diani, anunciada días después, añade más incertidumbre: ¿influyó en el cambio de sistema? Solo el tiempo lo dirá. Si Rytting Kaneryd llega para jugar de lateral-extremo, tiene las cualidades necesarias para adaptarse, pese a haberlo hecho solo de forma ocasional. Su gran ritmo, velocidad e incisividad ofensiva cumplen muchos requisitos. Nota: C

    Para Rytting Kaneryd: Tras brillar en su primera temporada completa (2023-24) con dobles dígitos en goles y asistencias, su progresión se estancó. Un nuevo capítulo podría reavivar su llama. Si se concreta como lateral, su rendimiento en ese rol será clave. De todos modos, jugar en el Lyon, ocho veces campeón de Europa y finalista en dos de las tres últimas Champions, es una gran oportunidad. Nota: B

  • Manaka Matsukubo Chelsea signing 2026Harriet Lander/Chelsea FC

    3 de julio: Manaka Matsukubo (del North Carolina Courage al Chelsea)

    Para el North Carolina Courage: Esto supone un duro golpe. Solo Barbra Banda ha participado directamente en más goles en la NWSL esta temporada que Matsukubo, cuyos cinco goles y cuatro asistencias en nueve partidos han sido fundamentales para mantener a Carolina del Norte en puestos de play-off. El club acaba de fichar a la joven promesa inglesa Erica Parkinson, una centrocampista creativa que puede ayudar a llenar el vacío dejado por la internacional japonesa, pero aún tiene solo 18 años y su experiencia es limitada. Será interesante ver cómo reacciona el Courage ante esta marcha, aunque al menos han obtenido una compensación económica por Matsukubo, antes de que pudiera convertirse en agente libre a finales de este año. Nota: D

    Para el Chelsea: Tras su peor temporada goleadora en siete años, fichar una delantera era urgente, más aún con las salidas de Sam Kerr y Catarina Macario. Matsukubo puede jugar de 9, pero mide solo 1,55 m, así que probablemente no sea la solución definitiva, aunque aportará opciones arriba cuando se necesite. Lo más probable es que la futbolista de 21 años juegue en el centro del campo y se encargue de crear ocasiones para sus compañeras; su habilidad con el balón y su visión de juego serán muy útiles cuando el Chelsea se enfrente a defensas cerradas, algo habitual. Además, que una de las mejores jóvenes del mundo haya firmado un contrato de cinco años es una gran noticia. Nota: A

    Para Matsukubo: Tras brillar en la NWSL en 2025, este fichaje es un premio merecido. Llega a un club con mucha presión, pero su estilo encaja con lo que busca Sonia Bompastor y le permitirá crecer en la WSL y la Liga de Campeones. Aun así, su entendimiento con Lauren James, con la que comparte movimientos y espacios, debería ser inmediato. Nota: B+

  • Georgia Stanway Arsenal signing 2026Alex Burstow/Arsenal FC via Getty Images

    3 de julio: Georgia Stanway (del Bayern de Múnich al Arsenal)

    La marcha de Stanway es un golpe para el Bayern de Múnich. La internacional inglesa ha brillado durante cuatro años y será difícil de reemplazar. Sin embargo, el club lo sabía desde enero, así que ha tenido tiempo de sobra para planificar refuerzos en un centro del campo ya amplio. Es un revés, pero no catastrófico. Nota: D

    Para el Arsenal: Las Gunners dependían demasiado de Kim Little y Mariona Caldentey en el centro del campo, y Stanway resuelve ese problema. Con Kyra Cooney-Cross en la plantilla y la inminente llegada de Geraldine Reuteler, Renee Slegers tendrá opciones de calidad para rotar, dar descanso y reducir la dependencia de ciertas jugadoras. Stanway aporta experiencia, talento y versatilidad en la búsqueda del primer título de la WSL en ocho años. Nota: A

