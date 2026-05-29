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El «centrocampista de la vieja escuela» Elliot Anderson «podría ser uno de los mejores», y el Nottingham Forest pide más de 100 millones de libras por la estrella vinculada al Manchester City
Anderson está muy solicitado, pero su fichaje es muy caro.
Aunque hay interés en el Etihad Stadium y en Old Trafford, sacar a Anderson del City Ground no será fácil. El propietario del Forest, Evangelos Marinakis, es un negociador duro y solo aprobará un acuerdo si Trentside obtiene un beneficio significativo.
De concretarse su traspaso, el club podría recibir una suma elevada y reinvertir parte de esos fondos.
Se habla de un precio de nueve cifras: más de 100 millones de libras (134 millones de dólares), cantidad que solo clubes como City o United podrían pagar por un jugador llamado a brillar en el Mundial con los planes de Thomas Tuchel y los ambiciosos Tres Leones.
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Cómo Anderson se ha convertido en un centrocampista completo
Su cotización podría seguir disparándose en suelo norteamericano. El excentrocampista del Forest Colback, en declaraciones a GOAL en colaboración con Bally Bet, respondió así cuando se le preguntó por lo que Anderson ya es y en lo que podría convertirse: «Es sencillamente muy, muy bueno. Es un centrocampista a la antigua usanza, de esos que lo hacen todo.
Hoy tienes al 6, al 8, al 10; él lo hace todo: recupera, organiza, crea y hasta llega al área. Puede ser uno de los mejores».
Murillo, otra estrella del Forest con algo especial.
Anderson no es la única figura destacada del Forest; Morgan Gibbs-White también ha elevado su nivel a cotas impresionantes con la emblemática camiseta del Garibaldi. Junto a este dúo de creadores, el central brasileño Murillo ha brillado en defensa.
Colback lo vio llegar al City Ground y comprendió que aquel corpulento brasileño de 23 años era especial: «Lo he visto jugar varias veces. En directo parece que va a fallar, pero lee el juego y reacciona muy bien.
«El Forest lo ha echado de menos por sus lesiones, y eso se ha notado. Pero hay que reconocer el mérito del club y del propietario: llevan varios años fichando muy bien».
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Las estrellas de 2026 podrían convertirse en leyendas de todos los tiempos en el City Ground
Murillo ha renovado con el Forest hasta 2030. Si cumple su contrato, podría convertirse en una leyenda como el ‘10’ Gibbs-White.
Algunos de esos jugadores han regresado recientemente a ambientes familiares, como Colback, campeón del ascenso en 2022.
Bally Bet, patrocinador principal del Nottingham Forest, quiere reconocer a los jugadores de base con larga trayectoria. El exguardameta del Forest Mark Crossley lideró la primera selección All-Stars Vets, un equipo de leyendas del fútbol modesto.
Con la ayuda de otras leyendas del club, Crossley formó el equipo Bally Bet All-Stars, que vivió una experiencia de primer nivel: dejó los campos de barrio, jugó en el City Ground y el 28 de mayo se midió a un selecto grupo de exjugadores del Forest.