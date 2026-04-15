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El Chelsea decide el futuro de Liam Rosenior cuando las esperanzas de los Blues en la Liga de Campeones están en juego
La directiva mantiene la confianza a pesar de la mala racha
Según The Athletic, el Chelsea mantendrá a Rosenior pese a no lograr el quinto puesto que da acceso a la próxima Liga de Campeones. La decisión llega en un momento delicado: malos resultados y las críticas de los jugadores veteranos a la directiva han ensombrecido su nombramiento a mitad de temporada.
Rosenior lleva solo tres meses al mando y, aunque la mala racha suele provocar decisiones rápidas en el oeste de Londres, la directiva prefiere la estabilidad. El Chelsea solo ha ganado uno de sus últimos seis partidos, pero todo indica que el exentrenador del Hull City sigue siendo el hombre adecuado para liderar el proyecto a largo plazo, con o sin Liga de Campeones la próxima temporada.
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La clasificación europea, en el aire
El margen de error del Chelsea es mínimo al acercarse al final de la temporada. Los Blues están a cuatro puntos del Liverpool, quinto en la Premier League, pero la tabla detrás de ellos se aprieta. Su irregularidad se nota: solo les separan tres puntos del undécimo, el Bournemouth.
Muchos aficionados, temerosos de ver al equipo anclado en la zona media, mantienen una actitud de espera. Rosenior no llegó para eso, y la amenaza de quedarse fuera de Europa sigue siendo real si no se detiene la caída liguera.
Planificación para el mercado de fichajes de verano
Rosenior ha participado en las conversaciones sobre la próxima temporada, lo que indica que su puesto es seguro y que la estrategia de fichajes se adapta a sus necesidades, alejando la idea de su salida.
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La FA Cup ofrece una oportunidad de redención
La FA Cup aún puede salvar la temporada, pero el camino a Wembley es difícil. El 26 de abril se medirán al Leeds en semifinales; en Liga no lo han vencido (derrota 3-1, empate 2-2).
Si superan esa eliminatoria, probablemente les aguardaría una final complicada contra el Manchester City, que ya les venció 3-0 el domingo. Quedarse fuera de los cinco primeros y sin título pondría al técnico bajo un enorme escrutinio y pondría a prueba la determinación de la directiva de respaldarlo.