    Sobre Stanway: Llegó al Bayern para relanzar su carrera tras un final decepcionante en el Manchester City y lo logró, convirtiéndose en pieza clave de Inglaterra y una de las mejores centrocampistas del mundo. Ahora regresa a casa para jugar en la mejor liga de Europa, la WSL, con un equipo que el año pasado ganó la Liga de Campeones. Es el trofeo que se le resiste y quizá tenga más opciones de ganarlo con este fichaje, dada la reciente trayectoria del Arsenal en la UWCL, aunque los títulos nacionales no le resulten tan fáciles como en Múnich. Nota: B

  • Nicole Anyomi London City Lionesses signing 2026Getty Images

    2 de julio: Nicole Anyomi (del Eintracht de Fráncfort al London City Lionesses)

    Para el Eintracht de Fráncfort: Este verano será clave. Anyomi, autora de 13 goles y 6 asistencias en 20 partidos de Bundesliga, es una de las cuatro jugadoras que se marchan gratis y la más difícil de reemplazar. El club hace bien las cosas fuera del campo y ha terminado tercero en las últimas cinco temporadas, clasificándose siempre para Europa. Retener a jugadoras como Anyomi es clave, aunque su historial de fichajes invita al optimismo: deberá volver a acertar para minimizar el impacto. Nota: D

    Para las London City Lionesses: Si London City quiere pelear por los primeros puestos de la WSL y avanzar en las competiciones nacionales, necesita más jugadoras decisivas en el último tercio del campo, pues solo una futbolista de la plantilla alcanzó dobles dígitos en goles y asistencias la temporada pasada. Sus números en la 2025-26 doblan los de cualquier compañera salvo Freya Godfrey, y se espera que mantenga ese nivel en Inglaterra. ¿Es la jugadora ideal para el estilo de Eder Maestre? Quizá no, pero es una amenaza constante que aporta algo diferente. Nota: B

    Para Anyomi: Antes del verano se rumoreaba que clubes más importantes, como Bayern de Múnich, PSG y Paris FC —que sí jugarán la Liga de Campeones— seguían a Anyomi. No obstante, el éxito copero no está descartado para el conjunto inglés, sobre todo con los cambios previstos en la Copa de la Liga, y aquí tendrá más garantías de brillar en un proyecto ilusionante con grandes nombres. Nota: B-

  • Erica Parkinson North Carolina Courage signing 2026Katie Schroeck/North Carolina Courage

    1 de julio: Erica Parkinson (del Valadares Gaia al North Carolina Courage)

    Valadares Gaia sabía que retener a Parkinson era difícil, así que su marcha, sin compensación económica, es un golpe duro. Al menos, Valadares logró llegar a la final de la Taca de Liga este año y consiguió dos top 5 consecutivos en la Liga BPI. Nota: D

    Para el North Carolina Courage: Parkinson es una de las jóvenes con más talento del mundo y el Courage no solo la fichó, sino que le ofreció un contrato de tres años con opción a un cuarto. El equipo ha tenido un buen inicio en la NWSL, pero a veces le faltó creatividad, algo que Parkinson puede solucionar. El técnico Mak Lind, ex del Hacken, ya ayudó a varias jóvenes promesas a dar el salto, como la nueva delantera del Real Madrid, Felicia Schroder, así que parece el guía ideal para que Parkinson siga creciendo. Nota: A

    Para Parkinson: Se une a un equipo dirigido por un técnico experto en jóvenes talentos, lo que es ideal para ella. El Courage tiene la tercera plantilla más joven de la liga, pero cuenta con veteranas que pueden guiarla. La NWSL, más exigente y distinta en estilo, le obligará a mejorar aspectos de su juego. Un excelente primer paso. Nota: A

  • Andrea Medina Man Utd Women signing 2026Manchester United via Getty Images

    1 de julio: Andrea Medina (del Atlético de Madrid al Manchester United)

    Para el Atlético: Es una pena que el Atlético pierda a Medina gratis; esta jugadora de 22 años ha crecido mucho en el club en cuatro años. No será fácil reemplazar su regularidad y liderazgo. Una baja dura que refleja la realidad del Atlético, quinto en la Liga F pese a su buena Champions. Nota: F

