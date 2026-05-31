El sábado por la noche, el Chelsea echó sal en la herida del Arsenal. Tras el 1-1 en el Puskas Arena y el fallo de Gabriel en la tanda de penaltis, que dio el título al gigante francés, la cuenta de los Blues se burló del fracaso de los Gunners en su búsqueda del primer título de la Liga de Campeones.

Mientras los jugadores del Arsenal aún digerían la derrota, las cuentas oficiales del Chelsea publicaron un anuncio de sus visitas guiadas al estadio con el provocador eslogan «Ven a visitar la Casa de los Trofeos de Londres». La publicación mostraba el trofeo de la Liga de Campeones en un lugar destacado, como recordatorio de que los Blues son el único club de la capital que lo ha ganado, en 2012 y 2021.







