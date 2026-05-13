El CEO del Manchester United propondrá a Sir Jim Ratcliffe nombrar a Michael Carrick entrenador permanente

Según The Athletic, Berrada y el director deportivo, Jason Wilcox, recomendarán a Carrick como entrenador titular en la reunión del comité ejecutivo de esta semana. La propuesta llegará a Ratcliffe, quien tiene la última palabra en asuntos deportivos, mientras la familia Glazer deja que INEOS gestione la estrategia.

Con la clasificación para la Liga de Campeones ya asegurada, los directivos del United creen que es el momento ideal para resolver la situación del banquillo. Aunque se valoraron otros nombres, como Andoni Iraola y Unai Emery, Carrick sigue siendo el favorito tras sumar 33 puntos en solo 15 partidos como interino.



