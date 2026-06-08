El «caso Laura Freigang»: la Comisión Antidopaje de la DFB inicia una investigación

La Agencia Nacional Antidopaje (NADA) confirmó el viernes tres «infracciones» de la internacional y capitana del Eintracht de Fráncfort, equipo de la Bundesliga, en doce meses. El caso se relaciona con incumplimientos en la notificación de controles antidopaje durante el partido de clasificación para el Mundial contra Noruega (2-0), en el que Freigang no fue convocada.

La NADA lo calificó como una «posible infracción de las normas antidopaje» y remitió el caso a la DFB, encargada del procedimiento disciplinario. De confirmarse las tres infracciones, Freigang podría ser suspendida hasta dos años.