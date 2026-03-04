Goal.com
El Chelsea corre un peligro real de echar por tierra toda su temporada, ya que los Blues de Liam Rosenior, con su mal comportamiento, se enfrentan a dos semanas decisivas para la campaña

El entrenador del Chelsea, Liam Rosenior, apenas pudo contener su frustración después de que su equipo encajara un gol en el minuto 93 que supuso el empate contra el Burnley en Stamford Bridge el 21 de febrero, solo tres días después de desperdiciar una ventaja de 2-0 en casa contra el Leeds United. «Hemos tirado por la borda cuatro puntos en dos partidos en casa», se quejó el técnico de los Blues en la rueda de prensa posterior al partido.

«Hay demasiados casos, incluso desde que estoy aquí, en los que hemos encajado goles por falta de concentración o de responsabilidad: contra el Wolves fuera de casa, contra el Crystal Palace fuera de casa, contra el Leeds en casa, contra el Burnley hoy. Y no es suficiente para un club de este nivel que yo venga y diga que fuimos el mejor equipo. Tenemos que ganar partidos. Pero sé cuál es la respuesta y la abordaremos durante la semana». 

Sin embargo, sea lo que sea lo que Rosenior les dijo a sus jugadores, no funcionó, porque los pirómanos de la Premier League volvieron a atacar el domingo en el Emirates.

    «La configuración táctica fue buena».

    El Chelsea no jugó especialmente bien en el norte de Londres, pero tampoco lo hizo el Arsenal. A decir verdad, fue un partido horrible, pero en el que los visitantes deberían haber conseguido al menos un empate, si no la victoria.

    Puede que no lograran ni un solo tiro a puerta durante los primeros 45 minutos, pero, tras recibir un regalo en forma de empate en el tiempo de descuento de la primera parte por parte de Piero Hincapie, el Chelsea tomó el control del partido tras el descanso. Tuvo más posesión (61-39 %), más tiros (6-4), más ocasiones claras (3-2) e incluso más saques de esquina que el equipo local (7-2).

    Sin embargo, en tres minutos, todo cambió. Primero, el Chelsea encajó el segundo gol a balón parado de la tarde. A continuación, Pedro Neto se lanzó a una entrada totalmente innecesaria sobre Gabriel Martinelli, a pesar de que ya tenía una tarjeta amarilla por protestar al árbitro tras un cabezazo perfectamente legítimo de Jurrien Timber a la salida de un córner de Declan Rice.

    Aun así, el Chelsea, con 10 hombres, amenazó con empatar en los últimos compases, lo que no hizo más que aumentar la frustración de Rosenior cuando sonó el pitido final.

    «Creo que la táctica fue buena», declaró el exentrenador del Estrasburgo a Sky Sports. «El Arsenal no nos causó ningún problema hasta las jugadas a balón parado».

    Y tenía razón. Sin embargo, Rosenior también era muy consciente de que todos los aspectos positivos de la actuación se vieron completamente eclipsados por dos aspectos negativos muy evidentes. 

    «Cada vez es alguien diferente».

    Tras la costosa expulsión de Wesley Fofana contra el Burnley, Rosenior se apresuró a señalar que era la primera tarjeta roja de su mandato. Sin embargo, la expulsión sin sentido de Neto en el Emirates dejó claro que la falta de disciplina sigue siendo un problema monumental para los Blues.

    Recordemos que este es un equipo que terminó último en la clasificación de juego limpio en 2022-23, penúltimo en 2023-24 y que ahora está a solo dos tarjetas rojas de igualar el récord histórico de una sola temporada de la Premier League (10).

    Dado que Rosenior solo asumió el cargo en enero, es difícil no sentir cierta simpatía por él. Él no creó la cultura de la petulancia en Stamford Bridge. Tampoco es responsable de reunir a un grupo de jugadores muy jóvenes, inexpertos e inmaduros, desprovistos de veteranos sabios o líderes auténticos. El problema está muy arraigado y, por lo tanto, será difícil de resolver.