    Para el United: Medina ha jugado sobre todo como lateral izquierda, pero su fichaje sugiere que será central con más regularidad, posición que ya ocupó al final de su etapa en el Atlético. El United ya tiene una gran opción en el lateral izquierdo, Anna Sandberg, y la llegada de Medina añade profundidad detrás de la internacional sueca y otra alternativa en el centro de la defensa. En el Atlético jugó sobre todo en el centro de una defensa de tres, mientras que el United usa cuatro atrás, así que será interesante ver su adaptación. La profundidad de plantilla era clave para las Red Devils en este mercado; Medina aporta eso, versatilidad, calidad y margen de mejora. Nota: A

    Para Medina: Es un nuevo paso en su carrera en progresión. Tras consolidarse en la Liga F con el Betis y luego en el Atlético, ahora llega a quizá la mejor liga del fútbol femenino y a un equipo de la parte alta. Resulta interesante ver cómo encajará. Todo indica que alternará entre el centro de la zaga y el lateral izquierdo, lo que le permitirá seguir creciendo en esa posición. El tiempo dirá si le va mejor allí o en un rol más abierto, especialmente en una defensa de cuatro. Nota: B+

  • Sam Kerr Gotham 2026 announcementDevon Cafaro/Gotham FC

    29 de junio: Sam Kerr (del Chelsea al Gotham)

    En el Chelsea: Durante un tiempo, la salida de Kerr del Chelsea pareció inevitable. Tras 20 meses de baja por lesión, al inicio de la 2025-26 le costó entrar en el once de Sonia Bompastor, que prefería otras opciones en la delantera. Pero, después de la Copa de Asia, encadenó siete goles en siete partidos. A sus 32 años no era la solución a largo plazo en la delantera, pero ¿podría haber firmado un contrato corto, dada la incertidumbre en la posición? Quizá no, pues siempre habría demanda de Kerr en otros clubes. Habría sido mejor que las Blues la retuvieran, aunque aún así necesitarían más refuerzos. Nota: C

    Para el Gotham: A pesar de estar en puestos de play-off en las primeras semanas de la NWSL, el equipo ha marcado solo 12 goles en 11 partidos, uno de los peores registros de la liga. La llegada de Kerr debería solucionar ese problema. Esther González fue prolífica en años anteriores, pero ahora atraviesa un bache, así que no extraña que Juan Carlos Amoros haya fichado a otra delantera de primer nivel en cuanto estuvo disponible. Gran movimiento para un equipo que debe marcar más si quiere revalidar el título de la NWSL. Nota: B

    Para Kerr: Tras una temporada irregular en el Chelsea y tan pronto después de una lesión larga, necesita jugar con regularidad, sobre todo de cara al Mundial del año que viene. ¿Será titular en el Gotham? ¿O compartirá el puesto con González? Los minutos no están garantizados como en otros equipos, pero Kerr tiene calidad y podrá demostrarla, sobre todo con González en baja forma y un estilo de juego que le sienta mejor. Además, el fichaje tiene sentido por motivos personales: ella y su pareja, Kristie Mewis, acaban de tener un hijo, y la familia de Mewis vive en Massachusetts, cerca de Nueva York. Nota: B

  • Felicia Schroder Hacken Women 2026Getty Images

    23 de junio: Felicia Schroder (del Hacken al Real Madrid)

    La Damallsvenskan sueca funciona como una cantera: forma talento joven y luego lo vende a ligas más poderosas. ElHacken sabía que no podría retener a Felicia Schroder eternamente, y menos tras marcar 30 goles la temporada pasada. Aun así, el club aprovechó al máximo su etapa con la joven. Schroder guió al Hacken a su primer título liguero en cinco años y a ganar la primera Europa Cup, antes de marcharse por unos 1,5 millones de euros (1,3 millones de libras/1,7 millones de dólares). Su marcha es un golpe, pero el club sueco sale ganando. Nota: B

