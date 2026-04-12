El CF Montreal destituye al entrenador Marco Donadel tras un mal comienzo de temporada en la MLS

La decisión del club llega tras un mal inicio de temporada, que incluye la derrota del sábado ante el Philadelphia Union, que hasta entonces no había ganado. Con ese tropiezo, Montreal suma solo una victoria en siete partidos y queda penúltimo en la Conferencia Este de la MLS.

Donadel, quien asumió de forma interina en marzo de 2025 y se hizo cargo de manera permanente en octubre, reemplazó a Laurent Courtois, destituido tras cinco partidos con un balance de 0-4-1.

Antes de entrenar al Montreal, Donadel jugó en el club entre 2015 y 2018, tras militar en la Fiorentina de la Serie A.