    «Hay que mejorar», admitió Rosenior el lunes. «Mi trabajo consiste en crear una cultura de responsabilidad en la que no pasa nada si cometes un error, pero tienes que reconocerlo y no volver a cometerlo. Hay que elegir a los jugadores que están mejorando. No puedo pasar la temporada con una tarjeta roja cada dos o tres partidos».

    El capitán Reece James se hizo eco de esos sentimientos y señaló que no es como si hubiera un único culpable. Las nueve tarjetas rojas que ha recibido el Chelsea esta temporada en todas las competiciones han sido para jugadores diferentes.

    «Cada vez es alguien diferente», se lamentó James. «Tenemos que revisarlo internamente. Porque es un problema. Jugamos en la liga más difícil del mundo: 11 contra 11 es difícil, 11 contra 10 es aún más difícil, independientemente de contra quién juegues».

    Dificultades en las jugadas a balón parado

    James también estaba molesto porque el Chelsea había encajado dos goles de los cinco córners que había sufrido en el Emirates, teniendo en cuenta que habían pasado los siete días anteriores trabajando en la defensa de las jugadas a balón parado.

    «Cuando el marcador estaba 1-1 en la segunda parte, tuvimos una media ocasión para poner el 2-1 y su portero hizo una buena parada», declaró el internacional inglés a Sky. «Luego, ellos consiguieron un córner en el otro extremo y lograron marcar. Y así es el fútbol ahora en 2026: el 90 % de los goles probablemente sean a balón parado y ellos son probablemente uno de los líderes en cuanto a goles a favor y en defensa».

    Como demostraron contra el Arsenal, el Chelsea es experto en crear caos a partir de los córners, pero el partido también puso de manifiesto que no son tan buenos a la hora de defenderlos.

    «Es algo clave en lo que tenemos que trabajar», reconoció Rosenior. «He asumido más responsabilidad en ese aspecto durante la última semana, ya que sé que es algo que hay que mejorar».

    No se equivoca. El Chelsea ha encajado 14 goles a balón parado esta temporada, lo que explica en parte por qué solo el West Ham (20) ha perdido más puntos desde posiciones ganadoras que los Blues (19).

    Defensa débil

    Por supuesto, al Chelsea le resultaría mucho más fácil lidiar con los lanzamientos a balón parado y los saques de banda largos si no tuviera un centro tan débil.

    Los propietarios del club han gastado una cantidad de dinero sin precedentes desde que tomaron el control en 2022, pero aún no han fichado a ningún central de talla mundial. El lesionado Levi Colwill es sin duda un defensa con un gran potencial, pero la obsesión enfermiza del Chelsea por fichar a jóvenes se resume quizás mejor en el hecho de que cedieron a Trevoh Chalobah al Crystal Palace en el verano de 2024, tras considerarlo prescindible ante la afluencia de defensas en Stamford Bridge, para luego recuperarlo seis meses después. 

    Aparentemente, Chalobah fue recuperado para paliar una crisis de lesiones, pero, como ha quedado claro desde entonces, también era mejor que cualquiera de los otros muchos centrales que habían comprado por sumas ridículas.

    El Chelsea también ha fichado a una sucesión de porteros en los últimos tres años y, sin embargo, Robert Sánchez, culpable del gol de la victoria de Timber el domingo, es el mejor portero de la plantilla, lo que supone una crítica demoledora a la política de fichajes del BlueCo. 

    Los malos resultados de Palmer

    Sin embargo, el Chelsea ha hecho algunas buenas compras. Moisés Caicedo es el mejor centrocampista defensivo de la Premier League, mientras que Cole Palmer es posiblemente el centrocampista ofensivo más peligroso. O al menos lo fue durante un tiempo.

