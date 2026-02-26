El Chelsea bate el récord de pérdidas antes de impuestos en la historia del fútbol inglés al revelarse un enorme déficit de 407 millones de euros

Las pérdidas acumuladas del Chelsea durante un periodo de tres años han alcanzado los 622 millones de euros (542 millones de libras esterlinas/735 millones de dólares), una cifra muy superior a los 60 millones de euros (52 millones de libras esterlinas/71 millones de dólares) permitidos por la normativa de la UEFA sobre ingresos futbolísticos. Sin embargo, se afirma que se evitarán las sanciones financieras.

El Chelsea ha llegado a un acuerdo con la UEFA que le permite operar de acuerdo con «el déficit previsto presentado en el plan de negocio», lo que significa que las pérdidas deben mantenerse dentro de las cifras previamente indicadas.

La fuente de The Athletic sostiene que los Blues no han infringido las normas de rentabilidad y sostenibilidad (PSR) para 2024-25 que existen en la Premier League, lo que les evita cualquier posible deducción de puntos.

Dicha fuente afirmó que «el club confía en que está operando de acuerdo con los términos del acuerdo de conciliación y otras normas financieras, citando la mejora del rendimiento subyacente y, entre otras cosas, las importantes ventas de jugadores». El Chelsea recaudó aproximadamente 300 millones de libras (407 millones de dólares) en el mercado de fichajes de verano de 2025.

The Athletic continúa informando de que «las grandes pérdidas de 2024-25 no son representativas de la evolución financiera del Chelsea, sino que son el resultado final de un periodo de racionalización empresarial». Los gigantes de la Premier League esperan «cumplir con las normas financieras tanto en el país como en el extranjero, con la ayuda de los ingresos que crecerán esta temporada, sobre todo gracias al regreso a la Liga de Campeones». Se dice que la competición europea de élite ha reportado al Chelsea aproximadamente 80 millones de libras (108 millones de dólares) en premios esta temporada, ya que ha llegado a los octavos de final.