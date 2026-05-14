El centrocampista del Real Madrid se queda fuera de la lista de Francia para el Mundial tras una temporada complicada. Didier Deschamps anuncia la convocatoria de 26 jugadores

La exclusión de Camavinga ha sorprendido a la concentración francesa, pues fue pieza clave en la final del Mundial 2022, cuando ingresó como suplente en la derrota ante Argentina. Aun así, el centrocampista del Real Madrid se quedó fuera de la última convocatoria de Deschamps, anunciada el jueves, tras un periodo de prueba que no superó.

«Su temporada le ha hecho perder el puesto. Las lesiones también. Y la competencia, que es muy fuerte en esa posición», explicó Deschamps. «Cama es uno de los decepcionados. Todavía es joven. En marzo estaba ahí. No pongo en duda lo que es capaz de hacer. Pero hoy tiene derecho a estar enfadado conmigo. Lo entiendo».



