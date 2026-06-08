«La Comisión Antidopaje de la DFB examina los hechos y la documentación recibida, y decidirá cómo proceder», informó la federación el martes al SID.
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El «caso Laura Freigang»: la Comisión Antidopaje de la DFB inicia una investigación
La Agencia Nacional Antidopaje (NADA) confirmó el viernes tres «infracciones» de la internacional y capitana del Eintracht de Fráncfort, equipo de la Bundesliga, en doce meses. El caso se relaciona con incumplimientos en la notificación de controles antidopaje durante el partido de clasificación para el Mundial contra Noruega (2-0), en el que Freigang no fue convocada.
La NADA lo calificó como una «posible infracción de las normas antidopaje» y remitió el caso a la DFB, encargada del procedimiento disciplinario. De confirmarse las tres infracciones, Freigang podría ser suspendida hasta dos años.
Freigang aclara: «¡En ningún momento hubo sospechas de dopaje!»
Freigang habló de «malentendidos». «Nunca hubo sospechas de dopaje contra mí», escribió la atleta de 28 años el sábado en Instagram. Añadió que las ausencias a controles se debieron a «discrepancias o malentendidos», no a evasión.
Reconoce la importancia de la lucha contra el dopaje y afirma haber superado numerosos controles sorpresa, todos con resultado negativo. Esos «malentendidos» surgieron al actualizar los datos diarios en el sistema, un requisito para las jugadoras de la selección.