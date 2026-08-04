Reyna se marchó inicialmente al Gladbach el verano pasado en busca de un nuevo comienzo, uno que le permitió reencontrarse con su viejo amigo y compañero en la USMNT Joe Scally. Sin embargo, solo jugó 520 minutos repartidos en 19 partidos, cuatro de ellos como titular. Limitado por problemas musculares, aportó apenas un gol y una asistencia en su única temporada en el club.

«Gio es un jugador excelente que, por desgracia, solo mostró destellos de su potencial durante su año en el Borussia y no pudo demostrar de forma constante su capacidad sobre el terreno de juego debido a una serie de lesiones», afirma el director deportivo del Borussia, Rouven Schroder. «Hemos dejado claro que queremos y necesitamos reestructurar la plantilla y reducir su tamaño. Por ello, hemos llegado conjuntamente a la conclusión de que separar nuestros caminos este verano es el paso correcto para ambas partes. Le deseamos lo mejor y muchos éxitos en este ilusionante reto en Francia».