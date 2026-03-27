El centrocampista del Real Madrid está a punto de abandonar el Bernabéu y tiene el corazón puesto en fichar por un rival de La Liga

Según «Marca», el Real Madrid está dispuesto a facilitar su salida siempre que se presente una oferta adecuada. La directiva, encabezada por Florentino Pérez y José Ángel Sánchez, no tiene intención de regalar al jugador, pero reconoce que una venta ayudaría a reducir la masa salarial y a crear espacio para talentos emergentes, como los que están causando sensación en las categorías inferiores.

La directiva entiende que Ceballos está entrando en lo que, en la práctica, es el ocaso de sus años de mayor valor, y dada la situación de su contrato, este verano representa la última gran oportunidad para recuperar una cantidad por su traspaso. Existe un entendimiento mutuo de que la relación ha llegado a su fin, y una ruptura limpia se considera la mejor solución para todas las partes implicadas.