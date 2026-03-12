El Celtic se fija en el héroe del Tottenham para tomar las riendas del equipo cuando Martin O'Neill se vaya

La medida se produce cuando la segunda etapa de O'Neill en el banquillo del Celtic llega a su fin. El técnico de 74 años regresó para estabilizar de nuevo el club tras la desastrosa etapa de ocho partidos de Wilfried Nancy. O'Neill siempre fue una solución a corto plazo, pero sigue en camino de conseguir el doblete nacional.

Como parte de los cambios más amplios que se esperan para el verano, se prevé que el actual asistente de O'Neill, Shaun Maloney, pase a ocupar un puesto de responsabilidad. Maloney goza de gran prestigio entre la directiva del club y se espera que sea una figura central en la jerarquía técnica, independientemente de quién ocupe el puesto de entrenador. La transición se considera vital para una plantilla que se espera que sufra una profunda remodelación tras las críticas recibidas por las recientes estrategias de fichajes.