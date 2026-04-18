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Liam Rosenior Chelsea Man Utd GFXGOAL
Krishan Davis

Traducido por

¡El Chelsea debe reaccionar ya! El renacido Manchester United ampliará la brecha si Liam Rosenior no detiene esta crisis

Opinion
Chelsea
L. Rosenior
Manchester United
Premier League
FEATURES
Chelsea vs Manchester United
M. Carrick

La temporada del Chelsea pende de un hilo, aunque sus últimas actuaciones no lo reflejen. Eliminado de Europa y sin ganar en la liga desde hace más de seis semanas, su campaña se hunde en la mediocridad en el peor momento, y una derrota ante el renovado Manchester United el sábado podría sumir a los Blues en una caída libre total.

El prometedor inicio del Chelsea bajo Liam Rosenior ya parece un recuerdo lejano. Aunque llegar a semifinales de la FA Cup fue un respiro —gracias a sorteos favorables en quinta ronda y cuartos—, la primavera ha sido dura en Stamford Bridge.

Desde su último triunfo liguero ante el Aston Villa el 4 de marzo, los Blues han sido eliminados de la Liga de Campeones por el París Saint-Germain con un global de 8-2 y han perdido sus tres partidos de liga contra Newcastle, Everton y Manchester City por un marcador acumulado de 7-0, encajando tres derrotas consecutivas en la Premier sin marcar por primera vez en 28 años.

Esa racha ha dejado al Chelsea a siete puntos del Manchester United, que visita Stamford Bridge el sábado y ya tiene casi garantizado el puesto entre los cinco primeros. Para los ‘Blues’ es un partido que deben ganar, el primero de varios duelos clave para no quedarse descolgados a corto y largo plazo.

  • Paris Saint-Germain FC v Chelsea FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Quedarse atrás

    A Rosenior no le costará infundir la urgencia que ha faltado en las últimas actuaciones de su equipo cuando Michael Carrick traiga a los Red Devils al oeste de Londres. El éxito de su temporada podría depender de ello.

    La derrota 3-0 del domingo ante el City deja al Chelsea más cerca del undécimo, el Bournemouth, que del quinto, el Liverpool, último puesto de Champions. El United, pese a sumar solo siete de los últimos 15 puntos, mantiene margen sobre los Blues.

    Los Reds de Arne Slot aún están a tiro, pero si el Chelsea pierde el sábado y los demás resultados le son desfavorables, podría caer a la zona media de la tabla.

    Además, el atribulado conjunto londinense aún visitará a Brighton, Liverpool y Tottenham, y cerrará la campaña en el Stadium of Light de Sunderland, lo que complica aún más su recta final.

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  • HIC 2:1 Frank Lampard

    Déjà vu en Stamford Bridge

    El declive del Chelsea se produce en medio de fuertes turbulencias fuera del campo. Durante el parón internacional de marzo, Enzo Fernández coqueteó en público con fichar por el Real Madrid, mientras que Marc Cucurella criticó la destitución de Enzo Maresca y la gestión del club. Esta situación no ha ayudado al actual entrenador, y Fernández ha sido sancionado con dos partidos de suspensión.

    Lo más preocupante es que, en los últimos años, el Chelsea ya vivió un escenario parecido en esta misma etapa de la temporada: En abril de 2023, el icono Blue Frank Lampard reemplazó de forma interina a Graham Potter y solo ganó uno de nueve partidos de Liga, además de una eliminación de la Champions a manos del Real Madrid, lo que llevó al equipo del 11.º al 12.º puesto. Entonces se instaló una apatía profunda y a menudo tóxica entre jugadores y aficionados.

    Fuera del campo se rumoreaba que varios jugadores querían marcharse, y así fue: ese verano se marcharon Kai Havertz, Mason Mount, Christian Pulisic y muchos más.

    Ahora, con los Blues a solo tres puntos del undécimo lugar, la sensación de déjà vu es evidente: Rosenior ya suma las mismas derrotas que Potter tras 21 partidos y los abucheos contra el City recuerdan a aquella vieja toxicidad.

  • Fulham v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    ¿Te quedas o te vas?

    A pesar de las críticas, la directiva del Chelsea no planea terminar su último proyecto. Parece haber aprendido de la crisis provocada por el cese de Potter hace tres años.

    Según The Athletic, el puesto de Rosenior está a salvo aunque no consiga terminar entre los cinco primeros, algo cada vez más difícil. El técnico inglés ha reconocido su participación en la planificación del mercado de fichajes de verano y se informó antes de que su puesto no se revisará hasta que haya completado una temporada entera, como ocurrió con Mauricio Pochettino y Maresca.

    No obstante, la situación podría revisarse si el equipo falla en clasificarse para la Champions y, además,pierde la final de la FA Cup ante el City, o si, peor aún, se queda sin billete europeo, algo que, según los rumores, no estarían dispuestos a aceptar.

  • Everton v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    «Tengo que ganar ahora mismo»

    Rosenior es consciente del desafío que afronta y, recordando una famosa frase de Potter, insiste en que necesita más tiempo para «crear algo muy especial» tras la dura derrota ante el City. Desde su llegada, el Chelsea ocupa el noveno puesto en la clasificación.

    «Obviamente, estoy aquí y necesito ganar ahora», afirmó. «Este es un club enorme. Cuando llegué, nunca pedí mucho tiempo porque entiendo sus tradiciones e historia.

    Quiero ese tiempo porque estoy convencido de que, en ese plazo, se puede crear algo muy especial. Pep Guardiola o Jürgen Klopp, cuando ganaron sus títulos con el Liverpool, tuvieron un año para ordenar todo. Yo llegué en enero.

    «No es una excusa, es una realidad. Pero debo ganar ahora y en eso me centraré».

  • Michael Carrick Getty

    El cambio de guardia

    Más allá del juego del Chelsea y de la incertidumbre interna, el repunte del Manchester United dirigido por Carrick complica las cosas a Rosenior y su plantilla. El discreto técnico interino ha llevado a los Red Devils a la zona europea a falta de seis partidos, pese a su reciente bache.

    En las últimas temporadas, los Blues aprovecharon los altibajos del United, el Tottenham, el Newcastle y el Aston Villa para mejorar su posición en la liga, pero ahora no podrán hacerlo.

    La mala racha del conjunto londinense lo acerca a la zona media, mientras los Spurs luchan por no descender. Si este es el inicio de un nuevo orden, con Villa siete puntos arriba en cuarto lugar, Chelsea debe reaccionar pronto o quedará atrás.

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    Un problema de larga duración

    El Chelsea se alegra de que el Manchester United no haya aprovechado su última derrota: los hombres de Carrick cayeron sorpresivamente ante el Leeds en Old Trafford el lunes, por lo que la diferencia se mantiene en siete puntos en lugar de diez. Sin embargo, si no ganan el sábado, los Blues perderán toda opción de alcanzar a sus rivales y prácticamente dirán adiós a terminar entre los cinco primeros.

    El United, con el regreso a la Champions casi garantizado, podrá reforzarse este verano tras algunas incorporaciones tardías pero acertadas.

    Los rumores de descontento en Stamford Bridge apuntan a otro verano de grandes cambios, pero sin Champions el club difícilmente podrá fichar a jugadores de renombre como Julián Álvarez, Morgan Rogers o Adam Wharton.

    Quedarse atrás, tanto a corto como a largo plazo, es un riesgo real, por lo que ganar el sábado es imprescindible.

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