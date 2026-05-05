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El Chelsea considera fichar a Xavi, exentrenador del Barcelona, para sustituir de forma definitiva a Liam Rosenior
El Chelsea se replantea su rumbo tras el fracaso de Rosenior
El Chelsea busca entrenador tras la breve etapa de Rosenior. A pesar de su buen rendimiento en la FA Cup, la temporada ha sido decepcionante. Según el *Independent*, los propietarios quieren un técnico que guíe la siguiente fase del proyecto y mantenga la identidad futbolística forjada en los primeros cuatro años de su gestión.
En Stamford Bridge consideran que ya se ha implantado una filosofía táctica clara en todo el club, desde el primer equipo hasta la cantera, y desean que el próximo entrenador la mantenga.
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El club busca candidatos que se ajusten a su filosofía táctica.
El Chelsea baraja varios candidatos de renombre. El exentrenador del Barcelona, Xavi, es el mejor posicionado, pues su estilo de juego de posesión encaja con el modelo que el club busca implantar.
Además, la directiva de BlueCo sigue de cerca a Xabi Alonso (ex Real Madrid), Francesco Farioli (Oporto) y Cesc Fàbregas (Como).
Xavi, en primera línea
Las credenciales de Xavi lo hacen atractivo. El técnico de 46 años ganó La Liga en tres años en el Camp Nou antes de dejar el Barcelona en 2024.
La competencia y la disponibilidad podrían influir en la decisión del Chelsea. Fábregas brilla en el Como y se quedará en Italia este verano, mientras que Andoni Iraola, técnico del Bournemouth, es admirado por su pressing intenso, pero tiene una filosofía de entrenamiento distinta.
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El Chelsea baraja opciones mientras se intensifica la búsqueda de entrenador.
La directiva del Chelsea aún evalúa candidatos antes de nombrar al técnico definitivo. Se cree que Xavi, sin equipo, busca un proyecto estable tras dejar el Barcelona. Su fichaje sería un nuevo intento de consolidar lo construido en Stamford Bridge.