    Para el Real Madrid: ¿es señal de que, por fin, Las Blancas muestran la ambición necesaria para recortar distancias con el Barcelona? El equipo ha sido criticado por su falta de empuje y por quedar segundo en España, mientras estrellas como Olga Carmona, Esther González, Caroline Weir y Naomie Feller se marchaban. Sin embargo, invertir una gran suma de dinero en una de las mejores jugadoras jóvenes del mundo representa un posible cambio de rumbo. Schroder es una estrella y da todas las señales de poder replicar ese nivel al dar un paso adelante, aportando los goles necesarios a un equipo que careció de esa consistencia por parte de una delantera centro la temporada pasada. También tiene potencial para mejorar y, al igual que con Linda Caicedo, el Real espera que se convierta en una jugadora de talla mundial en Madrid. Nota: A

    Para Schroder: Aunque se critique al Madrid, la decisión le conviene. Será la delantera titular, jugará en una liga de primer nivel y disputará la Liga de Campeones con presión moderada. Además, el club cuenta con una buena trayectoria en la formación de jóvenes, como demuestra Caicedo. Pese a algunas bajas, el plantel que la acompañará no es malo y resultará interesante ver su conexión con la colombiana. Nota: B+

  • Mary Earps London City LionessesLondon City Lionesses

    19 de junio: Mary Earps (del París Saint-Germain a las London City Lionesses)

    Para el PSG: fichaje poco exitoso. Earps llegó como una de las mejores porteras, pero no mantuvo su nivel y cometió errores destacados. Además, el club atravesó una crisis con salidas de jugadoras clave, derrotas importantes y cambios en el cuerpo técnico, por lo que su marcha no sorprende. Nota: C

    Para el London City: El club terminó su primera temporada en la WSL con solidez, pero necesitaba mejorar la portería. Entre las guardametas con al menos 750 minutos, Elene Lete registró el segundo peor porcentaje de paradas, encajando 6,8 goles más de los esperados, la peor marca de la división. Earps, con más experiencia, puede aportar estabilidad y enseñar a la joven Lete. ¿Recuperará Earps su mejor nivel en Inglaterra? El London City lo espera. De momento, el fichaje es un paso lógico para reforzar la portería. Nota: B

    Para Earps: Si quiere recuperar su mejor nivel de forma constante, alejarse del circo del PSG no es mala idea. Aunque la exinternacional inglesa ha destacado lo aprendido en Francia, el PSG resulta caótico y vive a la sombra del Lyon. Earps confía en que el ambicioso entorno del London City le ayude a recuperar su mejor nivel y, de paso, disfrutar de un buen contrato en la recta final de su carrera. Nota: B

  • Caroline Weir Real Madrid Women 2025-26Getty Images

    16 de junio: Caroline Weir (del Real Madrid al Lyon)

    Para el Real Madrid: un indicador de en qué punto se encuentra el proyecto del equipo femenino. Weir, fichada en 2022, es quizá la mejor jugadora que ha vestido la camiseta de Las Blancas, con un impacto constante. Sin embargo, se marcha sin títulos tras cuatro años en la capital, con el Madrid aún lejos del Barcelona en lo nacional y un escalón por debajo de la élite europea. Para retener talentos como el suyo, el club debe mejorar. Su marcha será una enorme pérdida. Nota: F

    Para el Lyon: Fichaje fantástico y gratuito del subcampeón de la Liga de Campeones. Su capacidad para decidir partidos clave y su enorme experiencia pueden ayudar a un Lyon que lleva cuatro años sin ganar la Champions. Además, con la salida de Lindsey Horan, refuerza un centro del campo que ya era fuerte. Nota: A

    Para Weir: Tras brillar en Madrid sin títulos, merece este fichaje que le permita ganar trofeos. Ya jugó en Arsenal y Manchester City, y ahora puede dar un salto de nivel en el ocho veces campeón de Europa. Además, dada la exposición del Lyon en competiciones europeas, debería recibir el reconocimiento que merece. Nota: A

