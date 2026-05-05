El Chelsea busca entrenador tras la breve etapa de Rosenior. A pesar de su buen rendimiento en la FA Cup, la temporada ha sido decepcionante. Según el *Independent*, los propietarios quieren un técnico que guíe la siguiente fase del proyecto y mantenga la identidad futbolística forjada en los primeros cuatro años de su gestión.

En Stamford Bridge consideran que ya se ha implantado una filosofía táctica clara en todo el club, desde el primer equipo hasta la cantera, y desean que el próximo entrenador la mantenga.