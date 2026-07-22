Para el Newcastle: un cambio de estrategia revelador. El club luchó por retener a Alexander Isak el verano pasado, pero al final le dejó fichar por el Liverpool. Habría sido mejor dejarle marchar cuanto antes, pues su situación perjudicó a Eddie Howe y a la plantilla. Ahora han vendido rápido a otro delantero descontento, Gordon, por una cifra fantástica. Es trabajador y versátil, pero nunca ha demostrado valer los 69 millones de libras que costó. El reto es reinvertir ese dinero con acierto, algo que ya fallaron con Isak, y atraer talento este verano. Los Magpies ya no pueden ofrecer la Champions League a nuevos fichajes, y su pobre 12.º lugar en la Premier, sumado al deseo de Gordon de seguir a Isak y abandonar St. James’ Park, muestra que el club no es una amenaza para la élite inglesa bajo unos propietarios saudíes cada vez más desinteresados. Nota: B-

Para el Barcelona: Una señal preocupante. El club, que llevaba tiempo sin poder invertir por sus problemas financieros, gastó 80 millones en Gordon nada más sanear sus cuentas. El internacional inglés, capaz de jugar en cualquier posición de la delantera y de presionar sin pausa —a diferencia de Marcus Rashford—, aportará profundidad. Por eso Hansi Flick aprobó su fichaje. Es innegable que el Barça ha pagado de más. Es cierto que Gordon podría brillar en el Mundial y que marcó 10 goles en la Liga de Campeones esta temporada, pero seis fueron ante Qarabag y Union Saint-Gilloise, y la mitad de penalti. En la Premier marcó solo 12 goles en 60 partidos, cifra más cercana a su media real. Aunque Gordon puede dar a Flick lo que busca en un extremo y cobra menos que Rashford, había alternativas más baratas, lo que confirma que el Barça ha vuelto a gastar de más. Nota: C+

Para Gordon: El sueño se cumple. A pesar de su irregularidad en la Premier, sobre todo en los últimos dos años, por fin ficha por un grande. Él admitió que se ilusionó con el Liverpool de su infancia y que luego pareció cerca del Bayern. Sin embargo, los bávaros, como era de esperar, se echaron atrás ante el precio de venta, y ahí radica el gran reto al que se enfrenta ahora Gordon. La posible llegada de Julián Álvarez le restaría protagonismo, pero seguirá bajo enorme presión para justificar su fichaje, ya que el Barça no ha pagado 80 millones de euros por un jugador de reparto. Deberá ganarse un puesto en un equipo lleno de estrellas, y eso no es fácil. Basta ver a Rashford, ahora prescindible pese a sus 28 goles y asistencias en su debut. Aun así, Gordon puede considerarse afortunado: dejará a Anthony Elanga para jugar al lado de Lamine Yamal. Nota: A

Mark Doyle