  • Beth Mead Man City unveiling 2026Manchester City FC

    12 de junio: Beth Mead (del Arsenal al Manchester City)

    Aunque el Arsenal esperaba renovar a Mead, no pudo igualar la oferta de Manchester City. Aunque no fue titular indiscutible la pasada temporada, la internacional inglesa siguió siendo muy eficaz y aportó mucho tanto con el balón como sin él a las dos veces campeonas de Europa. Sin embargo, el Arsenal no pudo igualar la duración del contrato que ofrecía el Manchester City, lo que supuso una despedida no deseada. Encontrar una sustituta a su altura será clave este verano, ya que con este traspaso se han ido del norte de Londres mucha creatividad y capacidad goleadora. Nota: D

    Para elManchester City: Las bandas ya están cubiertas, así que el fichaje sorprende. Un contrato de tres años a una jugadora que acaba de cumplir 31 también llama la atención. Sin embargo, Mead lleva años rindiendo a un alto nivel y aporta fiabilidad, experiencia y mentalidad ganadora a las nuevas campeonas de la WSL. Si el City quiere volver a competir por los títulos nacionales la próxima temporada, necesita una plantilla más amplia, ya que también se avecina el regreso a la Liga de Campeones. Mead, capaz de jugar en toda la línea de ataque, aporta precisamente eso. Nota: B

    Para Mead: Con el Mundial del año que viene en mente, los minutos serán clave para que aporte lo mejor de sí con Inglaterra en Brasil —si se clasifican—. Aunque la competencia en ataque es alta, la rotación le brindará minutos si el equipo de Andree Jeglertz disputa cuatro competiciones, lo que le permitirá ganarse un lugar en el once. Además, a nivel personal, firma un contrato de tres años con un club de primer nivel y se reencuentra con Vivianne Miedema. Nota: B

  • Katie McCabe Chelsea 2026-27Getty Images

    1 de junio: Katie McCabe (del Arsenal al Chelsea)

    La gestión del Arsenal sobre el contrato de McCabe fue confusa. A pesar de ser una jugadora clave y una solución habitual a los problemas que planteaban las lesiones —tal es su versatilidad—, los Gunners estaban dispuestos a dejar marchar a la capitana de Irlanda, quien, como era de esperar, despertó un gran interés a medida que se acercaba el verano. Luego dieron un giro de 180 grados y le ofrecieron un nuevo contrato, aunque The Athletic informó de que «era para un papel muy específico en el equipo de cara al futuro», por lo que la jugadora optó por un nuevo reto. La llegada de la lateral del Barcelona Ona Batlle mitiga el golpe, pero es difícil no pensar que los Gunners se arrepentirán de haber dejado marchar a McCabe y su versatilidad, que resolvió problemas en varias posiciones la temporada pasada, sobre todo porque ahora ella aprovechará eso para reforzar a un rival directo. Nota: D

    Para el Chelsea: Fichaje fantástico, sobre todo porque se lo arrebató al Manchester City, nuevo campeón de la WSL. Las Blues probaron a Niamh Charles, Sandy Baltimore y Veerle Buurman en la izquierda, pero ninguna es lateral natural. La llegada de McCabe permite a Baltimore avanzar a su puesto ofensivo y a Buurman centrarse en la defensa, donde destaca. Charles, que ahora fichará por el City, es buena, pero McCabe es una de las mejores en esta posición, por lo que mejorará el once de las Blues. Nota: A

    Para McCabe: Muchos aficionados del Arsenal están consternados por su fichaje con un rival directo, tras once años como leyenda gunner. Pero a sus 30 años, esta es una oportunidad para sumarse a otro grande con ambiciones. Encaja a la perfección en el Chelsea, será titular y podrá ganar títulos si el club supera la última temporada decepcionante. Dado que no estaba contenta con su rol en el Arsenal, este es un paso adelante. Nota: B