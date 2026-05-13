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El CEO del Manchester United propondrá a Sir Jim Ratcliffe nombrar a Michael Carrick entrenador permanente
Reunión de Ratcliffe para decidir el futuro de Carrick
Según The Athletic, Berrada y el director deportivo, Jason Wilcox, recomendarán a Carrick como entrenador titular en la reunión del comité ejecutivo de esta semana. La propuesta llegará a Ratcliffe, quien tiene la última palabra en asuntos deportivos, mientras la familia Glazer deja que INEOS gestione la estrategia.
Con la clasificación para la Liga de Campeones ya asegurada, los directivos del United creen que es el momento ideal para resolver la situación del banquillo. Aunque se valoraron otros nombres, como Andoni Iraola y Unai Emery, Carrick sigue siendo el favorito tras sumar 33 puntos en solo 15 partidos como interino.
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Vestuario con todo el apoyo
El impacto de Carrick en la plantilla de Carrington es innegable y varios jugadores veteranos ya lo han reconocido. Tras el 3-2 al Liverpool, la joven promesa Kobbie Mainoo lo resumió así: «Estamos dispuestos a dar la vida por él en el campo». Técnicos y jugadores dan por hecho que el técnico de 44 años seguirá al frente, según The Athletic.
Carrick ha ignorado los rumores y ha declarado: «Hablemos de ello o no, no me molesta. No ha cambiado mi forma de actuar. Tengo confianza en el trabajo que hacemos con los jugadores y en la dirección del club, así que no me ha afectado en absoluto. Es obvio que este proceso lleva tiempo y que, al final, se buscará al candidato adecuado».
Rooney advierte del peligro de los fichajes
A pesar del optimismo en Old Trafford, la leyenda Wayne Rooney advierte de que retrasar más el anuncio del nuevo entrenador podría perjudicar al Manchester United en el próximo mercado de fichajes. El club planea una gran campaña de incorporaciones para el verano, y su máximo goleador histórico asegura que cualquier estrella contactada querrá saber quién dirigirá al equipo.
«Si yo fuera jugador y el United quisiera ficharme, preguntaría: “¿Quién es el entrenador? ¿Me quiere?”. El club debe anunciarlo ya para fichar a los jugadores que necesita», afirmó.
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Mantener el impulso de Old Trafford
Nombrar a Carrick entrenador de forma definitiva se ve como la mejor forma de mantener el impulso desde enero. Cuando tomó el equipo, estaba séptimo; ahora lo ha llevado al tercer puesto de la Premier League, seis puntos por encima del Liverpool a falta de dos jornadas. Este giro ha devuelto el orgullo al club tras un periodo difícil bajo Ruben Amorim. Si Ratcliffe confirma la recomendación, Carrick podría hablar tras el último partido en casa del domingo contra el Nottingham Forest para inaugurar oficialmente una nueva era en el United como su entrenador definitivo.