    El rendimiento de Palmer ha caído en picado en los últimos 18 meses y, aunque sus seguidores señalarán el hecho de que dio la talla con el Chelsea cuando más importaba la temporada pasada, en las finales de la Conference League y del Mundial de Clubes, lo cierto es que ha marcado nueve goles en la liga en el último año, seis de ellos de penalti.

    Es evidente que el cansancio es un factor que influye en el bajo rendimiento de Palmer y que, sin duda, contribuyó a la lesión en la ingle que limitó gravemente su tiempo de juego durante la primera mitad de la actual campaña. Sin embargo, sean cuales sean las causas, las consecuencias del bajón de Palmer pueden ser devastadoras para el Chelsea.

    Es su jugador estrella en los partidos importantes y, sin embargo, el domingo pasó casi desapercibido en el Emirates, sin crear ni una sola ocasión y con un solo disparo fuera de la portería durante los 85 minutos que estuvo en el campo. Rosenior reveló después que Palmer había estado lastrado por un pequeño «golpe», pero, sea cierto o no, lo que está dolorosamente claro es que el Chelsea necesita desesperadamente que su número 10 aparezca el miércoles en Birmingham. 

    De hecho, se podría argumentar fácilmente que ni el Chelsea ni el Aston Villa pueden permitirse perder su colosal enfrentamiento entre los cinco primeros, y tal vez incluso en sentido literal.

    «Nos va a salir caro».

    La frustración del Villa con las regulaciones financieras de la Premier League está bien documentada en este momento, y no volver a la Champions League sería un duro golpe para las esperanzas de Unai Emery de reforzar su plantilla, bastante débil, este verano.

    El Chelsea, por su parte, insiste en que la situación en Stamford Bridge no es tan precaria como podrían sugerir las mayores pérdidas antes de impuestos de la historia del fútbol inglés. Sin embargo, como subrayan los últimos datos de la UEFA, los Blues no generan tanto dinero con la venta de entradas, la actividad de los días de partido, los acuerdos comerciales y la comercialización como el Liverpool, el Manchester City y el Manchester United, lo que significa que la clasificación para la Liga de Campeones es de suma importancia.

    Sin embargo, no va a ser fácil, sobre todo para un equipo que lleva tres partidos sin ganar en la liga y que, tras enfrentarse al Villa en un partido decisivo, deberá enfrentarse al Newcastle (en casa), al Everton (fuera), al City y al United (ambos en casa) en las próximas seis semanas. Por lo tanto, Rosenior podría intentar dejar fuera a algunos de sus hombres clave en el complicado partido de la FA Cup del sábado contra el Wrexham, sobre todo porque no será posible dar descanso a los jugadores en ninguno de los dos partidos de los octavos de final de la Liga de Campeones que se disputarán este mes contra el París Saint-Germain.

    Por el lado positivo, dos jugadores importantes están a punto de regresar tras sus lesiones: Marc Cucurella y Estevao. El primero podría incluso estar en condiciones de enfrentarse al Villa, que, hay que reconocerlo, tampoco está en su mejor momento, con solo dos victorias en sus últimos siete partidos de liga, lo que le ha hecho caer fuera de la lucha por el título y entrar de lleno en una batalla monumental por terminar entre los cinco primeros con el United, el Liverpool y, por supuesto, el Chelsea, que cayó al sexto puesto este fin de semana.

    Una victoria en Villa Park permitiría al autodestructivo equipo de Rosenior acercarse a tres puntos de su anfitrión, pero para ello es fundamental que solucionen los problemas que, según el entrenador, se han «provocado» a sí mismos continuamente.

    «Se puede ver que hay muchas cosas buenas en nuestro juego», declaró Rosenior en Match of the Day el domingo por la noche. «Hay muchos aspectos positivos, tanto a nivel técnico y táctico como en cuanto a la calidad de nuestro juego. Pero si no erradicamos estos problemas (tarjetas rojas y jugadas a balón parado), nos va a costar caro».

    De hecho, si el Chelsea vuelve a perder puntos el miércoles, toda su temporada podría irse al traste.

