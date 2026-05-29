Aunque hay interés en el Etihad Stadium y en Old Trafford, sacar a Anderson del City Ground no será fácil. El propietario del Forest, Evangelos Marinakis, es un negociador duro y solo aprobará un acuerdo si Trentside obtiene un beneficio significativo.

De concretarse su traspaso, el club podría recibir una suma elevada y reinvertir parte de esos fondos.

Se habla de un precio de nueve cifras: más de 100 millones de libras (134 millones de dólares), cantidad que solo clubes como City o United podrían pagar por un jugador llamado a brillar en el Mundial con los planes de Thomas Tuchel y los ambiciosos Tres Leones.