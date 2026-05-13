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El Celtic venció con un polémico penalti en el descuento, en el partido decisivo contra el Hearts por el título de la Premiership en la última jornada
El Hearts se lleva una cómoda victoria
El Hearts mantiene su ventaja de un punto en la cima tras vencer 3-0 al Falkirk en Tynecastle. Frankie Kent y Cammy Devlin marcaron en la primera parte, y Blair Spittal sentenció con un disparo con efecto en los últimos minutos. Con este triunfo, el Hearts está a un empate de su primer título de liga en 66 años. No obstante, sus esperanzas de celebrarlo antes de tiempo se esfumaron por lo ocurrido simultáneamente en Fir Park.
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Drama y polémica en Fir Park
El Celtic se impuso 3-2 al Motherwell en un partido caótico. Elliot Watt y Liam Gordon marcaron para los locales, pero Daizen Maeda y Benjamin Nygren igualaron. En el añadido, el árbitro John Beaton pitó penalti tras revisar el VAR por una supuesta mano, y Kelechi Iheanacho lo transformó para dar la victoria al Celtic. Los comentaristas estallaron: Kris Boyd sentenció: «Es evidente que le da en la cabeza. Si le da en la mano, simplemente cae a sus pies. La falta de tarjeta roja a Alistair Johnston contra el Rangers y ahora esto de esta noche. Otra decisión dudosa que favorece al Celtic. Se plantearán preguntas».
Los expertos cuestionan la decisión de pitar una falta grave
La decisión de pitar penalti ha provocado indignación, pues muchos afirman que el balón golpeó la cabeza del defensa del Motherwell, no su mano. Darren O'Dea comentó: «Las imágenes muestran un golpe fuerte en la cabeza de Sam Nicholson; no entiendo cómo se puede hablar de mano».
El exjugador del Hearts Ryan Stevenson criticó la rápida revisión del vídeo: «Es una vergüenza. El VAR tardó seis minutos en el partido West Ham-Arsenal por lo importante que era. ¿Cuánto estuvo John Beaton ante el monitor, 20 segundos?».
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La última jornada decidirá el título
La Premiership escocesa se define este sábado: el Celtic recibe al Hearts en Glasgow. El Celtic debe ganar para retener el título, mientras que al Hearts le basta un empate para lograr un triunfo histórico. Un desenlace emocionante para la temporada.